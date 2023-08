70-ÅRSJUBILANT: Tirsdag lanseres Lars Saabye Christensens nye roman. Forfatteren fyller 70 år i september – og romanen «Vrakeren» er en av flere Saabye-bøker som utgis dette året.

Slitsomt, Saabye! Bokanmeldelse: Lars Saabye Christensen: «Vrakeren»

Tidvis er romanen «Vrakeren» florlett, presis diktning. Men denne gangen skriver Lars Saabye Christensen også kronglete, repeterende og slitsomt.

Lars Saabye Christensens nye, lange roman har flere historier, skikkelser og tidslinjer som fletter seg inn og ut av hverandre.

I bokens prolog blir vi kjent med de to viktigste personene: Forfatteren Jørgen Ribe og det som skal vise seg å være hans selvutnevnte biograf – Bendik Ries.

Biografen skygger sitt «offer» fra Paris til feriebyen Arachon, der han ved hjelp av en blanding av tilfeldigheter og frekkhet får tak i forfatterens antatt forsvunne koffert med et ferdig bokmanus.

Så hopper boken til tjukkeste Saabye-land, nærmere bestemt Gabels gate på Skillebekk i Oslo, der unge Jørgen bor med foreldrene sine.

Og der Saabye selv vokste opp.

Tiden er sent 1960-tall, og den ensomme Jørgen får en dag en ny venn når familien Simonsen flytter inn i gården. Gutten i familien heter Carl, og han og Jørgen inngår et kameratskap basert på delte hemmeligheter og felles ensomhet.

Dette varsler selvsagt ikke godt, og et dramatisk vendepunkt inntreffer når Carl overtaler Jørgen til å stupe fra 10-meteren på Frognerbadet. Eller blir han i virkeligheten dyttet?

Oppklaringen av hva som skjedde denne og følgende augustdag skal vise seg å bli et hovedtema i resten av fortellingen, ikke minst for Bendik Ries.

Carls skjebne skal ta en fatal vending i denne delen av romanen, hvor forfatteren ellers tar seg god tid til å hvile i tiden og introdusere oss for en rekke velkjente motiver fra sitt rike forfatterskap:

Singelplater, frisører, fuglebur, paraplyer, tørkeloft, urmakere – i tillegg til kofferter og Frognerbadet, altså.

Innimellom føles det som om gå rundt i Lars Saabye Christensens eget litterære speilkabinett, et kabinett så overmøblert og uoversiktlig at det er fort gjort å kollidere i arketypiske karakterer og smuble i lavthengende metaforer.

VELKJENT UNIVERS: «Vrakeren» føles innimellom ut som Lars Saabye Christensens eget litterære speilkabinett.

Neste del av boken tar utgangspunkt i januar 2020, der Bendik Ries har flyttet inn på Gabelshus hotell, for derfra å kunne «overvåke» Jørgen Ribe som nå bor i sine avdøde foreldres leilighet rett over gata.

Ribes forfatterkarriere har Saabye Christensen laget som en slags parodi av sin egen: Jørgen Ribe slo gjennom med generasjonsromanen «Pøbler» (les: «Beatles»), fulgt opp av «Skrik» (les: «Bly»).

Men han tåler hverken medgang eller motgang, han begynner å drikke hardt.

Og etter en skandaløs opptreden på et bokbad med Eva Bratholm bryter både mannen og karrieren hans sammen.

Når Saabye Christensen her dveler ved forfatterrollen, er han opptatt av å få frem hvordan forholdet mellom forfatteren og leserne tar form av en transaksjon. Der forfatteren er en selger, og leserne kunder som krever gjentagelsens repertoar.

Men kanskje kan vi heller si at det nå er forfatteren Lars Saabye Christensen som velger å tilby sine lesere gjentagelsens repertoar?

I hvert fall er det som om forfatteren ikke helt stoler på leserne sine. I stedet nærmest overforklarer han det meste, gjerne flere ganger. Dessuten er det som om alle de litt oppstablede litterære paradoksene han serverer oss ødelegger for en mer umiddelbar leseropplevelse.

Lars Saabye Christensen glimter stadig til i denne romanen, men han er ikke stilistisk skarp nok.

Bokens siste del er en lang oppklaring av hva som skjedde på Frognerbadet sommeren 1967, og senere i kjellerboden i Gabels gate.

Her er det og blitt plass til et portrett av kunstneren (Jørgen Ribe) som ung mann og forfatterspire. Men også dette er et portrett som minner veldig om noe jeg har lest før.

At Bendik Ries og Jørgen Ribe til slutt konfronteres, og at forholdet så termineres (godt hjulpet av covid-19), kommer som en lenge varslet avrunding på historien. Da har vi også (igjen på overtydelig vis) fått svar på alle spørsmål.

Både de vi selv måtte ha hatt, men først og fremst de forfatteren selv på insisterende vis har stilt oss underveis.

«Vrakeren» er et eksempel på hvordan en forfatter kan være så tett på sin egen historie at han ender med å stå i veien for leseren.