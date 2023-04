MOR OG SØNN: Harry Whittaker har fullført boken til sin avdøde mor, Lucinda Riley.

Lucinda Rileys sønn: − Stolt og sønderknust

OSLO (VG) – Egentlig en umulig oppgave, sier Harry Whittaker (30) om å fullføre sin avdøde mors siste bok.

11. mai får fans over hele verden løsningen på det åtte år lange bokmysteriet «De syv søstre».

Lucinda Riley får selv ikke lese den.

– Det har vært vanskelig, sier sønnen Harry Whittaker når VG treffer ham i Oslo torsdag.

Det viktigste var å oppsummere historien på en så tilfredsstillende, troverdig og logisk måte som mulig.

– På mammas vegne er jeg glad over at boken kommer ut. Samtidig er jeg så utrolig lei meg for at hun ikke er her og får se det selv.

NÆRE: Lucinda Riley og Harry Whittaker avbildet for noen få år siden.

I juni er det to år siden den irske forfatteren døde av kreft – 55 år gammel. Det hadde da gått syv år siden hun ga ut første bok i søsterserien, og fansen var bare én bok unna mløsningen.

«Jeg er stolt, og jeg er sønderknust. Jeg er ekstatisk, og jeg er forvirret. Men mest av alt danser jeg av glede for mamma», skrev Whittaker på Instagram for litt over en uke siden.

Han satt da med det ferdige eksemplaret av boken i hendene.

– Å sitte der med det første fysiske eksemplaret, brakte frem en så stor miks av følelser. Den umulige jobben var utført. Det er faktisk et lite mirakel.

OSLO-VENN: Jeg elsker denne byen, sier Harry Whittaker, her på sitt andre norgesbesøk på et halvt år.

Tomrommet etter moren er enda større nå når han er i mål med boken.

– Jeg savner henne mer enn noensinne. Da jeg skrev, følte jeg at hun var med meg. I hodet mitt hadde jeg daglige samtaler med mamma. Nå når jeg er ferdig, er det vanskeligere, innrømmer han.

– Hva skulle jeg ikke gitt for å tilbringe en dag med mamma i Oslo og drikke Gin Tonic.

Selv om Riley i det lengste trodde hun skulle overleve sykdommen, lovet sønnen at dersom det verste skulle skje, så skulle han skrive boken ferdig.

– Men rett etter at mamma døde, så tenkte jeg: «Helvete, dette kommer jeg aldri til å klare». Men forleggerne overtalte meg.

Les også – Mamma trodde ikke at hun skulle dø Harry Whittaker (29) har skrevet avslutningen på sin døde mammas berømte bokserie «De syv søstre».

I dag mener Whittaker at oppdraget «reddet ham».

– Jeg hadde denne store jobben å gjøre for mamma, og jeg tillater meg å være litt stolt, sier 30-åringen, som selv er prisbelønnet radiovert i BBC York.

Whittaker skryter av Benedicta Windt-Val (70), som har oversatt alle morens bøker til norsk.

– Hun er enestående, sier han.

OVERSETTER: Benedicta Windt-Val (t.h.) har oversatt alle Lucinda Rileys bøker. – Da hun døde, føltes det som jeg mistet en venninne, sier hun.

Beundringen er gjensidig

– Jeg var veldig skjelven da jeg begynte å lese den siste boken, for jeg lurte på hvordan han skulle klare å ta opp tråden etter syv bøker og få alle brikker på plass. I tillegg er dette et kvinneunivers, og han er mann, sier Windt-Val.

Hun ble positivt overrasket.

– Det er nesten utrolig hva han har fått til. Det kan være at hans skrivestil er noe mer maskulin enn Lucindas, men dette var ingen vanskelig jobb for meg. Mitt bidrag er at jeg visste hva slags formuleringer som er brukt tidligere, sier oversetteren.

Info Fakta: Lucinda Riley (1965–2021): Irsk forfatter, som har toppet listene i Norge og Europa.

Har solgt over 50 millioner bøker. Er oversatt til 40 språk.

Kjent for «De syv søstre», «Orkideens hemmelighet», «Jenta på klippen», «Lavendelhagen», «Midnattsrosen», «Den italienske jenta», «Engletreet», «Helenas hemmelighet», «Kjærlighetsbrevet», «Sommerfuglrommet», «Mordene på Fleet House» og barnebokserien «Følgesvenner».

Serien «De syv søstre» handler om seks adoptivsøstre og deres jakt etter opphav og forhistorie. Rakk ikke å skrive siste bok ferdig før hun døde av kreft 11. juni 2021. Sønnen Harry Whittaker (30) har fullført siste bok, som lanseres 11. mai.

Hadde sin base i London. Etterlot seg ektemann, fire barn og stebarn. Vis mer

Lucinda Riley har solgt nærmere 1.9 millioner bøker bare i Norge. Førsteopplaget på siste bok, «Atlas. Historien om Pa Salt», er 72.500 eksemplarer.

Whittaker skal også skrive om tre av morens gamle romaner, som ble utgitt på 90-tallet.

– Så det kommer mye mer fra Lucinda. Det er noe magisk med det hele. Selv ikke døden stopper mamma.

NORGESVENN: Lucinda Riley i Oslo i 2013. Hun har lagt deler av handlingen i «De syv søstre» til Norge.

