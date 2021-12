FILMVETERAN: Staffan Hildebrand, her avbildet i Stockholm forbindelse med sin 70-årsdag i 2016.

Regissør Staffan Hildebrand står frem som overgriper i ny bok

I boken snakker flere personer om hvordan Staffan Hildebrand for flere tiår siden hadde sex med unge gutter. Hildebrand sier han angrer og innser at han «gjorde feil».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Regissøren (75), kjent blant annet for 80-talls-ungdomsfilmene «G» og «Stocholmsnatt», brettes ut i en ny bok, skrevet av Sören «Sulo» Karlsson (52) og Deanne Rauscher (68).

Flere står frem og forteller om hvordan Hildebrand omga seg med unge gutter i sitt hjem – angivelig med løfter om filmjobb og opplevelser.

To ofre forteller sine versjoner. Den yngste som står frem, er i dag over 60 år. Han var bare 13 da overgrepene startet. Den andre var 15 år.

Ber om tilgivelse

Hildebrand står selv frem i boken. I et intervju med Expressen sier regissøren at han i dag innser at det som skjedde ikke var riktig. Han velger å snakke åpent for ofrenes skyld.

– Jeg vil be om tilgivelse og si at jeg har gjort feil – og gå videre i livet, sier filmskaperen til avisen.

I boken sier Hildebrand at han håper det kan bli en «forsoningens bok». Han forklarer at han først i kjølvannet av MeToo-bevegelsen innser at han forgrep seg den gangen, og at guttene ikke var modne nok.

Han sier at han da overgrepene fant sted, så på forholdene som jevnbyrdig.

– Jeg trodde det. Nå forstår jeg at det ikke var sånn. Men da skjønte jeg det ikke.

Hildebrand sier at han tror ofrene vil være tjent med at han står frem med fullt navn.

– Jeg tror de hadde hatt det verre om jeg sa at jeg ikke ville snakke om det, sier han.

Offer: – Syk handling

På spørsmål om han angrer, svarer regissøren:

– Ja, absolutt.

Det ene forholdet skal ha vart i flere år, til etter at vedkommende ble myndig. Hildebrand får spørsmål fra avisen om det var manipulasjon og hjernevask han bedrev – og svarer da «Nei, det synes jeg ikke. Men det var kanskje det».

Ett av ofrene sier i boken at han senere ble så deprimert at han prøvde å ta sitt eget liv.

I boken uttrykker Hildebrand kjærlighet overfor den yngste av ofrene. Når vedkommende hører om det, svarer han ifølge Expressen:

– Han ser kanskje på det som kjærlighet, men jeg ser på det som en syk handling. Innerst inne forstår jeg at det ikke var min skyld, det var ikke jeg som kom på dette, som hadde denne planen, sier mannen, som sier at det som skjedde alltid vil prege ham.

HAR DU OPPLEVD seksuelle overgrep og trenger noen å snakke med? Da kan du for eksempel ringe hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte, ta kontakt med ditt nærmeste Senter mot incest og seksuelle overgrep eller gå til overgrepsmottaket i din del av landet.