Woody Allens sønn ut mot selvbiografi: – Vilt uprofesjonelt

Ronan Farrow reagerer sterkt etter at det ble kjent at forlaget som ga ut hans Harvey Weinstein-avsløring «Catch and Kill», også vil utgi farens memoarer.

Den Pulitzer-vinnende journalisten og forfatteren Ronan Farrow har tidligere offentlig tatt avstand fra faren Woody Allen. Farrow har støttet søsteren Dylan Farrow, som har sagt at Allen forgrep seg mot henne i 1992, da hun var syv år.

Regissøren har alltid nektet for at noe overgrep har funnet sted, og hevder det er ekskona Mia Farrow som har instruert Dylan til å fremsette anklagene. Allen ble etterforsket, men aldri siktet.

Nå er det klart at forlaget Hachette skal gi ut Allen selvbiografi «Apropos of Nothing».

I et innlegg på sin Twitter-profil hevder Ronan Farrow at forlaget holdt dette skjult for ham mens han jobbet med dem med sin bok.

Hachette-eide Little, Brown ga i 2019 ut Farrows bok «Cath and Kill» med undertittelen «Lies, Spies and a Conspiracy to Protect Predators». Boka forteller hvordan Farrow ble systematisk motarbeidet da han jobbet med å avsløre hvordan filmmogulen Harvey Weinstein angivelig har begått overgrep gjentatte ganger over flere tiår, og tar for seg strukturene som gjør at personer med makt kan fortsette å utføre overgrep uten å bli stoppet.

Weinstein ble nylig dømt for to av de fem punktene han var tiltalt for i New York: Han ble funnet skyldig i seksuelt overgrep og voldtekt.

På Twitter skriver Farrow at han er skuffet over forlagets avgjørelse. Han hevder også at Hachette ikke har faktasjekket biografien til faren.

«Min søster Dylan har aldri blitt kontaktet for et tilsvar til noen benektelse eller feilaktig beskrivelse av misbruket hun ble utsatt for av Woody Allen – en troverdig påstand hun har stått ved i nesten tre tiår, som er støttet av beskrivelser og bevis fra den tiden. Dette er helt vilt uprofesjonell oppførsel på flere områder av Hachette.»

Ronan fortsetter med å si at utgivelsen av Allens memoarer viser en manglende etikk og medfølelse for ofre for seksuelle overgrep. Han hevder også at han har oppfordret forlaget til å faktasjekke boken grundig, spesielt om den inneholder påstander om at søsteren hans ikke forteller sannheten. Han sier også at han har gjort forlaget oppmerksom på at han ikke kan samarbeide med et forlag som oppfører seg på den måten.

– Vi kan ikke tillate noens publiseringsplaner å påvirke andres publiseringsplaner, sier Hachette-toppsjef i USA, Michael Pietsch, til BBC.

Også Dylan Farrow har ytret seg på Twitter om det hun kaller «sjokkerende nyheter» fra Hachette. Hun kaller utgivelsen «dypt opprørende» og et «svik mot min bror», og understreker at hun aldri er blitt kontaktet av noen faktasjekkere.

Dylan mener Hachette dermed viser en ekstrem ansvarsfraskrivelse og understreker at hennes historie gjentatte ganger er gransket og aldri er publisert uten å ha blitt faktasjekket først.

«Dette gir nok et eksempel på de dyptgående privilegiene makt, penger, og berømmelse gir deg.», skriver hun.

