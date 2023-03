19 ÅR I VG: Sindre Hovdenakk (58) er forfatter, journalist og VGs litteraturkritiker gjennom 19 år.

Kalt klovn og surmus – nå er VGs bokanmelder Sindre Hovdenakk årets litteraturkritiker

Sindre Hovdenakk (58) har prydet VGs sider som bokanmelder med skarp penn i 19 år. Nå er han kåret til årets litteraturkritiker 2023.

De årlige litteraturkritikerprisene ble utdelt på Litteraturhuset i Oslo torsdag.

Sindre Hovdenakk har anmeldt bøker i VG siden 2004, og i juryens begrunnelse heter det blant annet:

«Om hele hans virke forsvant, ville det etterlatt seg et svært høl i den litterære offentligheten».

– Det er veldig hyggelig og spesielt å bli satt pris på av sine kritikerkolleger. Det er helt på sin plass at også kritikere hedres. Å få denne prisen er en stor anerkjennelse for både meg og litteratursatsingen i VG, sier en takknemlig Sindre Hovdenakk.

Som anmeldere flest er han både elsket (når han gir god kritikk) og hatet (når det motsatte skjer), og han har fått slengt kallenavn som Strenge-Sindre, Klovn, Lynet, Surmus og Larve etter seg.

Sistnevnte var det Aune Sand som liret av seg da han fikk terningkast 1 av Hovdenakk.

Det har også vanket en og annen trussel.

– Jeg har fått en del kjeft opp gjennom, men det tar jeg med stor ro. Å si at jeg er uredd er en klisjé, men jeg håper jeg har integritet som anmelder, sier Hovdenakk til VG.

Skriver for onkel Odd i Molde

ANMELDTE DIREKTE: Sindre Hovdenakk har vært med på litt av hvert i sin VG-karriere. Her fra da han anmeldte Jo Nesbøs bok «Mere Blod» direkte på VGTV.

Selv er Hovdenakk bevisst på at han skriver litteraturkritikk i Norges mest leste avis – og han har ofte en bestemt leser i tankene når han skriver.

– Jeg skriver for onkel Odd i Molde – og vil at alle skal kunne ha utbytte av å lese bokanmeldelsene. Også de som kanskje i utgangspunktet ikke er så opptatt av litteratur. Det handler om å gjøre dette tilgjengelig. Jeg skriver ikke for bransjen, sier Hovdenakk og fortsetter:

– Det har en stor verdi at dette stoffet når bredt ut, det er et viktig mandat for VG.

VG-anmelderen har vært en del av kulturoffentligheten i mer enn tre tiår. Foruten snart tyve år som anmelder i VG, har Sindre Hovdenakk blant annet anmeldt bøker for NRK og Prosa – der han også har vært redaktør – samt jobbet som kulturjournalist i en rekke aviser i tillegg til å være sakprosaforfatter.

Ikke bekymret

I løpet av disse årene har Sindre Hovdenakk sett utviklingen innen sitt eget fag på nært hold.

– Jeg synes helsetilstanden for litteraturkritikken ser svært robust ut. Det er stadig tilgang på nye folk som vil prøve seg, og de fleste er også veldig godt kvalifiserte. Bredden er godt ivaretatt, hvis vi ser på dagsavisene, ukeavisene og tidsskriftene samlet. Så på kort sikt er jeg slett ikke bekymret, sier han.

– Er du bekymret for nordmenns tradisjonelle leselyst på papir i stadig hardere kamp mot digitale, sosiale medieplattformer?

– Vi ser jo en dreining mot stadig mer strømming og lydbøker, så det er en reell utfordring at tiden vi bruker til å lese er under press. Men inntil videre ser det likevel ut til at papirboksalget, samlet sett, holder seg noenlunde stabilt.

Juryen: – En gave for en tabloidavis

Juryen trekker frem at Sindre Hovdenakk som VG-anmelder håndterer «alt fra den mest florlette underholdningskrim til seriøs sakprosa, og behersker til fingerspissene det vanskelige håndverket det er å presentere en bok slik at leseren får et dekkende bilde av den.»

Juryen mener at Hovdenakk kontinuerlig bidrar til at litteraturen og kritikken fortsetter å være viktig for den brede lesende offentligheten.

«Derfor er det en gave at leserne av en stor tabloidavis har tilgang til en bredt orientert, kunnskapsrik og høyproduktiv kritiker som Hovdenakk.»’

Årets litteraturkritiker ble delt ut for første gang i 1994. Dette er første gang gjennom snart 30 år at en VG-anmelder får prisen.

– Det må være lov å si at det var på tide, ler Hovdenakk og legger til:

– VG har lykkes med å ta vare på kritikken som en del av meningsjournalistikken også digitalt. Det stilles like høye krav til en anmeldelse som en nyhetssak – og det er virkelig gøy å skrive for en avis som tør å vise frem bokstoffet også på front, sier Hovdenakk.

Her er de andre kritikerprisene:

Kritikerprisen for beste skjønnlitterære voksenbok ble tildelt Brynjulf Jung Tjønn for «Kvit, norsk mann» – kåret til en av fjorårets beste bøker også av VG.

Kritikerprisen for beste sakprosabok for voksne gikk til Tore Rem for «Olav V. Ensom majestet. 1946–1991».

Kritikerprisen for beste oversettelse ble tildelt Ingrid Haug for «Hjem» av Marilynne Robinson.

Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok ble tildelt Julia Kahrs for «Familien Brattbakk» – sjekk VGs sekseranmeldelse i dette rigget!

