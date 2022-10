AVSLUTTER TRILOGI: Med boken «De kaller meg ulven» avslutter Zeshan Shakar et større prosjekt som startet med «Tante ulrikkes vei».

Suveren forteller – Bokanmeldelse: Zeshan Shakar: «De kaller meg ulven»

Zeshan Shakar (40) beviser nok en gang at han kan håndverket når han nå avslutter trilogien som startet med suksessen «Tante ulrikkes vei».

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Zeshan Shakars nye roman «De kaller meg ulven» fanger både nennsomt og brutalt kulturspennet i hovedpersonen, og oppveksten med en far fra Pakistan og en mor fra Finnmark.

Det handler om en oppvekst mellom to kulturer, og leseren tas med inn i en uke fylt av vemod. Far skal reise og har enveisbillett til Pakistan, og mor har for lengst flyttet til Finnmark.

Hva har de etterlatt seg til sønnen og hans familie? Hvorfor har ingen av foreldrene – skilt for lenge siden – spart seg opp noe? Hvorfor finnes ingen nedbetalt leilighet, gammel hytte eller arv?

Romanen spinner rundt to reiser, en kort og en lang.

Info BOKANMELDELSE: «De kaller meg ulven» Forfatter: Zeshan Shakar Sjanger: Roman Forlag: Gyldendal Sider: 228 Pris: 429 kr. Vis mer

Kjøp boken Zeshan Shakar « De kaller meg ulven » Norli 375,- Til butikk ARK 375,- Til butikk

Mens den navnløse hovedpersonen en kveld tar T-banen til faren for å hjelpe ham med å pakke før avreise til Pakistan om en uke, gjenopplever han foreldrenes livsreise og episoder fra oppveksten.

Minnene flommer når han passerer stedet der foreldrene møttes, butikken der han kjøper «historier» i pocket til faren, og på pizzeriaen der han henter mat til dem.

Gjenstandene de pakker vekker minner. Foreldrene «forfølger meg. Jeg forfølger dem». Nå er begge foreldrene uføretrygdet.

Han minnes feriebesøk i farens hjemland med gjestfrihet, søskenbarn, onkler og tanter – med lukt, smak, farge og glede. Og en bilferie til Paris, turen til det etterlengtede Euro-Disney som kostet foreldrene en formue, og farens klossete forsøk på å lære ham pakistansk historie og kultur.

INSPIRERT AV EGNE FORELDRE: Zeshan Shakar har som hovedpersonen far fra Pakistan og norsk mor, og sier i et intervju at boken er inspirert av egne foreldre og oppvekst.

Moren hadde trosset alle advarsler og giftet seg med en pakistansk innvandrer.

I drabantbyen Dalen – Groruddalen – var det bra. Mor visste hvem alle i blokkene var; de kom fra Iran, hadde vært i Tamiltigrene, var kurdere.

«Her har vi hele verden», sa moren – og han var stolt av familien «som hadde alt».

Faren drev lenge en liten dagligvaresjappe på en annen kant av byen. Sønnen elsket det, når far lørdag kveld kom hjem med nygrillet kylling i folie og en fersk formloff han kunne dyppe i det oransje fettet. Sønnen var stolt. Skulle han også jobbe i butikken en gang?

Nei, sa faren. «Du kommer til å få en bedre jobb. Inshallah».

Shakar avslutter nå det han sier er en trilogi, etter brakdebuten med den prisbelønte «Tante Ulrikkes vei» (2017) og «Gul bok» (2020) – som fikk terningkast 6 i VG – med romanen «De kaller meg ulven».

Les også Fått med deg Nina Lykkes knockout? Bokanmeldelse: «Vi er ikke her for å ha det morsomt» av Nina Lykke Nina Lykke slår knockout på virkelighetslitteraturen i en heidundrende roman om den ofte utskjelte hvite kulturmannen.

Persongalleriene i de tre romanene er ulike, men temaene ligger der – vanskene og motstanden den første innvandrergenerasjonen fra Pakistan møtte i Norge, og også sønnens generasjon – han og kameratene fikk kallenavn og spilte «brunostfotball».

Kompisene kaller ham ulven – kanskje fordi han er glupsk og vil ha mer. Han har eget hus, god jobb, men følger boligannonser.

Shakar er en suveren forteller og har snekret storyen i et muntlig språk, replikker, indre dialoger, korthugde episoder.

Hovedpersonen martres når han henger opp et bilde fra farens leilighet på veggen: «Jeg veit ikke hva jeg skal gjøre når han drar». Men samtidig ordner han en gave som datteren skal ha med i bursdagsselskap.

Han er splittet, men livet går videre.

Sannelig blir leseren også litt vemodig når uken er gått og sønnen følger faren med nyfarget svart hår til Gardermoen, med skinnsko, åpen blazer og nesten ingen bagasje.

Tar vi av bokens smussomslag er det litt av et skue. Jo da, Shakar kan håndverket.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes