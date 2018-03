KRIMINELL SUKSESS: Malin Persson Giolito kalles Sveriges nye krimdronning og har det siste året hatt braksuksess med boken «Størst av alt» som handler om en skolemassakre. Persson Giolito er arvelig belastet, ettersom Leif GW Persson er hennes far. Foto: Thomas Andreassen

Malin Persson Giolito: Studerte Utøya-rettssaken før krimsuksess

Publisert: 23.03.18 10:01

Før Malin Persson Giolito (48) skrev braksuksessen «Størst av alt», nileste hun alt hun kom over av rapporter, avisoppslag og bøker om Utøya-prosessen.

Årsaken er at kjernen i «Størst av alt» er et rettssalsdrama der unge Maja står tiltalt for en skoleskyting med fatalt utfall.

– Jeg leste jo ekstremt mye om Utøya da jeg skulle skrive «Størst av alt», hele rettsprotokollen og en hel haug med journalistiske skildringer nettopp for å få med hvordan man rapporterer fra denne type rettssaker, hvordan forhørene foregår og slike ting, forteller Persson Giolito til VG.

Hun presiserer at det fremfor alt er nettopp det rettstekniske fra Utøya-prosessen hun har benyttet seg av.

– Det kjennes vanskelig å snakke om disse hendelsene som fremdeles føles så nære, både Utøya og terrorhandlingen i Stockholm. Jeg ser at det har kommet en film om 22.juli nå - jeg vet jo ingenting om den - men jeg tenkte; har det gått lang nok tid siden det skjedde? Det er så utrolig vanskelig å vite hvordan man skal skildre sin samtid når man er midt oppi den. Og disse store historiske hendelsene - det er foreløpig svært vanskelig å vite hva de har gjort med oss, og da tror jeg at det eneste man som forfatter kan gjøre er å dra det ned på individnivå. Man kan prate om hva det gjør med deg som individ i nåtid, men jeg er ikke kvinne nok til ennå å vite hvordan for eksempel Utøya har påvirket Norge og Sverige. Først og fremst fordi det er et slikt ufattelig menneskelig trauma. «Størst av alt» er jo også en skildring av et slikt trauma, en dåd som får større påvirkning enn bare for de nærmest rammede, sier hun.

Med fjorårets suksessbok ble hun raskt kalt Sveriges nye krimdronning. «Størst av alt» fikk sågar mer oppmerksomhet enn flere av bøkene til hennes berømte far, Leif GW Persson. Det tok den utdannede juristen ti år som forfatter før hun nådde farens nivå.

Nå har også Netflix bestemt seg for å lage tv-serie av «Størst av alt», noe Malin Persson Giolito synes er både skremmende og spennende.

– Det er kanskje jeg som vet minst om fremdriften! Det skal bli spennende å se hva de gjør. Det kjennes litt vanskelig ikke å ha kontroll over hvordan det blir, innrømmer Giolito, som har hatt noe kontakt med serieskaperne i Netflix.

– Men det tror jeg er mest for å berolige meg...

– For det er ikke alltid like lett å overføre en bok til en tv-serie eller film?

– Nei, og vi var veldig i tvil, min agent og jeg, om vi skulle selge rettighetene til dette, nettopp fordi boken handler så mye om Maja og hva som skjer i hodet hennes. Dette er styrken i boken, og ikke så lett å overføre til levende bilder. Kanskje er det lett å tro det, for boken inneholder fornemme miljøer, rike ungdommer, det er masse sex og narkotika og fine båter - dette gjør seg jo bra på film, men det er ikke dette som er greia med boken.

- For den handler om rettssaken mot Maja?

- Nettopp, sier Persson Giolito og bekrefter at hun kjenner til Jo Nesbøs motvilje til filmatiseringen av «Snømannen».

– Han fjernet jo navnet sitt, det synes jeg er et ganske klart budskap om hva han synes om filmen. Som opphavsmann eller kvinne kan man jo bestemme selv om man vil ha noe med filmen å gjøre, så Netflix får passe seg, smiler hun.

Malin Persson Giolito er bosatt i Brüssel med mann og tre barn. For to år siden opplevde familien at deres lokale t-banestasjon Maalbeek ble utsatt for terrorangrep. Det ble bakteppet i hennes nye kortroman, «Processen», som er løselig bygd på Franz Kafkas berømte roman med samme navn.

– Jeg skrev en kortnovelle i 2012 med samme ansats, men post Charlie Hebdo og post attentatene i Paris og i Brüssel - på min egen t-banestasjon - ble det aktualisert. Jeg har jo levd i denne akutte tilstanden som innfinner seg når slikt skjer i to år. Det blir veldig påtakelig, hvordan alt ser ut, hvordan man som menneske går rundt i denne nye virkeligheten der militære går i gatene, og man har en stridsvogn plassert i den lokale parken med unge vernepliktige som sitter fullt bevæpnet på vakt for at vi som bor der skal føle oss trygge.

– Går det an å bli vant til en slik situasjon?

- Det merkelige er at man blir det. Hverdagen har det med å bli hverdag igjen ganske fort, ettersom man er tvunget til å leve livet sitt videre. Men det gjør noe med hvordan man ser på mennesker, det tror jeg. At man blåser opp trusselen så mye at man trenger en stridsvogn i parken, da blir man veldig mistenksom mot det som formuleres som fienden. Og hvordan formulerer man fienden når det kommer til terrorister? Man kan aldri vite om du er terrorist eller ikke - det går ikke an.