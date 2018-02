FORFATTERJAKT: Denne uken forlot Tom Egeland Aschehoug etter over 20 år på forlaget og gikk til det nye forlaget Capitana som er en del av Petter Stordalens nye forlagsfamilie. Nå frykter forfatterforeningen Stordalens jakt på bestselgerne. Foto: Vågenes, Hallgeir

Stordalens forlags-kupp skaper frykt i bokbransjen

Publisert: 28.02.18 15:52

Først sikret Petter Stordalen seg Norges nest mestselgende forfatter, Jørn Lier Horst. Så snappet han Aschehoug-bestselgeren Tom Egeland. Nå håper lederen i Den norske forfatterforeningen at Stordalen ikke fortsetter å loppe forlagene for bestselgerne.

– Jeg håper ikke Stordalen lopper forlagene for bestselgerne. Alle trenger bestselgere. Det vi ikke trenger er mer bestselgerfokus. Men det gjenstår å se om disse nye forlagene bare vil ha det. Hele bransjen må ta ansvar for å vise fram det mangfoldet vi har, og skal ha, i Norge, sier leder Heidi Marie Kriznik i Den Norske Forfatterforeningen til VG.

Det er bevegelse i bokbransjen om dagen. Først brøt Jørn Lier Horst med Gyldendal , startet eget forlag og ble en del av Petter Stordalens nye forlagsfamilie sammen med tidligere Kagge-sjef Anne Gaathaugs nye forlag Gloria og Pilar forlag – som eies likt av Jonas Forsang, Magnus Rønningen og Petter Stordalen.

Fakta Stordalen-forlagene PILAR FORLAG Sakprosa

Forlegger: Jonas Forsang Eies av:

Petter Stordalen 33,3 %

Magnus Rønningen 33 %

Jonas Forsang 33 % CAPITANA FORLAG Skjønnlitteratur

Forleggere: Jonas Forsang og Jørn Lier Horst

Sjefredaktør Anne Fløtaker Eies av:

Pilar Forlag 75 %

Jørn Lier Horst 25 % GLORIA FORLAG Almennforlag

Forlegger: Anne Gaathaug

Sjefredaktør: Kristin Brandtsegg Johansen Eies av:

Pilar Forlag 40 %

Anne Gaathaug 20

Marit Johansen Storm 20 %

Kristin B. Johansens 20 %

«Et litterært jordskjelv», sa forfatter Tom Egeland til Dagens Næringsliv om saken. Mandag sto han selv for et litterært etterskjelv – da han også gikk fra Aschehoug etter et over 20 år langt samarbeid. I fjor var han den fjerde mestselgende krimforfatteren i Norge.

Hans nye forlag: Jørn Lier Horsts Capitana. Den som overtalte ham: Petter Stordalen.

Kjennes rart med Stordalen

– Det rykker selvfølgelig litt i meg når Stordalen skal inn og investere i forlagsbransjen, det kjennes litt rart. Men vi må heller ikke glemme at bak Gyldendal finnes Must-familien som hvert år tar ut overskudd fra Gyldendal-konsernet. Cappelen Damm eies også av storkapitalen. Det er ikke noe som tilsier at Stordalen er en verre kapitalist enn disse andre. Det hele kommer jo an på hva Stordalen ønsker å gjøre, hva slags profil disse forlagene vil få, sier forfatterforeningens leder.

Kriznik mener det gjenstår å se om dette er positivt eller negativt for bransjen.

– Stordalen kan le herfra til banken

Professor Anne-Britt Gran og leder for Center for Creative Industries ved Handelshøyskolen BI har fulgt nyheten om Stordalens inntreden i bokbransjen og overgangen til Jørn Lier Horst og Tom Egeland med interesse.

– Stordalen kan jo le herfra til banken. Et så rendyrket kommersielt konsept vil fort kunne lønne seg. Personalkostnadene synes å være holdt på et minimumsnivå i alle de tre forlagene Pilar, Capitana og Gloria. Jeg stusser over at den tunge forlagskompetansen fra Kagge og Cappelen Damm skal brukes som rådgivere på tvers av forlagene, som de ikke har eierinteresser i. Det høres ut som en dårlig deal for dem, og en god deal for hovedeier Pilar, sier Gran.

Hun mener det er interessant at noen utenfra vil investere i bokbransjen.

– Jeg er mest nysgjerrig på hva Gloria-forlaget vil finne på, sier Gran som mener Stordalen er i sin fulle rett til å «shoppe» gode navn fra andre forlag.

– Dette kan ingen nekte Stordalen å gjøre, og det er opp til de bestselgende forfatterne å takke ja eller nei. My guess er at vi får en bestselger-forfattervandring til The Thief i tiden som kommer.

Ufortjent stempel som bestselgerforlag

Tom Egeland mener at Capitana ufortjent nå stemples som et bestselgerforlag av mange.

– Ja, det er pussig – for forlaget har jo ennå ikke utgitt en eneste bok. Ambisjonen til Jørn Lier Horst og de andre i forlaget er å gi ut alt fra god, bestselgende krim til bøker av ukjente og uoppdagede talenter. Men Capitana må få tid til å finne og deretter utvikle disse talentene. At Jørn Lier Horst og jeg selger bra, betyr ikke at alle forfatterne som knyttes til Capitana, kommer til å skrive bestselgere. For øvrig er det vel bare i kulturlivet at begrepet bestselger trekkes frem som noe negativt, sier Egeland.

Aschehoug: – Dette er alvorlig

Om det ikke akkurat er krisestemning i Aschehoug-huset om dagen, så innrømmer forlagsdirektør Kari J. Spjeldnæs i Aschehoug Litteratur at de tar det som skjer alvorlig.

– Det er alltid alvorlig når en viktig forfatter går. Forholdet mellom forfatter og forlag er kjempeviktig, vi er helt avhengig av at våre forfattere vil samarbeide med oss. Når en forfatter som Tom Egeland går, kommer vi til å jobbe enda hardere for det ekstremt gode laget vi har av norske forfattere, sier Spjeldnæs.

For Stordalen-leiren har allerede varslet at det kommer mer. Det ligger blant annet i kortene at Capitanas nye sjefredaktør Anne Fløtaker vil kunne ta med seg flere forfattere Cappelen Damm når oppsigelsestiden hennes er over der.

– Vi håper på flere gode forfattere i stallen. Målet er en god miks av nye talenter og etablerte forfattere som kan inspirere hverandre, sier forlegger Jonas Forsang i Pilar og Capitana.

Sjefredaktør Kari Marstein i Gyldendal, som nylig mistet Jørn Lier Horst, sier til VG at det er liten tvil om at Stordalen og co. kommer til å prøve seg på flere forfatteroverganger. Det samme forventer Aschehoug.

– Det som blir mest spennende er å se hvordan Capitana forlag vil utvikle forfattere og bøker fremover. Foreløpig er det uklart for oss hvordan de vil skille seg fra oss og andre etablerte forlag, vi kommer til å følge med, sier Aschehoug-direktør Spjeldnæs.

På spørsmål om hvordan de nye forlagene skal skille seg fra de andre etablerte forlagshusene, svarer forlegger Jonas Forsang i Pilar og Capitana forlag at det først og fremst handler om å satse på færre forfattere.

– Vi skal ha færre forfattere som får tettere redaksjonell oppfølging og mer dedikert markedsføring, sier Forsang som også vil betrygge forfatterforeningen med at de har flere debutanter på listene sine til høsten.

– Til høsten har vi flere debutanter på listene våre, men det er klart at etablerte forfattere er helt nødvendig for å åpne dører for nye talenter. Det er en symbiose vi er opptatt av, sier Forsang.