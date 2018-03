KONTRAKT: Ari Behn har inngår ny bokavtale. Foto: Per Heimly/TV3

Ari Behn bytter forlag – skal gi ut syv bøker

Ari Behn (45) har inngått en omfattende kontrakt med Juritzen forlag.

Samarbeidet omfatter to bokserier og strekker seg over flere år, melder forlaget i en pressemelding.

– Uten å røpe for mye kan jeg si at disse prosjektene er noe helt annet enn det jeg har gjort før, og jeg er allerede i gang med skrivingen. Det er fint å kunne ha langsiktighet, så denne avtalen er jeg glad for, sier Ari i kunngjøringen.

Behn har til nå vært tilknyttet Kolon og Gyldendal Forlag.

Forlegger Arve Juritzen (57) er fornøyd.

– Det gleder meg stort at Ari nå prioriterer sitt forfatterskap så kraftig. Han er en unik forteller og jeg elsker hans presise setninger og lek med ord. Vi har tidligere samarbeidet om TV-program, og jeg har lenge hatt et sterkt ønske om å få Ari i forfatterstallen, sier han i pressemeldingen.

Hva slags bøker det er snakk om, sier hverken Behn eller Juritzen noe om på det nåværende tidspunkt – annet enn at det skal handle seg om bøker rettet mot både barn og voksne.

Det er 19 år siden Behn debuterte som forfatter med «Trist som faen» , som ble belønnet med en sekser på terningen i VG - en terning han valgte å tatovere på kroppen. Han har siden gitt ut tre romaner, felre novellesamlinger og et skuespill.

For tiden er han – om enn noe ufrivillig - aktuell i den omstridte dokumentarserien «Ari og halve kongeriket» på TV3. Ikke minst er Ari Behns nye kjæreste svært kritisk til dokumentaren.