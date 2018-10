VELKOMPONERT: Svenske Anders de la Motte er ute med bok to i årstid-krimserien som har slått godt an i Sverige. Foto: Foto: Thron Ullberg

Bokanmeldelse: Anders de la Motte: «Høstdåd»

5

BOK 2018-10-20T11:32:34Z

En rekke følelser settes i sving i denne sterke og velkomponerte krimromanen.

Publisert: 20.10.18 13:32

Drapsetterforsker Anna Vesper har tatt med seg den seksten år gamle datteren Agnes og flyktet til en ny stilling som politisjef på det lille, fiktive tettstedet «Mörkaby». Bak seg har hun en sjelsettende hendelse som enda hjemsøker henne. I boligen de har fått mulighet til å leie får Anna se et flott veggmaleri. Motivet speiler en forferdelig hendelse som aldri har blitt glemt.

Fått med deg? Den beste krimmen i Norden i fjor

Krim Tittel: «Høstdåd» Forfatter: Anders de la Motte Forlag: Aschehoug Sideantall: 544 Pris: 379 kr.

27 år tidligere samlet fem venner seg for å ta sommerens siste bad. De sto på terskelen til voksenlivet og bar på store drømmer for fremtiden. Den som hadde mest gående for seg var musikktalentet og outsideren Simon, og det var et stort sjokk for bygda da han morgenen etter ble funnet død.

Anna begynner å grave i den gamle saken som ble arkivert som en ulykke. Når det skjer et nytt dødsfall begynner hun å mistenke at politiet ikke gjorde en god nok jobb for å finne ut hvordan Simon døde. Men folk i bygden liker ikke at Anna roter i fortiden, og noen legger døde kaniner på trappen hennes.

Sjekk: Beste fra norsk bestselgerkrimforfatter i Tyskland

«Høstdåd» er en del av de la Mottes årstidskvartett, en serie som så langt har solgt over 200 000 eksemplarer. Boken befinner seg i krysningspunktet mellom politiroman og psykologisk thriller, og kan minne litt om Torkil Damhaugs bøker. En kan også trekke linjer til Camilla Grebes «Husdyret». Med sikker hånd beskriver forfatteren mørket som skjuler seg under overflaten i et lite samfunn, der alle kjenner alle, og der enkelte desperat forsøker å holde fast i det gode som har vært.

Om forfatteren: Anders de la Motte er svensk og debuterte i 2010 med thrilleren «Geim» som ble kåret til Sveriges beste krimdebut. I 2015 vant han prisen for Årets beste krim med «Ultimatum». «Høstdåd» er hans syvende krimroman - og den andre i en planlagt serie på fire (der den første var «Sensommer»).

En sterk og litterært god prolog setter stemningen for resten av den velskrevne boken. «Høstdåd» er enda bedre enn sin forgjenger «Sensommer». Bruken av høst i historien passer godt med fortellingens øvrige symbolikk. Naturskildringene er blant bokens høydepunkter, også flere av de menneskelige relasjonene er godt og troverdig beskrevet.

Få med deg lyrikkdronningens krimdebut: Effektiv thriller!

Forfatteren styrer ikke unna alle klisjeer. Det begynner å bli tett mellom bøkene som omhandler etterforsker fra byen flytter til et lite sted, møter motvillig og sur politimann som ikke vil at hun skal blande seg inn i hvordan ting har vært gjort tidligere og opplever at flere forsøker å hindre henne i å gjøre jobben sin.

Krimelsker: Sjekk ut denne groteske svensken

Spennende er det likevel, både med hensyn til hva som skjedde den kvelden i 1990 og hva som har gjort at Anna har følt behov for å forsvinne fra Stockholm. De la Motte har skapt et intrikat plot som holder på leserens interesse gjennom den nennsomme spenningsoppbyggingen og helt frem til den sterke og svært overraskende oppklaringen.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei