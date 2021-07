GIR UT NY ROMAN: Trude Teige gjorde stor suksess med «Mormor danset i regnet». Nå er «Morfar pustet med havet» å finne i butikkhyllene. Foto: Tine Poppe

I japansk fangenskap – Bokanmeldelse: Trude Teige: «Morfar pustet med havet»

Hun kan dreie en historie, Trude Teige. Nå har hun reist tilbake i krigshistorien, til dramaet i Østen – og til japansk fangenskap. Det er en bok med et mektig stoff og atskillig nerve.

Av Guri Hjeltnes

Publisert: Nå nettopp

Journalisten og forfatteren Trude Teige har gjort enorm suksess med sin roman «Mormor danset i regnet», om mormoren som bar på en hemmelig historie, hun hadde vært tyskerjente.

I denne boken følger Teige sporene etter morfaren – som fortalte om livet som sjømann i byer med eksotiske navn – men aldri om de erfaringene fra stedet som kom til å påvirke hans liv mest. Han sa til sitt barnebarn at når hun ble redd eller lei seg, skulle hun «puste med havet».

Og dermed bærer det av sted, i en roman som er tettpakket med dialog og små og store hendelser i årene 1943–1945 på Java, under japansk herredømme. Plottet går i partier litt på autopilot og med fortellergrep og virkemidler så mekaniske at det blir forutsigbart.

Fakta: «Morfar pustet med havet» Forfatter: Trude Teige Sjanger: Roman Forlag: Aschehoug Sider: 350 Kr: 429 Vis mer

Men det som fascinerer er det mektige stoffet om allierte i japansk fangenskap og som utnyttes til fulle, i en nesten overtydelig forklart historie.

Det starter i april 1943 i Det indiske hav utenfor kysten av Java når skipet M/T Anitra brutalt senkes av en japansk ubåt, og to brødre fra Sørlandet så vidt overlever japanernes nedskyting av mannskapene. Telegrafist Sverre og matros Konrad Bjerke kommer fra hverandre, men ender begge på Java.

På Java arbeider også sykepleieren Sigrid Greve på et landsens sykehus med nederlandsk personell. Familien kom fra Kristiansand til Java 10 år tidligere, men Sigrid orker ikke det beskyttede kolonilivet der faren driver et hotell, og moren er blitt for glad i en drink. Konrads livbåt driver i land og ender på sykehus, og ganske forutsigbart faller de to sørlendingene for hverandre, mens Sigrid steller den uttørkede og solbrente Konrad og blåser livsmot i ham.

Men så spres de. Japanerne henter allierte menn over hele Java til ulike leire, deretter ekspederes kvinner og barn til like kummerlige leirforhold. Sigrid får raskt oppgaver som sykepleier, og Teige gestalter noen interessante kvinneskikkelser og gjenskaper de elendige levekårene. Konrad i sin leir savner både sin bror og lengter etter Sigrid.

Dermed har Teige brettet ut sine arenaer og veksler kapittelvis mellom leirene, med stor vekt på kvinner og barns skjebne.

Skildringene av den beinharde japanske nidkjærheten, ydmykelsene, sykdommene, matmangel, feilernæring, seksuelle overgrep, fangenes improvisasjon og kamp for å finne mer og bedre mat, gjør inntrykk.

Det er skrevet en del om japansk fangenskap, i kjølvannet av Kristian Ottosens arbeid og prosjektet «Nordmenn i fangenskap». Det havnet nær 900 nordmenn i japansk fangenskap, nesten 400 av dem var sjøfolk, andre var misjonærer, forretningsfolk, fra shipping, los-, bank- og tollvesen, husmødre, studenter m fl.

Teige skriver at hun har hatt glede av især to bøker utgitt av kvinner som opplevde Java (Lise Kristensen) og et liv som sykepleier (Walgjerd Midteide). Internasjonalt finnes mye om allierte leire. De karakteristiske lange marsjene med kvinner og barn til nye oppholdssteder er tilsvarende skildret av Nevil Shute (A Town Like Alice).

Hva som er dikting og hva som er hendelser fra Teiges familie vites ikke. Men hun har lagt stort arbeid i research fra sjøliv og fangeliv – om enn det neppe ble tent mange sigaretter på dekk i Det indiske hav – en rød glo på et allierte handelsskip kunne ses på lang avstand fra en fiendtlig ubåt.

Ganske lenge sitter følelse i om at vi er i underholdningssjangeren med enkle grep: gode og slemme, en hjerte og smerte-fortelling som vil ende i at alle som er splittet blir samlet i en big happy end. Men slik ender det ikke.

Det som berger Trude Teiges «Morfar pustet med havet» er alvoret i fangenskapets iboende djevelskap, respekten hun viser for menneskeliv under truende forhold, samt at hun har et kort i ermet til sist – som snur historien.

Mange av Teiges trofaste lesere vil nok en gang fascineres av en lettlest og tilgjengelig bok.