Sterkt om døende mor. Bokanmeldelse: Helga Flatland: «Et liv forbi»

Helga Flatland (36) skriver i sin sjette roman ærlig og overbevisende om forsømmelser og forpliktelser mellom foreldre og barn.

Helt siden Helga Flatland mottok Tarjei Vesaas' debutantpris i 2010 har hun vært en markant samtidsforfatter med en stadig voksende leserkrets. Hennes sterke realistiske fortellinger skildrer menneskelige og familiære konflikter med overbevisende psykologisk innsikt og gjenkjennelsesfaktor.

For sin forrige roman, «En moderne familie», fikk hun sitt store kommersielle gjennombrudd. Boken vant Bokhandlerprisen og ble en av årets mest solgte norske romaner.

I hennes sjette roman møter leseren to kvinner som i annethvert kapittel veksler på å føre ordet:

Førti år gamle Sigrid og hennes sekstisyvårige mor, Anne.

Sigrid jobber som lege i Oslo og har to barn på fire og nitten år. Samboeren Aslak er far til den yngste og stefar til hennes eldste. Anne arbeider som lærer og bor fremdeles på familiegården i bygda der Sigrid vokste opp. Sigrids far, Gustav, fikk slag da hun og broren hennes var barn, og Anne har brukt store deler av livet på å pleie mannen sin. Sigrid har et anstrengt forhold til foreldrene, til en oppvekst i skyggen av sin invalidiserte far, som er språkløs og dement etter det tredje slaget.

Når Anne, en aktiv og sprek sekstisyvåring, tidlig i romanen avslører for datteren at hun er rammet av kreft, åpnes det opp for en rekke konflikter og motstridende følelser innad i familien.

For hvordan takler vi møtet med syke og døende foreldre? Og hvordan forsoner den syke seg med tingenes tilstand? Er det mulig å komme nærmere hverandre i smerten ved livets slutt?

«Et liv forbi» er en til tider vond roman, skrevet av en usedvanlig moden forfatter.

Helga Flatland viser igjen frem sin unike evne til å skape gode portretter av mennesker som står i avgjørende livskonflikter. Håndverksmessig er dette en stødig roman som vet hva den vil, selv om jeg kanskje savner større språklig og dramaturgisk risikovilje.

Å la perspektivet veksle mellom to eller flere karakterer har etter hvert blitt et velbrukt grep i nyere norsk litteratur. Utfordringen er å få de ulike stemmene til å skille seg nok fra hverandre. Jeg-stemmene til Anne og Sigrid er temmelig identiske. Det kan kanskje forsvares med at de er mor og datter og derfor likner hverandre. Likevel skulle jeg ønske Flatland hadde gjort dem stilistisk mer forskjellige.

I rekken av norske samtidsromaner om familiekonflikter, melder det seg også et savn etter flere litterære overraskelser underveis. Språklig og intellektuelt er Flatland på trygg grunn, hun vet hva hun gjør og hun gjør det godt, men i en roman som blant annet skildrer et døende menneske, er det påfallende få eksistensielle tanker om døden.

Når det er sagt, disse innvendingene endrer ikke det faktum at «Et liv forbi» er en sterk roman som berører og setter seg i kroppen. Det er skremmende og hjerteskjærende å lese om morens vei inn i sykdommen, kroppens forfall og hvordan de ulike generasjonene takler sorgen.

Min første innskytelse etter endt lesning var å ringe min egen mor og minne henne på at jeg er glad i henne. For ingen vet når et liv er forbi.

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro

Publisert: 01.10.20 kl. 12:51

