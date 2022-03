MYE OPPMERKSOMHET: Den første boken i serien om beistet og Bettina fikk mye oppmerksomhet da den kom i 2021. Nå er Jack Meggitt-Phillips ute med bok nummer to.

Beist i reprise - bokanmeldelse av «Beistet og Bettina 2»

Den første boken i barnebokserien «Beistet og Bettina» fikk massiv hyllest og ble blant de mest utlånte også på norske bibliotek i fjor, men oppfølgeren går på tomgang.

Av Kristine Isaksen

Publisert: Nå nettopp

For den britiske barnebok-kometen Jack Meggitt-Phillips følger opp suksessdebuten med en bok som bare er mer av det samme.

Da den første boken om beistet, hans tjener Ebenezer Tweezer og barnehjemsjenta Bettina kom på norsk i fjor, var anmelderne samstemte i sin hyllest.

Sjekk VGs anmeldelse her: Prima barnebok!

Den mørke og absurde humoren og det fantastiske universet ledet tankene hen til to andre britiske stjerneforfattere, nemlig Roald Dahl og David Walliams.

Boken ble også en av de mest utlånte på biblioteket i fjor, ifølge BOK365. Dessuten har Warner Bros. sikret seg filmrettighetene, ifølge Variety som skriver at Harry Potter-produsent David Heyman skal være koblet til prosjektet.

Presset på å levere oppfølgeren må ha vært stort, og forfatteren burde ventet lenger. For plottet i den er skralt, og det skjer ikke så mye mer enn i forrige bok.

Info «Beistet og Bettina 2. Beistet tar hevn» Aldersgruppe: 9–13 år

Forfatter: Jack Meggitt-Phillips

Illustrert av: Isabelle Follath

Oversatt av: Line Almhjell

Forlag: Gyldendal

Sider: 280

Pris: 299 kr. Vis mer

Beistet ble spist av papegøyen Claudette i siste bok, og nå prøver Ebenezer og Bettina å ordne livene sine på nytt med en større dose snillisme og empati.

Dette er noe av det beste ved serien, at hovedpersonene egentlig er ganske egoistiske, materialistiske og bøllete, men prøver å bli bedre utgaver av seg selv.

Det tar alt for lang tid før de skjønner at beistet lever videre inni papegøyen, der den fortsetter med å spre ondskap gjennom ting og mennesker. Her ligger leseren et hestehode foran som vet hva boken handler om fra tittelen: Beistet tar hevn.

Tonen og språkføringen er snirklete konservativt og tørrvittig fra første setning av. Her er det ikke snakk om (barne)selskaper, men selskapeligheter. Dette er en fin mulighet for barn å lære seg ord som rabagaster og begredelig, samtidig som noen setninger går seg vill i skogen.

Les også Prima barnebok! Bokanmeldelse: Jack Meggitt-Phillips: «Beistet og Bettina» Prima miks av ondskap og godhet i barnebok fra britisk debutant som sammenlignes med Roald Dahl og David Walliams.

Hva betyr egentlig «den påfallende, ukjære søsteren»? I blant kjennes språket krampaktig britisk ut, og gjør det vanskeligere å leve seg inn i historien.

Mens førsteboka opplevdes original og full av sanseinntrykk, kjennes det som at andreboka går på tomgang.

Også her er Bettina herlig frekk med den voksne, så frekk at det er vanskelig å forstå at det har oppstått et vennskap mellom dem. Også her er boksidene illustrert med løse fjær og dryppende sikkel, som er tegn etter den grådige munnen til beistet og alle fuglene det har spist levende.

Men beistet er ikke så skummelt denne gangen. Ebenezer og Bettina overvant det jo i forrige bok. Og at det tar hevn, er å ta litt i. Det lever videre, og blir utgangspunktet for mange bøker framover.

Men kanskje potensialet er tatt ut allerede i førsteboken.

Anmeldt av: Kristine Isaksen