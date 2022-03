HARDBARKA: Det er mange eksempler på hardbarka-Isak i hans nye bok: For eksempel da han sa opp jobben som snekker på et stykke plank. Noen PC, ark eller printer hadde han ikke. Men han kan også å si unnskyld.

Isak Dreyer om kryptiske Sophie Elise-meldinger: − Koster ikke meg noe å si unnskyld offentlig

Etter uker med kryptiske meldinger og bilder på sosiale medier fra Sophie Elise (27) og Isak Dreyer (26), slår Dreyer fast: – Sophie er ei flott dame som jeg liker godt.

– Det spørsmålet ble vi jo enige om at du ikke skulle stille, sier Isak Dreyer da VG spør om hva som er ståa mellom de to.

Han forklarer hvorfor han ikke vil ha spørsmål om forholdet slik:

– Jeg vil at vi skal få være oss – fordi dette er noe jeg står i akkurat nå. Det er lett å snakke om ting i fortiden, men ting som skjer her og nå vil jeg helst ha for meg selv. Det er mitt, forteller Isak til VG.

Boken er skrevet i samarbeid med NRK-journalisten Synnøve Sundby Fallmyr og handler mye om hvordan oppvekst i pakt med naturen, tøff skolegang og snekker- og fisker-karrieren har gjort ham til den hardbarkede jævelen som TV-seerne er blitt kjent med gjennom «Norges tøffeste» og «Farmen kjendis».

Og så handler den litt om influencer Sophie Elise Isachsen.

ET SPILL? Nei, det ville vært helt sykt, sier Isak Dreyer til de som har spekulert i om forholdet til Sophie Elise Isachsen er et spill.

Han kaller det en «dårlig skjult hemmelighet» at det ble noe mellom de to under «Farmen kjendis»-oppholdet – selv om han aldri kunne sett for seg det.

– Sophie Elise og meg?! For en utenkelig kombinasjon, skriver han i boken.

Til VG utdyper han:

– Ja, jeg er glad i kontraster i livet mitt. Det er mye gøyere med folk som er annerledes enn deg selv – men fortsatt er seg selv. Sophie er ei flott dame som jeg liker godt.

I tillegg til å gi ut bok om seg selv, der han omtaler forholdet, har både Isak og Sophie Elise lagt ut bilder av hverandre og meldinger som handler om forholdet i sosiale medier. Og alle følgerne lurer på det samme:

Hva er ståa? Eller er hele greia et PR-spill?

– Det har jeg hørt mye snakk om, men det ville jo vært helt sykt og veldig rart om dette var et spill, sier han.

Isak Dreyer sa unnskyld på Instagram.

Spekulasjonene tok helt av da Isak postet noen kryptiske «unnskyld «meldinger på sin Instagram story. Nå kommenterer han dette for første gang:

– Det koster ikke meg noe å si unnskyld hvis man har såret noen. Jeg ønsker ikke å såre noen som helst. Det liker jeg ikke.

– Også offentlig – på Instagram?

– Ja, det koster meg heller ikke så mye å si unnskyld offentlig.

VG har vært i kontakt med Sophie Elise om dette intervjuet med Isak, og hun har ikke noen kommentar.

UNNSKYLD: Isak Dreyer kommenterer for første gang den kryptiske unnskyld-meldingen han la ut på Instagram.

Men føljetongen går videre på Instagram: Etter at VG møtte Isak i Oslo onsdag ettermiddag, ble det lagt ut nye bilder av ham på Sophie Elises Instagram – og festvideoer av de to på begges Instastory – samme kveld.

Egentlig angrer han nesten på at han ble med på de to TV-programmene. For nøyaktig et år siden var han på lofotfiske – og livet var herlig.

– Ja, jeg har tenkt mye på om jeg angrer. Det hadde vært godt og enkelt bare å fortsette å jobbe hardt og gå på tur.

– Men så er det jo det at det kom en del fine ting ut av det også.

Da tenker han også på sin nye bestevenn og turkompis Jens Kvernmo, kjent fra blant annet «Jens i villmarka».

Mandag legger de to ut på en tremåneders ekspedisjon på et helt annet kontinent – og planen er en ny TV-serie.

PODKAST: Jens Kvernmo og Isak Dreyer lager allerede podkasten «Skitprat med Jens og Isak» for NRK – og nå skal de ifølge Isak lage TV-serie.

Nå får han jobbe med det han liker aller best: Dra på tur.

– Jens er noe av det bedre som har kommet ut av alt dette. Jeg har aldri møtt en person som er så lik meg selv.

Han kaller Jens for ekte vare. En han er trygg på midt oppe i en periode som har trigget mye usikkerhet under den hardbarkede overflaten.

For på bare ett år har livet blitt fullstendig snudd på hodet. Fra å være anonym fisker med 142 følgere på Instagram – til en person alle vil ha en bit av.

– Det var litt stas i starten med alle frynsegodene, og jeg ga gass. Jeg trodde det skulle gå fort over, innrømmer han.

– Men så gikk jeg på en måte inn i en annen virkelighet. En virkelighet som føles falsk. Og til slutt begynner du å lure på hva som er ekte. Er den og den relasjonen ekte? Ligger et noe annet bak? Tror de at de skal tjene penger på meg? Driter de egentlig i meg?

Info Isak Nessestrand Dreyer Født 1994, oppvokst i Bodø. Yrke: Snekker, fisker og realitydeltager. Kjent for: Vant sesong 3 av «Norges tøffeste» og sesong 6 av «Farmen kjendis». Aktuell med: Boken «Isak – En hardbarka jævel» og podkasten «Skitprat med Jens og Isak». Vis mer

NATURELSKER: Isaks favorittbilde fra da han var liten. Han ble dratt med på jakt fra første stunt og hadde 100 overnattingsdøgn ute i naturen før han var et år.

– Det er ikke noe jeg mister nattesøvnen av, men jeg er blitt veldig usikker. Er det ekte eller falskt?

Det er derfor han alltid vender tilbake til naturen. Det gjorde han da han var liten og taklet skolens regler og rammer dårlig. Og det gjør han nå.

– Naturen er der hele tiden, den er lik seg selv. Uansett hvem du er – så er naturen lik for alle. Den er ekte.

Og hva med ham selv, er han blitt en annen?

– Nei. Hvem skulle i så fall det være? Jeg er fortsatt Isak fra Bodø, fisker, snekker og jeger. Jeg er en arbeider, og skal fortsette å arbeide til krampa tar meg, skriver han i boken.

USIKKERHET: Isak Dreyer sier at det har gjort ham usikker å bli kjent.

Han mener han skriver for alle arbeiderne, de med never tykke som tømmer. VGs anmelder mente boken var intetsigende, men selv har han fått mange tilbakemeldinger fra folk som kjenner seg igjen.

– Det er mange gutter som tar kontakt meg, som ikke passer inn i skolesystemet – som kanskje tenker at det er håp for dem likevel. For det er håp! De må huske at de ikke er unike, det finnes massevis av de guttene både før, samtidig og etter oss.

– Født til å være pøbel, skriver du i boken?

FØDT PØBEL: Isak Dreyer passet ikke inn på skolen, men er lei av folk kaller yrkesfag for idiotlinje.

– Enten kan du late som hele livet, eller bare være den personen som ikke passer inn. Jeg passet ikke inn og ble automatisk pøbel. Men jeg er lei av å høre at yrkesfag er en idiotlinje. Jeg hadde gode nok karakterer til å gå videre med studiespesialisering, men det finnes faktisk noen som vil bli tømrer.

– Jeg ville bli tømrer.

Han synes nordmenn er bortskjemte.

– Det er altfor mange i dette landet som ikke gjør noe, det blir kortere og kortere arbeidsdager, vi har altfor mange goder. Vi må jobbe mer, messer han.

Selv har han et mål i livet: Å bruke seg selv helt opp.

– Det skal ikke være noen ting igjen. Sånn gjør jeg det med alt. Jeg bruker det helt opp: Når klærne mine er utslitt, klipper jeg de opp til kluter. Og du finner ikke annen mat i matsøpla mi enn bein og eggeskall.

– Og når denne kroppen er ferdig, skal det ikke være noen organer som kan brukes på nytt. Jeg skal leve hardt og godt – og maksimalt.