TOPPER BOKLISTEN: Trond-Viggo Torgersen (69) topper den norske bestselgerlisten for fjerde uke på rad med sin bok «Kroppen for voksne».

Trond-Viggos «voksne kropp» selger aller mest i Norge

Trond-Viggo Torgersens (69) bok om den voksne kroppen selger mest bøker for fjerde uke på rad – og danker ut både Linn Ullmann, Abid Raja og Siv Jensen på den norske boklisten.

Av Camilla Norli

Publisert: Nå nettopp

– Helt absurd, sier Trond-Viggo Torgersen til VG om at han topper bestselgerlisten foran flere av høstens store utgivelser.

– Og så har jeg jo skrevet boken selv, det gjør meg veldig stolt, ler han.

Ikke bare har «Kroppen for voksne» ligget på toppen av boklisten for generell litteratur (sakprosa) i fire uker, den selger også mest uavhengig sjanger, ifølge Bokhandlerforeningen.

VG fikk foreningen til å se på salget totalt – og Trond-Viggo topper foran både Linn Ullmanns kritikerroste roman «Jente, 1983», Abid Rajas bokhandlerprisvinnende biografi «Min skyld» som ligger på femteplass, supersuksessen «Pondus» og Siv Jensens biografi.

– Trond-Viggo har virkelig truffet en nerve. Han snakker om noe som ikke blir snakket så mye om: Den aldrende kroppen. Men denne suksessen hadde vi jo ikke engang turt å håpe på, sier PR-ansvarlig Hallgrim Børhus Rogn i det lille forlaget Frisk.

Forlaget var optimistiske og bestilte et førsteopplag på hele 10.000 som ble revet vekk.

– De 10.000 eksemplarene ble borte på et knips, og vi har virkelig hatt en kamp for å få ut nok bøker i butikk. For i høst har det vært papirkrise og kø på trykkeriene: Vi har måttet hente opplag fra mange ulike steder for å få dette til å gå opp.

– Senest fikk vi hjelp av noen danske munker som har et lite trykkeri og kunne levere et nytt opplag på rekordtid, og det reddet oss litt da vi trodde vi ikke skulle få fatt på flere bøker før jul, forteller Børhus Rogn.

les også Fått med deg Linn Ullmanns nye roman? Årets sterkeste leseropplevelse!

Nå er de oppe i et totalopplag på 61.500 bøker – og ligger an til å bli en av årets aller mest solgte bøker.

– Det er jo helt vanvittig. Jeg er egentlig bare glad for at folk er interessert, og jeg får veldig mange hyggelige tilbakemeldinger. Folk sier at «endelig er det noen som skriver om dette» og forbereder oss på at kroppen eldes, sier forfatteren, legen og TV-personligheten Trond-Viggo Torgersen til VG.

Han innrømmer at han skvatt litt da forlaget trykket et førsteopplag på 10.000 bøker.

– Jeg tenkte: Hva i all verden er det de gjør nå? Men så har det i stedet rett og slett blitt vanskelig å få trykket nok bøker.

40 år er gått siden han ga ut barneboken «Kroppen» – og lagde TV-serie med samme navn.

KROPPEN DA: ... og kroppen nå, 40 år senere. Trond-Viggo forteller at han synes de to bøkene holder hverandre fint i hendene. Her fra lanseringen av TV-programmet om kroppen høsten 1980.

I den nye boken bruker han seg selv og sin 69 år gamle kropp som eksempel og går også medisinsk til verks for å forklare hva som skjer med kroppen når den eldes.

– Jeg prøver å lage en slags grunnmur av fakta og få folk til å bli motiverte til å investere i gode vaner og den tiden som kommer med alderdommen. For vi må forstå at det er snakk om lang tid!

– For mange er det jo 30 år med tid. Så jeg bruker meg selv og egen kropp som eksempel på hvordan det føles å komme i den alderen, sier Torgersen.

Selv er han litt overrasket over at han holder seg så bra som han gjør som 69-åring.

les også Sjekk årets Brageprisvinnere! Juryen om årets beste roman: Mektig og mesterlig

– Jeg er både glad og forskrekket over at jeg er blitt såpass gammel og har det såpass bra fortsatt. Det betyr jo at det har noe å si hva man investerer:

– For eksempel å drive på med denne slitsomme treningen, holde seg unna røyking, ikke drikke for mye ...

– Du sier at man må være litt streng med seg selv, altså?

– Ja, vi har jo et sånt kose-gen, ikke sant. Men det går faktisk an å kose seg i hjel. Så man må skjønne at det er slake oppoverbakker om man ikke vil ha en fryktelig bratt bakke til slutt i livet, sier Torgersen som fortsatt synes det er rart å omtale seg selv som gammel.

– Jeg må vel kunne kalle meg gammel nå som jeg er kommet i denne alderen. Men det føles rart. Jeg er ung og gammel samtidig.

– Og så vil jeg si at det er mye å glede seg til. Alder og det å være på vei mot døden høres så trist ut. Men husk at vi skal leve alle de dagene man ikke dør. Døden er bare én dag.