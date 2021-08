HYLLET AV MICHAEL J. FOX: Forfatter og professor Jan Grue (40) ble tidligere denne uken hyllet av skuespiller Michael J. Fox i The New York Times for sin forrige bok. Nå får hans splitter nye bok terningkast 6 i VG.

Nakent og ærlig! Bokanmeldelse: Jan Grue: «Hvis jeg faller»

Jan Grues «Hvis jeg faller» er både vakker og hard – og det er en slik bok som gjør at man sitter igjen med stor takknemlighet for at forfatteren orket.

Av Oda Faremo Lindholm

Publisert: Nå nettopp

I 2018 ga forfatter og professor Grue ut boken «Jeg lever et liv som ligner deres», en levnetsbeskrivelse om å leve et veldig rikt liv, i en veldig sårbar kropp. Grue ble født med muskelsykdommen spinal muskelatrofi og er avhengig av rullestol i det daglige.

Ble anmeldt i New York Times av Michael J. Fox!

FAKTA: «Hvis jeg faller - En beretning om usynlig arbeid» Forfatter: Jan Grue

Forlag: Gyldendal forlag

Sider: 192

Sjanger: Sakprosa/ Memoarer Pris: 379,- Vis mer

Boken ble hyllet av et samlet kritikerkorps, vant kritikerprisen 2018 og ble nominert til Nordisk Råds litteraturpris samme år. I disse dager går den engelske oversettelsen sin seiersgang i statene, nylig hyllet av ingen ringere enn skuespilleren Michael J. Fox, som selv har Parkinsons, i The New York Times.

I «Jeg lever et liv som ligner deres» unngår Grue så langt det går benytte seg av ordet funksjonshemming. Det nevnes kun en gang. Men i «Hvis jeg faller» tar han et oppgjør med denne uviljen.

Her går han ordet funksjonshemmet i møte, og gjør det personlige politisk.

BLOTTLEGGER SÅRBARHETEN: Ved å blottlegge sårbarhet omkring det å være funksjonshemmet gir Jan Grue et personlig og politisk vitnesbyrd om hvilken urimelig innsats som kreves for å kunne regnes som et fullverdig menneske.

For det å ha en funksjonsnedsettelse betyr å måtte legge ned en enorm mengde usynlig arbeid for å i det hele tatt kunne eksistere i og interagere med resten av storsamfunnet. Det gjelder både emosjonelt arbeid og fysisk arbeid.

Jan Grue er selv en high acheiver. I tillegg til å ha gitt ut en rekke bøker har han doktograd i språkvitenskap og jobber som professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

I «Hvis jeg faller» skriver Grue nakent og ærlig om hvordan karrierejaget delvis bunner i et behov for nærmest å kompensere for egen eksistens. Om behovet for å være riktig type funksjonshemmet.

Det føles ikke godt nok å kun være, han må være mer.

Men så er det er slitsomt nok å bare være. Og å dekke over hva det innebærer å være funksjonshemmet, alt det usynlige arbeidet som kreves av ham og kona i det daglige, hjelper ingen, særlig ikke Grue selv.

Det koster ham helt reelt mye mer å eksistere enn det gjør for en funksjonsfrisk, langt mer enn de aller fleste noen sinne vil klare å fatte. Dette kravet om ekstrainnsats er åpenbart både urimelig, slemt og urettferdig.

Men det eksisterer likefullt. Og det må vi snakke mer om.

«Om jeg misliker ordet funksjonshemning, men likevel vet at jeg trenger det, da må jeg bruke det. Om jeg misliker dets byråkratiske klang, må jeg synge det i en annen toneart.», skriver han i boken.

Les intervjuet med Grue: - Tillot meg ikke å skrive før jeg var «vellykket»

Og tonearten i «Hvis jeg faller» er både vakker og hard. Det vakre ligger i språket, som er lyrisk, men ei pyntet på. Det harde ligger i bokens politiske budskap, om at det må være lov å være svak, og samtidig bli regnet som et fullverdig menneske.

Som han selv skriver:

«Det jeg vil til livs, er forestillingen om en underliggende tragedie og en moralsk plikt. Om moralsk skyld og noe som må veies opp for, kompenseres med suksess."

Selv om boken teller knappe 200 sider er nesten alle setninger mettet med en type klokhet, sårbarhet og språklig finesse som gjør at den tar lang tid å komme gjennom. Ofte fordrer setningene at man stopper opp og dveler ved hva det var man nettopp leste.

«Hvis jeg faller» er en slik bok man blir klokere av å lese; en slik bok som gjør at en sitter igjen med stor takknemlighet for at forfatteren orket.

Anmeldt av: Oda Faremo Lindholm