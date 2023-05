FULL KONTROLL: «Natthuset» viser at Jo Nesbø har full kontroll over alle tangenter på sitt litterære keyboard. Det er bare å la seg underholde!

Grøssende morsomt fra Jo Nesbø! Anmeldelse: «Natthuset»

Elegant sjangerlek fra en forfatter som morer både seg selv og leseren.

Det begynner med en historie som mest av alt ligner en grøsser for unge lesere.

Men selvsagt er det minst ett lag til i årets Nesbø-roman.

Når foreldrene hans dør, havner 14 år gamle Richard Elauved i fosterhjem i landsbyen Ballantyne på den amerikanske bygda. Vi befinner oss tidsmessig i noe som, med tanke på de mange Star Wars-referansene, mest av alt ligner 1970- eller kanskje 1980-tallet.

I hvert fall er det en tid før mobiltelefoner, men med telefonkataloger og telefonkiosker.

Og det er nettopp i en slik gammeldags telefonkiosk at grøsseriene for alvor starter.

Richard og vennen Tom er begge outsidere på skolen, ifølge en av de kule gutta tilhører de pirajakasten(!).

De utstøtte har ikke så mye moro å finne på, før de en kveld bestemmer seg for å bølleringe til et tilfeldig navn de finner i telefonkioskens katalog.

Oppringningen fører, kort fortalt, til at Tom forsvinner på forferdeligste vis.

Mistanken rettes naturlig nok mot Richard selv, og når også en annen kamerat blir sporløst borte etter å ha vært sammen med Richard, begynner alarmklokkene for alvor å kime.

FBI kobles på saken, og Richard sendes på forbedringshjem. Bare den jevnaldrende venninnen Karen synes å tro på Richards uskyld.

Men svaret på hva som har skjedd skal i virkeligheten finnes i det øde og tilsynelatende forlatte Natthuset i skogen. Der bor det onde krefter, som utløser en blodig og forrykende finale i bokens første del.

Nå opptrer Richard i rollen som en slags helt, etter på dramatisk vis å ha rømt fra forbedringshjemmet.

Hittil har det vært høyt tempo og full spiker, men Nesbø girer ytterligere opp spenningen i bokens andre del.

SJANGERLEK: Jo Nesbø tar selv puta frem når han ser på skrekkfilm ... Nå har han skrevet grøsser-romanen «Natthuset».

Uten å røpe for mye av handlingen kan jeg fortelle at den voksne Richard, nå med etternavnet Hansen, etter 15 år vender tilbake til Ballantyne som en suksessrik forfatter.

Det som skulle være en hyggelig reunion med gamle skolekamerater utvikler seg til et mareritt.

Komplett med menneskeetende zombier og hevnmotiver på alle kanter og vegne.

Samtidig demrer det at historien om hvordan Richards biologiske foreldre egentlig døde, er blitt holdt nede – ikke minst av Richard selv.

I bokens tredje del faller det aller meste på plass, og selvsagt er det enda et lag i historien som nå skal avsløres. Det får bli opp til leserne selv å finne ut av hva som skjuler seg der.

Kanskje har jeg allerede røpet for mye?

«Natthuset» er nok mest av alt en sjangerlek som ikke skal tas altfor høytidelig.

Slik kan den minne om andre Nesbø-bøker som «Blod på snø» og «Mere blod», begge fra 2015.

Lest som en fingerøvelse fra vår desidert mest suksessrike krimforfatter viser denne boken at Jo Nesbø har full kontroll over alle tangenter på sitt litterære keyboard.

Det er bare å la seg underholde.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk