SJAKK-DRAMA: Johan Høst (50) på Eidsvoll plass foran Stortinget der statsministeren sitter kidnappet og neddopet inne i et glassbur med et bombedisplay rundt halsen, og politi og politikere må spille sjakk om livet hans.

Krimkometen Johan Høst utløste budkrig med dødelig sjakk-krim

Johan Høsts sjakk-krim utløste budkrig, filmrettighetene ble solgt før boken var ferdigskrevet – og boken er Vigmostad & Bjørkes største krimsatsing noensinne.

Nå er boken ute – og den får knallkritikker i Dagens Næringsliv, som kaller den utsøkt, ellevill thriller, NRK og VG som gir terningkast 6 og skriver:

«Johan Høst debuterer med en heidundrende vellykket krim der alle brikkene på brettet flyttes rundt med mesterhånd»

– Terningkast 6! Det er jo helt vilt! Nå ble jeg satt ut, sier Johan Høst til VG da vi møtte ham tidligere i uken.

Han bestiller straks et glass musserende.

– Dette må jo feires. Jeg har vært engstelig for mottagelsen, og jeg er ikke blitt noe mindre nervøs av at moder’n stadig forer meg med avisenes bokanmeldelser siden jeg nå liksom skal bli forfatter – og at forlaget har sagt at jeg ikke må bli lei meg om det blir slakt.

FEIRER: Johan Høst bestiller straks et glass musserende da han får vite at VGs anmelder har gitt terningkast 6 til hans debutbok «En nasjon i sjakk».

Allerede under litteraturfestivalen på Lillehammer i fjor ble det snakket om en norsk reklamefyr som gikk rundt og pratet ekstra høyt om sin kommende debutbok. Visstnok skulle han ha sagt at han allerede hadde tjent så mye på boken «En nasjon i sjakk» at han ikke trengte å jobbe mer.

– Hehe, nå sa jeg vel ikke akkurat det, men i et avisintervju fortalte jeg at Erlend Loe i forbindelse med en pitchekonkurranse jeg var med i, mente denne ideen var så god at om jeg fikk solgt rettighetene, så trengte jeg ikke å jobbe mer resten av livet. Nå har ikke boken blitt solgt til Hollywood ennå, men vi får se, ler debutforfatter Johan Høst.

– For det er fullt mulig å gjøre det!

På det tidspunktet var ikke boken en gang ferdigskrevet.

Men Vigmostad & Bjørke hadde sikret seg rettighetene etter en heftig budrunde med minst tre andre store norske forlag og bestemte seg for å satse større enn noen gang:

– Det er sjelden vi kommer over et manus og en idé med et så stort potensial. Her har vi tenkt flere bøker, TV-serie og utenlandssalg helt fra starten av. Det er uvanlig, sier forlagssjef Elizabeth Sellevold.

Så hvem er denne Johan Høst?

Johan Høstmælingen heter han egentlig, og noen kjenner ham kanskje igjen som programlederen for Extra-trekningene på NRK. Han har også sitt eget reklamebyrå og er fire ganger norgesmester i Curling.

PROGRAMLEDER: Johan Høstælingen er også programleder for Extra-trekningene på NRK.

Nå sier han rett ut det nesten ingen forfattere sier:

– Boken er skrevet for å selge. Det er ikke mange forfattere som kan leve utelukkende av å være forfatter. Skal du det, må du ha salgstall, så jeg har rett og slett tenkt litt større og annerledes enn andre:

– Hvorfor ikke legge litt ekstra i det og analysere målgruppene, jobbe kreativt med ideen og finne ut hva som virkelig fenger. Her kommer blant annet sjakk-temaet inn, forteller han.

For i boken blir Norges statsminister kidnappet og politi og politikere blir tvunget til å spille et dødelig sjakkparti om statsministerens liv. For hver svarte brikke motparten, terroristen, tar, dreper han en offentlig tjenestemann eller samfunnstopp.

Og tro ikke at det er et tilfeldig valgt sjakkparti som utspiller seg. Det er et myteomspunnet Magnus Carlsen-parti med en såkalt «king’s gambit»-åpning – som er videreutviklet og redesignet av sjakk-ekspert Atle Grønn.

– Jeg gikk til Atle Grønn med håp om å få en uttalelse om dette ville funke, men etter en måneds tid foran datamaskinene hadde han regnet ut forskjellige måter å spille det på. Så selv om det starter som originalpartiet, tar det en annerledes vending midtveis.

– Kongegambit ble mye spilt på slutten av 1800-tallet, men så å si aldri i nyere tid. Magnus Carlsen sjokkerte en hel sjakkverden da han åpnet med den, og i tillegg vant så det suste mot kinesiske Wang Yue i Romania i 2010, forteller Johan Høst.

Magnus Carlsen spilte med hvite brikker. Det gjør også terroristen i boken.

TROVERDIG? Johan Høst mener historien om kidnappingen av statsministeren definitivt kunne ha skjedd, men at det nok ikke er sikkert at krisestaben hadde gått med på å spille sjakk om livet hans – særlig ikke når de får vite at det vil ryke med en del personer underveis.

Når Johan Høst skriver fra stortingspresidentens perspektiv på hans kontor, så har forfatteren sittet akkurat der og kjent på stemningen, sett opp på den lille aluminiumsklokken som henger over døren og hørt gatemusikken som trenger gjennom vinduene.

– Jeg har vært der og tatt inn alle inntrykk, for eksempel er det så tynne vinduer at du hører absolutt alle lyder utenfor. Jeg må innrømme at det var hardere arbeid å skrive en bok enn jeg trodde. Bare researchen har tatt enormt mye tid.

– For det nytter ikke å skape en salgssuksess uten at det ligger godt håndverk bak. Dette har tatt noen år, og noen passasjer i boken er vel skrevet om sikkert åtte ganger, sier Høst.

At bokens hovedperson og helt fra beredskapstroppen heter nettopp Anton Block er heller ikke tilfeldig.

– Det er min hommage til Ingmar Bergman og hans ridder Antonius Block fra storfilmen «Det syvende segl» som kommer hjem fra korstogene – og som spiller sjakk med Døden.

– Vår helt gjør akkurat det samme. Det er mange slike påskeegg i boken, men jeg skal kanskje la nerdene finne dem selv.

Vi kan jo bare for artighets skyld nevne at sjakk-duden som blir koblet inn for å hjelpe til med sjakkspillet heter Sven Øen. Hvis du ikke tok den, så er altså Magnus Carlsens fulle navn Sven Magnus Øen Carlsen.

I kulissene har Johan Høst hatt med seg vennen og tidligere kollega Stig Haug som driver selskapet «Stig og Stein» og jobber kreativt med alt fra reklame til film og TV-produksjon.

– Han har hjulpet meg med utviklingen av ideen, men etter hvert kjørte vi dobbelt løp: Jeg skrev bok, mens «Stig og Stein» kjøpte TV-rettighetene og jobber med utvikling og finansiering av en TV-serie basert på boken.

Eller bøkene. For etter planen skal det bli minst en trilogi.

– Jeg har lenge hatt lyst til å skrive bøker og har mange ideer i skuffen. Mottoet er: Det koster like mye å tenke stort som å tenke lite, og jeg er allerede i gang med research til andre bok som skal utspille seg i gaming- og e-sport-verdenen.