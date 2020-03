OPPSVING: Boken «I tilfelle dommedag» fra 2019 fikk en plutselig oppsving i bokhandelen i går. Foto: Kagge

Denne boken klikket folk mest med seg hjem i går

Folk hamstret dopapir og mel med seg hjem til karantene og hjemmekontor i går. Og så kjøpte mange denne boken: «I tilfelle dommedag. Enkel beredskap for vanlige folk».

Om folk ikke akkurat hamstret bøker, så ble boken «I tilfelle dommedag» den mest solgte på såkalt «Klikk og hent» hos bokhandlerkjeden Norli i går.

Det opplyser markeds- og e-handelssjef i Norli, Caroline Heitmann, til VG.

– Ja, det er tydelig at situasjonen preger folks bokvalg for dette var rett og slett den boken som ble mest bestilt med klikk og hent i går. I tillegg forventer vi godt salg av den helt nye boken «Krigen mot bakteriene: helsekrisen som truer oss og hvordan vi løser den». Dessuten er boken som har solgt aller best de siste tre ukene Dag O. Hessens bok «Verden på vippepunktet» – om klima- og miljøendringer, forteller Heitmann til VG.

Hos Ark-kjeden har de ikke sett like stor økning av salg av bøker med temaet, men kan opplyse om økt salg i går – da folk var på vei inn i hjemmene sine.

– Mange kunder fant veien til bokhandelen i går. Det er tydelig at folk kjøper produkter som man kan aktivisere både barn og voksne med i hjemmet i denne spesielle perioden. I går var det økning i salg av bøker, både til voksne og barn., og vi solgte mye familiespill, barnespill og puslespill. Tegne- og malesaker var det også mange som kjøpte i går., forteller kategorisjef for skjønnlitteratur Marit Eggen Grue hos Ark.

Boken «I tilfelle dommedag» kom ut i fjor høst på Kagge forlag som skriver at leser du denne boken, så vil kanskje ikke 72 timer i en krisesituasjon ikke bli helt krise likevel. Sjekk beredskapsforfatterens tips nederst i saken!

Forfatter Egil Aslak Hagerup skrev boken etter at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på tampen av 2018 sendte ut en brosjyre til alle husstander i landet – med en liste over 20 ting som skal ligge parat i tilfelle en krise rammer. Boken solgte helt greit og hadde et førsteopplag på 2500 og et andreopplag på 1500. Og kanskje blir det mer – for i går fikk salget en plutselig oppsving hos Norli.

– Jøss, er det sant. Så hyggelig, sier Hagerup, som ikke tror salget skyldes panikk.

– Jeg velger å tro det er fordi de trenger tips og vil være mer forberedt, sier han på telefon fra hjemmekontor med to barn på 6 måneder og 2,5 år rundt seg. Han jobber til daglig som innholdsutvikler av nye radio- og TV-program i NRK.

INGEN DOOMSDAY-PREPPER: Men Egil Aslak Hagerup er ikke overrasket over det som nå skjer. Han skjønte under arbeidet med beredskapsguiden «I tilfelle dommedag» at det er en grunn til myndighetenes beredskap. Foto: Kagge forlag

Han innrømmer at han har fått litt ekstra oppmerksomhet de siste dagene – der Norge har havnet i unntakstilstand som følge av coronasmitten.

– Blant annet tagget en kompis meg på Facebook med #itilfelledommedag – akkompagnert med Øystein Sundes låt «Hva var det jeg sa», ler han.

– For nå er du en av dem som kan si nettopp: «Hva var det jeg sa?»

– Tja, da jeg jobbet med boken, skjønte jeg jo at myndighetens beredskap var der for en grunn. Jeg er person som liker at ting fungerer, at alt er bra – og som håper at man skal slippe slike ting, men jeg ble ikke overrasket over dette som nå skjer. Verden er annerledes enn for noen år siden, og nå får i alle fall folk opp øynene for at alt dette maset om beredskap har noe for seg, sier Hagerup.

Boken er et direkte resultat av den listen over ting folk i Norge ble bedt om å skaffe seg.

– Jeg tenkte at det var masse praktiske spørsmål som dukket opp, som for eksempel hvordan skal man lagre 9 liter vann per person best – og hvor lenge kan det egentlig stå? Jeg følte det var behov for en guide rett og slett, sier Hagerup som har skrevet om et alvorlig tema i det han kaller en «munter tone».

– Men jeg har kun brukt faglige kilder. Målet mitt var å forsøke å gjøre folk mer mentalt forberedt og å tenke gjennom ting på forhånd, sier Hagerup, som poengterer at ting som var totalt utenkelig bare for noen dager siden, nå er blitt helt implementert.

– Mange har fått en oppvåkning nå. Men egen beredskap handler ikke om å være ego og klare seg selv, men om solidaritet – og at man selv ikke skal bli en unødvendig byrde. I en krisesituasjon er samfunnets ressurser begrenset, og da er det dumt om man ender opp med å bli et problem når man kunne unngått det med enkle grep.

Selv var han og familien godt forberedt.

– Hver enkelt må tenke gjennom hva er realistisk scenario for sin familie. For eksempel hvis en av oss voksne blir syk, og den andre må ta vare på en pasient og to små barn, så blir det å dra i butikken et stort prosjekt. Det er lurt å ha nok mat til å klare seg i flere dager i strekk, sier Hagerup, som sterkt fraråder hamstring.

– Ikke kjøp 100 pakker havregryn. Ikke bare er det kjedelig å knaske havregryn fremover, men det er kjempedumt for alle de andre som vil ha noen pakker havregryn. Et lurt handletips er å kjøpe inn laktosefri melk istedenfor vanlig, for den har lenger holdbarhetsdato.

Beredskapsforfatterens konkrete tips er:

* Lag gjerne god mat og ekstra store porsjoner, slik at du kan fryse ned enkeltporsjoner som er lett å ta opp og bare kan varmes.

* Lag en timeplan og en rekkefølge med noen faste ting som skal skje gjennom dagen. Det å ha faste rutiner og prøve å bevare det normale, er en vesentlig del av beredskapen. Det er faktisk forsket på dette, og vi trenger faste holdepunkter for å takle krisesituasjoner.

* Ikke spill monopol! Det er helt sant, det har en beredskapsekspert fortalt meg. Det står eksplisitt i boken. Det er det verste du kan spille, og det fører som regel bare til at man blir uvenner. Velg heller de klassiske hyttespillene som Yatzi og ludo, spill der voksne og barn er likestilt.

* Så vasker vi hender. Jevnlig. Legg det gjerne inn i timeplanen. Det er et eget kapittel om hygiene i boken – som er svært aktuelt nå i disse pandemi-tider.

* Tenk på kos som en del av beredskapen. Akkurat nå er det et dårlig tidspunkt å lære ungene å spise hermetiske bønner. Lag god mat og kos dere sammen.

* Felles aktiviteter: Gjør noe sammen, slike situasjoner kan bringe familien sammen – og istedenfor å bli noe traumatisk, kan det faktisk bli et positivt barndomsminne.

* Behold sosial kontakt. I disse tider betyr det kanskje å la barna Skype med venner og kanskje spille med venner online. Ingen ønsker å bidra til å spre bakterier nå.

* Men kom dere ut og lek og gå på tur sammen – uten interaksjon med andre. For er det én gang vi kan være overforsiktige, så er det nå. Man kan smitte uten å ha symptomer.

