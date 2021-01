10 TIPS: VGs krimanmeldere Sindre Hovdenakk og Elin Brend Bjørhei og bokansvarlig Camilla Norli guider deg i strømmen av krimbøker som slippes i vår - og tipser om 10 bøker som er verdt å sjekke ut.

Krimguide: Ti krimbøker å sjekke ut i vår

KRIMKONGE: Jo Nesbø (60) står bak to av vårens nesten 100 krimbøker! Sjekk VGs krimguide til 10 av vårens høydepunkt. Foto: Espen Rasmussen / VG

Når norske forlag skal utgi nesten 100 nye krimbøker bare det neste halvåret, trenger du en guide: Her har VG plukket ut ti krimbøker vi har tro på våren 2020.

Liz Moore: «Lang lysende elv»

VGs krimanmelder Elin Brend Bjørhei har allerede kåret dette til en av fjorårets beste krimbøker - hun leste den nemlig da den kom på engelsk og mener den står til terningkast seks! Rusavhengighet og forholdet mellom to søstre står i fokus i det som er en mørk og litterær god thriller. Realistiske og hjerteskjærende skildringer av karakterer og miljø, kombinert med overraskende vendepunkter, gjør dette til en bok som kryper under huden og blir værende der lenge etterpå.

Kommer: 5. februar

Romy Hausmann: «Elskede barn»

Krimvåren kickstartet med denne tyske thrilleren som allerede har fått terningkast 5 i VG. I hjemlandet har den ligget på bestselgerlisten i over 45 uker. Boken gir assosjasjoner til Fritzl- og Natasha Kampusch-saken. Det handler nemlig om Hannah som har vokst opp i fangenskap med lillebroren i ei lita hytte i skogen - og da de en dag slipper ut blir de en sensasjon i pressen. Boken er like mye et kriminalmysterium som den er thriller, den er like grusom som den er håpefull - og er en real pageturner.

Jo Nesbø: «Sjalusimannen og andre fortellinger»

Vi kommer såklart ikke utenom krimkongen Jo Nesbø, og i vår kommer han ikke med en krimroman, men denne samlingen krinmnoveller før påske - og en samling med skrekknoveller før sommeren. «Sjalusimannen» tar for seg det potensielt dødelige utfallet av sjalusi, begjær og utroskap. I samlingen finner du også novellen «London» som skal filmatiseres av selveste Ben Stiller - og som handler om en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre på nattflyet mellom New York og London. Problemet er bare at kvinnen akkurat har bestilt drapet på seg selv.

Kommer: 12. mars

Grethe Bøe: «Mayday»

En av Cappelen Damms største satsninger på flere år er «Mayday» - den norske manusforfatteren og regissøren Grethe Bøes debutroman. Hun er blant annet kjent for å stå bak bak filmer som «Operasjon Arktis» og Jørn Lier Horst barnekrimfilmer om Detektivbyrå nr. 2. Nå har hun skrevet en thriller om jagerpiloten Ylva Nordahl - som er inspirert av norske Marianne Mjelde, en av to kvinnelige F16-piloter i Norge noensinne - og som modellen Juliane Snekkestad allerede har gitt et ansikt.

Kommer: 29. januar

Julie Werenskiold: «Et lite, etisk feiltrinn»

Kanskje ikke den mest spennende tittelen på en krimbok, men dette er en annen norsk debutant vi er nysgjerrige på! Her møter vi frilansjournalisten Svala Fjellfjord, ikke ulik Julie Werenskiold selv?, som liker klikk, champagne og sene kvelder på Lorry. En dag får hun tidenes scoop: Skriftlig og filmatisk dokumentasjon på at Tyrkias Erdogan driver regelrette utryddelsesleire med kristne internerte. Saken blir faktasjekket og publisert av VG og spres verden rundt. Men så får hun beskjed om å komme hjem til en kollega som sier saken er falskneri. Da hun kommer dit, er kollegaen død. Og her starter jakten på sannheten.

Kommer: 15. mars

Richard Osman: «Torsdagsmorderklubben»

Her er krimboka som britene ble ville etter før jul, bare på én uke solgte den over 134.000 eksemplarer og Steven Speilberg skal ifølge britiske medier ha sikret seg filmrettighetene. Vi møter fire hobby-detektiver i 70-årene på et luksus-aldershjem i en liten landsby i Kent som møtes hver torsdag for å diskutere lokale, uløste mordsaker. En dag skjer det et nytt drap i landsbyen - og de fire pensjonistene får en ekte sak i fanget. Boken har fått blandede kritikker, men The Guardian trakk den frem som en av fjorårets beste krimbøker dersom du er ute etter koselig virkelighetsflukt. Og hvem er ikke det i disse tider?

Kommer: 10. februar

Helene Flood: «Elskeren»

I 2019 brakdebuterte norske Helene Flood med krimboken «Terapeuten» - som ble solgt til 23 land før den kom ut. Den fikk terningkast 5 i VG og skal bli Hollywood-film. Til sommeren følger hun opp suksessen med en frittstående krim, men med samme tema: Flood skriver psykologisk thriller med en egen innsikt siden hun selv er psykolog og forsker. Her møter vi Rikke og familien som bor i en firemannsbolig på Tåsen - der harmonien blir brutt da naboen blir funnet drept. Når etterforskningen skrider frem, skjønner Rikke hvor lite hun egentlig vet om de som lever vegg i vegg med henne.

Kommer: 4. juni

Ruth Lillegraven: «Av mitt blod»

En av Norges mest kritikerroste poeter krimdebuterte med «Alt er mitt» i 2018 - og er nå solgt til syv språk. Nordisk Film har også sikret seg filmrettighetene. Nå kommer oppfølgeren - og det er en psykologisk thriller der svik, blodsbånd og umulige valg står sentralt. Vi møter den ferske justisministeren og alenemoren Clara Lofthus som en dag kommer hjem til tomt hus. Barna er borte og hun finner et brev som forklarer i detalj hva hun må gjøre for å se sønnene sine igjen. Rekker hun å finne guttene før tiden renner ut?

Kommer: I mai

Max Seeck: «Heksejakt»

Dette er finsken som er Nordens nye store krimeksport - og som går rett inn i Nordic Noir og Harry Hole-land. Boken er solgt til hele 38 land, ble den andre finske boken gjennom tidene som gikk inn på New York Times bestselgeliste - og en Hollywood-TV-serie er under utvikling (Greg Silverman). Kona til den kjente forfatteren Koponen blir funnet drept på uhyrlig vis i sitt hjem i Helsingfors: Alt tyder på at hun er drept i et bisart ritual, og etterhvert som det skjer flere drap, skjønner detektiv Jessica Niemi at drapene følger et mønster hentet fra Koponens bestselgende trilogi.

Kommer: 9. april

Max Manus: «Rottejegeren»

Ja, du leste riktig. Det er selveste krigshelten og motstandsmannen Max Manus som gir ut spenningsroman - 73 år etter at den ble skrevet i 1948 og 24 år etter sin død. Den ble aldri gitt ut i sin tid - trolig fordi den i etterkrigstiden ville vært svært kontroversiell. Det handler nemlig om mostandsfolkene som utførte likvidasjoner av angivere og torturister, de såkalte «rottejegerne». Manuset er gjennomgått av eksperter og utgis nå på Kagge forlag med familien Manus i ryggen. Sensasjonelt, kaller redakør Aslak Nore manuset han fikk i hendene.

Kommer 3. mars

... og til slutt en krim for barna:

Erlend Loe og Kim Hiorthøy: «Hvem rumpet brunosten?»

Denne duoen har samarbeidet om flere bøker, blant annet bøkene om Kurt. Nå har de laget et kriminalmysterium for barn - som er inspirert av Agatha Christies Mord på Orientekspressen. Men handlingen er nok mer ellevill: Kongen har hørt at verdens beste brunost lages på meieriet til Lisen von Kvantum, og hun blir invitert til slottet med ett stykk brunost. Men på togturen oppdager hun at kongens ost er full av rumpespor. Den har blitt rumpet! Konduktøren trekker i nødbremsen og verdens beste detektiv, herr Fluffenberg, blir tilkalt.

Kommer: 25. mars.