SAKSØKT: Jørn Lier Horst er saksøkt av Gyldendal og Lydbokforlaget - som mener han har spilt inn ulovlige kopier av lydbøker de har rettighetene til. Foto: Terje Bringedal

Jørn Lier Horst krever erstatning etter Gyldendal-krangel

For første gang i historien saksøker Gyldendal en av sine forfattere. Nye rettspapirer viser at de krever at en rekke nyinnspilte Jørn Lier Horst-lydbøker forbys og trekkes fra markedet.

Av Camilla Norli

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I neste uke starter rettssaken mellom Gyldendal/Lydbokforlaget og forfatter Jørn Lier Horst og illustratør Hans Jørgen Sandnes i Oslo tingrett - og striden spisser seg til:

Sluttinnlegget fra Lier Horsts advokat Jon Wessel-Aas viser at mens Gyldendal og Lydbokforlaget vil forby Lier Horst og Sandnes å selge åtte nyinnspilte lydbøker, legger Lier Horsts advokat ned påstand om at forfatterne har lidd et stort økonomisk tap - og krever erstatning fra Gyldendal og Lydbokforlaget.

«Lier Horst og Sandnes anfører at Gyldendal og Lydbokforlaget rettstridig har bestridt en gyldig oppsigelse, og gjennom trusler om erstatningskrav overfor andre aktører i markedet, forhindret dem i å inngå avtaler om distribusjon av titlene. Dette har ført til et stort, løpende inntektstap», heter det i sluttinnlegget som ble oversendt Oslo tingrett i går kveld.

Sakens kjerne er: Jørn Lier Horst har spilt inn nye utgaver av åtte lydbøker som Gyldendal og Lydbokforlaget mener de fortsatt har rettighetene til. Lydbøkene er lagt ut for salg og strømming, men Gyldendal og Lydbokforlaget mener dette er ulovlige kopier av lydbøker.

Derfor går de nå til sak mot sin egen forfatter.

Les: Forlagssjef kaller Jørn Lier Horst-lydbøker piratkopier

I sluttinnlegget fra Gyldendal og Lydbokforlagets advokat John S. Gulbrandsen, kreves det at Jørn Lier Horst forbys å selge åtte bøker: Seks Detektivbyrå nr 2-bøker og to Wisting-krimbøker. De krever også erstatning og at Lier Horst dømmes til å betale sakens kostnader.

– Jørn Lier Horst, som er medeier i Strawberry Publishing, har brutt kontrakten med Lydbokforlaget og Gyldendal etter gjentatte advarsler om at han og flere andre forfattere ikke har rett til «å ta tilbake» de gjeldende rettighetene, sier forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen i Lydbokforlaget til VG.

GÅR TIL SAK: Forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen i Lydbokforlaget mener Jørn Lier Horst har tatt rettighetene til lydbøkene sine ulovlig. Foto: Lydbokforlaget Foto: Lydbokforlaget

Hun sier at dette er en sak som det er viktig å få en avklaring på - fordi det har stor betydning for bokbransjen og prinsippene rundt normalkontraktene.

– Vi ønsker å få avklart det vi mener er feil i Lier Horst, og andre forfattere på Strawberry, sin forståelse av hvorvidt de kan «ta tilbake» rettigheter, spille dem inn på nytt og utgi dem på et annet forlag. Vi mener som sagt at det er ulovlig praksis og det kan vi ikke tillate.

Bakgrunn: Gyldendal og Lydbokforlaget saksøker Jørn Lier Horst

Saken har vært helt fastlåst fordi Jørn Lier Horst mener han er i sin fulle rett til å selge disse bøkene, mens Gyldendal/Lydbokforlaget på sin side bestrider dette.

Jørn Lier Horst: – Frekt å kalle lydbøkene for piratkopier

– Jeg har skjønt at vi ikke kommer til en løsning, og ser nå fram til å prøve dette i retten. Vi er uenige rundt hvordan avtalen skal tolkes, og slik jeg ser det, er jeg i min fulle rett til å si opp avtalen med Lydbokforlaget, sa Jørn Lier Horst til VG da søksmålet var et faktum.

I sluttinnlegget fra Jørn Lier Horst - representert ved advokat Jon Wessel-Aas - legges det ned påstand om at Jørn Lier Horst og Sandnes Media AS frifinnes - og krav om både erstatning og dekking av saksomkostnader fra Lydbokforlaget og Gyldendal.

Advokat John S. Gulbrandsen i advokatfirmaet Sands, som representerer Gyldendal/Lydbokforlaget, sier til VG at dette er en viktig prinsippsak.

– Det er en prinsippsak. Gyldendal har aldri gått til søksmål mot en forfatter, og sånn sett er det også en spesiell sak. Det er ikke noe man gjør med lyst, men fordi det er viktig å få en avklaring også med tanke på at dette gjelder flere forfattere og forlag, sier Guldbrandsen til VG.

Jørn Lier Horst er nemlig bare én av en gruppe forfattere som har fått spilt inn lydbøkene sine på nytt etter at de har meldt overgang til forlaget Strawberry Publishing Det er Strawberry Publishing som nå hevder å ha rettighetene til de syv forfatternes nyinnspilte lydbøker.

Da VG skrev om saken i høst hadde disse syv forfatterne spilt inn totalt 84 av sine lydbøker på nytt.

Bakgrunn: Syv forfattere ut mot storforlagene: Nå er det nok!

– Vi går i første omgang til sak mot Jørn Lier Horst som har vært pådriver i saken – og en rettsavgjørelse rundt disse lydbøkene vil danne grunnlag for behandling av rettighetene til de andre forfatterne, sa Lydbokforlaget-sjef Vasseljen til VG.

Saken oppdateres