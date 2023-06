PROMOBILDE: Nordisk Film og TV bekrefter at de i 2018–2019 jobbet med en TV-serie basert på Zahid Alis idé - med Ari Behn og Ali i rollene som helt og skurk.

Planla TV-serie: Se Ari Behn som Zahid Alis TV-skurk

Her er Ari Behn og Zahid Ali som skurk og helt i en TV-serie som var under planlegging før forfatteren døde.

Kortversjonen Zahid Ali og Ari Behn jobbet sammen på en krimserie med Nordisk Film & TV frem til juni 2019. Etter Behns død i desember samme år, bestemte Ali seg for å lage en bok av prosjektet.

Boken «Svaber», som kom ut tidligere i juni, har fått terningkast 5 i flere medier og har klatret på den norske bestselgerlisten der den nå er på topp ti.

Ali og Behn ble venner etter at Behn gjestet TV-kanalen Metropol der Ali jobbet. De snakket ofte om lage et TV-prosjekt sammen, og da Ali fortalte om ideen til «Svaber» - ville Behn bidra.

Ari Behn var svært engasjert i prosjektet og ønsket å spille skurken. Ali mener boken er en fin hyllest til Behn og forteller at skurken Hygen er sterkt inspirert av ham.

Zahid Ali skriver nå bok bok 2 i det som blir en krimserie. Vis mer

TV-serien «Svaber» ble skrinlagt, men etter Ari Behns død i desember 2019, bestemte komiker Zahid Ali (46) seg for å skrive en bok basert på ideen – der skurken Hygen spiller en stor rolle.

– Boken er en fin liten hyllest til Ari. Det har egentlig vært min lille hemmelighet: Men skurken Hygen er basert på Ari – og det var Ari som ønsket navnet Georg A. Hygen.

– Karakteren er perser, og det er det jeg alltid kalte Ari: Perseren, for jeg syntes han var som tatt ut av «1001 natt». Det var noe persisk-eksotisk over ham, sier Zahid Ali om vennen.

– Jeg er ikke så god på sorg, jeg går inn i fornektelsesmodus. Men det har vært fint å ta med Aris Hygen videre i skrivingen min, sier han.

Inne på Topp ti

FILMPLAKAT: Det ble tatt promobilder i forbindelse med forarbeidet til en mulig TV-serie med Ari Behn som en av hovedrollene.

Krimboken «Svaber» kom tidligere i juni, den har fått terningkast 5 i flere medier – og boken klatrer på den norske bestselgerlisten der den nå er inne på topp ti.

– Det er utrolig tilfredsstillende å se boken min i butikk, men mange av vennene mine trodde det var en spøk: «Jøss, har DU skrevet bok», liksom. De tenkte vel mest på når jeg skulle hatt tid til det, ler Zahid Ali.

Han og Ari Behn ble venner etter at Ari gjestet TV-kanalen Metropol – der Zahid intervjuet kjendiser i programmet Box på begynnelsen av 2000-tallet.

– Vi gikk rett ut på byen etter programmet, og etter det hang vi mye sammen på Oslos utesteder. Vi snakket blant annet mye om å lage et TV-program sammen med Morten Abel og Per Heimly – som skulle hete «Gutta på en snurr». En slags parodi på «Gutta på tur», mimrer Zahid.

Men en annen idé tok etter hvert over i Zahid Alis hode:

FORFATTER: Zahid Ali debuterte i juni med krimboken «Svaber» og skriver nå på nummer to i det som blir en serie.

«Svaber», om vaskehjelpen Wassim som blir forvekslet med privatdetektiven Kolbeinstveit og klarer å løse en sak raskt, slik at ryktet sprer seg. Wassim fortsetter å opptre som Kolbeinstveit og løse saker – samtidig som han prøver å unngå at den ekte Kolbeinstveit oppdager det.

Zahid Ali prøvde å selge inn ideen til flere TV-kanaler uten hell.

– Jeg brukte mye tid på denne ideen, samtidig snakket Ari og jeg om å gjøre noe sammen. Da jeg fortalte ham om Svaber, ble han oppslukt av prosjektet – og overbevist om at han skulle spille skurken. Han sa at han ville være med å blåse liv i ideen.

– Han sa: Hvis jeg selger meg inn som skurken, kommer de til å gå for det!

De to fikk booket møte med Nordisk Film og TV. For ganske riktig: De ble interessert.

– Pitchet i champagnerus

Men da Zahid Ali møtte opp til møtet, forteller han at Ari Behn ikke dukket opp til avtalt tid.

– Han meldte meg etter en time, og sa han var forsinket – og at jeg måtte komme til Youngstorget. Det viste seg at han var nervøs før pitchen, og ville drikke champagne. Så det endte med at jeg ble dritings, mens han bare ble brisen, før vi reiste opp til Nordisk. Vi ble enige om at jeg ikke skulle si ett ord i møtet.

– Men Ari var i kjempehumør, og det var en imponerende pitch. Han presenterte seg selv som skurken i serien, og produksjonsselskapet ble helt i hundre, forteller Ali.

Nordisk Film og TV bekrefter overfor VG at de i 2018–2019 jobbet med Ari Behn og Zahid Ali om mulighetene for å lage en TV-serie med navn «Svaber».

– Det stemmer. Det var etter en idé Zahid Ali hadde hatt i mange år, og på dette tidspunktet hadde han fått med seg Ari Behn. Det ble selvsagt ekstra attraktivt for oss – siden Ari ville spille skurk i serien, forteller humoransvarlig Tore Haukenes i produksjonsselskapet Nordisk Banijay (tidligere Nordisk Film & TV).

Han kaller det et overskuddsprosjekt som de jobbet med over tid mellom 2018 og 2019.

– Det ble tatt promobilder til en pitch og skrevet et manus – og det var interesse rundt prosjektet. I dag klarer jeg ikke helt å huske hva som gjorde at det ble stoppet. Den siste kommunikasjonen vi hadde rundt det var i juni 2019, sier Haukenes til VG.

Promobildene ble tatt av vennen Per Heimly. Han bekrefter overfor VG at Ari var veldig giret på dette prosjektet.

FOTO-VENN: Per Heimly tok i sin tid promobildene til «Svaber» som TV-serie, nå har han tatt pressebildene av Zahid Ali som forfatteren av boken «Svaber».

– Dette var midt i Aris krimperiode, han hadde jo også selv store planer om å lage krimbøker også, sier Heimly til VG.

I samme periode spilte Ari Behn og Zahid Ali for øvrig inn kortfilmen «Ari smugler kokain» – som er sett av over 1,1 millioner ganger på YouTube.

– Det handlet blant annet om at jeg ville se hvordan Ari var som skuespiller, og det synes jeg fungerte utmerket. Ikke visste vi at den sketsjen skulle ta sånn av, sier Zahid.

«Svaber-bildene» av Ari og Zahid som skurk og helt ble tatt på Farris bad – og skulle forestille det eksklusive velværesenteret Astarte – som skurken Hygen driver.

PROMO: VG har fått tillatelse av Per Heimly og Nordisk til å trykke bildene som ble tatt i forbindelse med forarbeidet til en mulig TV-serie.

– Jeg spiller Wassim som Kolbeinstveit – mens Ari er skurk og har fått på seg den lille luen som også er med videre i boken. Det ble veldig stilig, bare det bildet var nok til å selge ideen videre.

Ifølge Zahid Ali stoppet mye opp en stund etter at Ari Behn hadde inngått en bokkontrakt om hele syv bøker.

– Ari var veldig mye, men han var først og fremst forfatter. Han satte forfatterskap og bøker høyt – gjennom hele livet. Derfor er jeg veldig stolt over å selv ha skrevet bok, samtidig som jeg er glad for å innfri hans store ønske om å være med i historien, Zahid Ali.