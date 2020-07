DØD: Beate Grimsrud, her under et intervju med VG Helg i 2015. Foto: Annemor Larsen, VG

Forfatter Beate Grimsrud er død

Den berømte forfatteren ble 57 år gammel.

Beate Grimsrud døde i Stockholm i dag, 1. juli, 57 år gammel etter en tids sykdom. Det skriver Cappelen Damm i en pressemelding.

– Norge har mistet en stor forfatter. Som forlag har vi også mistet en kjær venn. Vi kommer til å savne de lange samtalene, stemmen i telefonen, latteren, fantasirikdommen og det årvåkne intellektet, sier redaksjonssjef for norsk skjønnlitteratur i Cappelen Damm, John Erik Riley.

Selv har Beate Grimsrud tidligere snakket om sin egen kreftdiagnose i radiodokumentaren «Det jag inte klarar är att dö» på svensk P1. Alvorlig kreftsykdom var også tema i hennes siste bok, som fikk terningkast 6 i VG.

Grimsrud ble født i 1963 i Bærum. Siden 1984 har hun vært bosatt på Södermalm i Stockholm.

Den prisbelønnede forfatteren har skrevet sine bøker både på svensk og norsk, og har utgitt bøker i mange sjangre.

Hun debuterte i 1990 med novellesamlingen «Det er grenser for hva jeg ikke forstår», og vakte ifølge forlaget stor oppmerksomhet med sitt særegne språk, fylt av dramatikk, poesi og humor.

SVERIGE: Beate Grimsrud bodde i Sverige de siste 35 årene. Her med Sveriges Radios romanpris 2011. Foto: Bertil Ericson / TT / TT NYHETSBYRÅN

– Det er min oppgave her i livet: Å utvide grenser. Å se ting, se verden, fra en annen vinkel. Det grimsrudske blikk som kanskje hjelper leserne til å få øye på noe nytt ved seg selv, også, uttalte Grimsrud i et stort intervju med VG helg i 2015.

Sivilstatus har hun vært taus om i offentligheten. Men i praten med VG for fem år siden snakket Grimsrud uppfordret om teamet barn.

– Barn tenkte jeg liksom at man fikk, sånn automatisk. Men jeg har fulgt søskens barn og venners barn så tett at jeg ikke vet om livet ville vært så annerledes om jeg hadde hatt egne.

Grimsrud er også kjent som film- og radioregissør, og hun har skrevet dramatikk for scene, radioteater, TV-dokumentarer og spillefilm.

VGs anmelder Sindre Hovdenakk ga Grimsruds siste bok terningkast 6, og beskrev den som den «sprekeste og mest underholdende norske roman på lenge».

– Beate Grimsrud var rett og slett en ganske enestående forfatter, sier han etter å ha fått nyheten om hennes bortgang.

– Forfatterskapet hennes er preget av en nærmest burlesk fantasi, dyp originalitet og et litterært temperament det er vanskelig å finne maken til i norsk samtidslitteratur. Hun hadde et særskilt blikk for det surrealistiske i hverdagen, og en unik dikterisk evne. Den siste boken hennes «Jeg foreslår at vi våkner» er en stor litterær opplevelse, og det er kanskje en slags trøst at hun forlot oss da hun sto helt på toppen en sin kunstneriske utvikling. Men vi skulle gjerne hatt forfatteren Beate Grimsrud med oss i mange, mange år ennå. Hun vil bli dypt savnet, sier Hovdenakk.

I et intervju med Aftenposten gjort for kun få måneder siden, snakket hun om å vinne det ærefulle Bonniers-stipendet for sin siste bok. Hun sier at hun tenkte den kunne være den siste.

– Jeg passer på å feire hver gang og håper jo på flere. Og så tåler jeg det om det ikke blir sånn. Er det en bok som er bedre, er det greit. Hvis ikke så passer prisen meg faktisk godt.

I 2000 mottok Grimsrud Amandaprisen for dokumentarfilmen «Noen spørsmål om boksing».

