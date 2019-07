SELVPORTRETT: Leonardo da Vinci fjetrer verden hver dag – og nå er en ny, omfattende biografi om mannen ute på norsk. Forfatteren er tidligere sjefredaktør i Time Magazine, Walter Isaacson, som tidligere har skrevet biografier om Steve Jobs, Benjamin Franklin og Albert Einstein. Foto: Wikimedia Commons

Bokanmeldelse: Walter Isaacson: «Leonardo da Vinci – en biografi»: Geni i bredformat

Multitalentet Leonardo da Vinci er studert igjen og igjen gjennom århundrene. Bøker er om ham finnes i mengder, og denne nye boken på norsk er en praktbok med sine mange illustrasjoner.

Leonardo da Vinci fjetrer verden hver dag. Daglig flommer turister gjennom Louvre fram til salen med «Mona Lisa». Det er lange køer i Uffizi-galleriet i Firenze og i Det sixtinske kapell i Vatikanet for å se taket, eller «Nattverden» i Milano. Hans motiver finnes på T-skjorter og henger på mang en vegg i billig reproduksjon, som «Den vitruviske mann» eller «Adams skapelse».

Renessansemennesket Leonardo da Vinci lever med oss, daglig.

«Leonardo da Vinci – en biografi» Forfatter: Walter Isaacson Overlater: Lene Stokseth Forlag: Font Sider: 595 Pris: 399 kr. Vis mer vg-expand-down

OM FORFATTEREN: Walter Isaacson er en amerikansk journalist og forfatter, professor i historie ved Tulane University, tidligere ansvarlig redaktør for Time Magazine. Foto: © Patrice Gilbert

Derfor er det opplagt marked for denne boken også her hjemme, for de mange reiseglade nordmenn. Det er en bok med flere av den amerikanske sakprosasjangerens knagger, som en pirrende oversikt over hovedpersoner – fra moren og faren til Leonardo da Vinci til konger, pave, krigsherre, mesener, vitenskapsmenn – et bredt og frodig personalgalleri som Isaacson fråtser i å skildre.

Her er pedagogisk oversikt over viktige perioder og tidslinje. Riktig en bruksbok.

Walter Isaacson er en produktiv historiker, forfatter og journalist med lang fartstid fra å skrive om kjente begavede menn med mange talenter, fra Albert Einstein til Steve Jobs. Hans bok om Leonardo da Vinci klatret til topps på New York Times bestselgerliste da den kom i 2017 – og er skrevet med entusiasme og begeistring.

Isaacson er sterkt fascinert av Leonardo da Vinci som innovativ vitenskapsmann, entreprenør og ingeniør, og bretter ut i detaljer også urkraftens privatliv så det holder, hans flamboyante liv, hans liv som homofil, en uregjerlig begavelse og kraft.

For kunsthistorikere og kjennere bringer boken trolig lite nytt. Forskningsbasert er den ikke, her vises til «hyppig siterte kilder» og «andre hyppig siterte kilder.»

Men boken er velorganisert i 33 kapitler, lett tilgjengelig og i partier forfriskende. Det er for øvrig ikke mange år siden Atle Næss her i Norge utga en god biografi om Leonardo. Mannen er rett og slett tiltrekkende. For leseglade folk som legger ut på en reise der Leonardo da Vinci finnes, kan denne boken være et godt første selskap.

Leonardo da Vinci var født utenfor ekteskap, en naturbegavelse med vide interesser og talenter. Han skrev 30 år gammel til herskeren i Milano en rekke grunner til å få stilling hos ham – han tilbød ingeniørkunster, han kunne tegne broer, kanoner, offentlige bygninger, pansrede kjøretøy, vannveier og på tampen: «Likeledes kan jeg innen malerkunsten gjøre alt som er mulig».

Isaacson er fascinert av Leonardos notisbøker, 7200 sider med skisser, ideer og kommentarer, og Leonardos vitenskapelige interesser og kompetanse fremstilles som en inspirasjon og næring for kunsten. Detaljerte studier av døde mennesker og omfattende anatomiske studier gjorde det mulig å male som han gjorde.

Årets ferieroman? Splitte mine bramseil for en roman!

Her er skildringer av hvordan noen av de store kunstverkene ble til, alltid og evig forsinket, eller som da han malte «Nattverden» hvor han kunne male fra soloppgang til solnedgang i ett kjør, og så kunne det gå dager der Leonardo bare sto og betraktet skikkelsene han hadde malt. Isaacson er nok bedre på å dramatisere Leonardos liv enn kunstanalyse.

Til sist aksler Isaacson seg på å trekke 20 lærdommer av Leonardo som vi alle kan lære av «og forsøke å være mer som ham». Men de lyder mer som treningsråd – som «Våg deg ut i ukjent terreng», «Se det usette», «Skriv lister» og «Vær åpen for det gåtefulle». Den avrundingen er i overkant platt, i en bok som ellers har andre sterke sider, forfatterens begeistring og overfloden av fargerike illustrasjoner.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes

Publisert: 03.07.19 kl. 10:29