RIVERTON X 2: Unni Lindell er en av få forfattere som har vunnet Rivertonprisen to ganger. I år vant hun for «Dronen» som kom i fjor høst. Foto: Gisle Oddstad

Unni Lindell vant Rivertonprisen for andre gang: - Begynte å hylgråte

Akkurat 20 år etter at Unni Lindell vant Rivertonprisen for «Drømmefangeren» i 1999, er det klart at hun får prisen for beste krimbok for andre gang - for «Dronen» som kom i fjor høst.

– Jeg er i sjokk! Helt ærlig var jeg 100 prosent sikker på at jeg ikke kom til å vinne. Jeg hadde et bittelite håp om å bli nominert, og jeg ble så glad jeg fikk beskjeden om at «Dronen» var en av de fem nominerte. For da kunne vi sette på et «nominert»-merke på pocketen som var på vei til trykkeriet, forteller Unni Lindell til VG.

Men i dag fikk Unni Lindell overrakt sin andre gylne revolver under Rivertonprisutdelingen på Litterturhuset i Oslo - og juryleder Hans H. Skei sier:

pullquote – Det skal en mester til, både språklig og når det gjelder intrigens oppbygning, for å holde leseren i ånde når man vet så mye. Årets prisvinner-roman gjør dette elegant, uten å nøle, for forfatteren har gjort lignende før, og etter hvert blitt en mester i faget.

Selv fikk Unni LIndell nyheten på telefon fra sin redaktør i Aschehoug for noen dager siden - da hun sto med hendene fulle av kakepynt i en jernvarehandel.

– Jeg bare slapp alt ned på gulvet og begynte å hylgråte. Ute i bilen igjen fikk jeg også en reaksjon - og egentlig er det fortsatt uvirkelig. Jeg har egentlig bare gått rundt og ventet på at noen skal si: Sorry, vi har gjort en feil.

Det er nøyaktig 20 år siden hun vant prisen første gang - for det som var andre bok i krimserien om Cato Isaksen, «Drømmefangeren». Hun er stolt over at hun har klort seg fast som krimdronning. Siden hun vant i 1999, har prisen bare gått til en kvinne én eneste gang - og det var i 2014 da Karin Fossum vant prisen for andre gang.

20 ÅR SIDEN: For 20 år siden vant Unni Lindell Rivertonprisen for «Drømmefangeren». Her på prisutdelingen. Foto: Sigurdsøn, Bjørn/Scanpix

– Det er en skikkelig mannepris, dette, men jeg velger å tro å at prisen deles ut til den beste krimboken hvert år. Jeg er stolt over at jeg sammen med Anne Holt og Karin Fossum har klort meg fast. Vi debuterte sånn noenlunde samtidig - og jeg vil påstå at vi forandret krimlitteraturen. Det er fantastisk å sitte her i dag, så lenge etterpå, og se at vi duger så det holder. Men det har kostet, det har det. Det er ikke alle etappene som har vært like gøy, sier Unni Lindell.

«Dronen» fikk terningkast 5 av VGs anmelder som skrev at dette var Unni Lindell på sitt beste:

pullquote ««Dronen» byr på alt det som har gjort Unni Lindell til Norges krimdronning. Her er krypende uhygge, skumle scener, en spennende krimgåte og godt utviklede karakterer som er mer enn det fasaden viser.»

I juryens begrunnelse heter det at «Dronen», som både er en Marian Dahle og en Cato Isaksen-bok, har «særegne språklige kvaliteter, den har skikkelser med avvikende og farlige særegenheter, den tar oss dypt ned i Marian Dahles kamp med demoner både utenfor og inne i henne selv. Årets vinnerbok er ifølge forfatteren et eventyr for voksne som samtidig er en kriminalroman, eller, slik juryen ser det, den beste kriminalromanen i 2018 i et sterkt tetfelt av gode romaner.»

Skjev kjønnsfordeling

VGs krimekspert Sindre Hovdenakk sier at det er en stor anerkjennelse for Unni Lindell å hente hjem prisen for andre gang - siden debuten for 23 år siden.

– Hun har hele veien vist en vilje til å prøve ut nye litterære og fortellemessige grep. Hun er en krimforfatter som også har skjønnlitterære ambisjoner; ambisjoner som strekker seg utover de formellmessige sjangergrepene som det ellers kan være lett å ty til i krimlitteraturen, sier Hovdenakk - som synes det er oppsiktsvekkende at bortsett fra Karin Fossum i 2014, så har ingen kvinner vunnet prisen siden Unni Lindell selv vant i 1999.

– Ja, det er oppsiktsvekkende med en så skjev kjønnsfordeling, og jeg kan ikke helt se at dette gir et riktig bilde av norsk krim de siste 20 årene. Her har Rivertonjuryen en jobb å gjøre. Vi får også tro at årets Rivertonpris er til inspirasjon for flere kvinnelige krimforfattere, mener Hovdenakk.

Barnebarn: - Du må skyte med pistolen

Til stede på dagens prisutdeling var også Lindells familie, inkludert hennes fire barnebarn som er mellom 2 og 7 år.

– Da jeg fortalte barnebarna at jeg hadde vunnet en pistol, fikk jeg jo beskjed om at jeg måtte skyte med den. Jeg sa at jeg kan jo ikke skyte noen mennesker, så vi ble enige om at jeg bare burde skyte litt rundt. ler Lindell.

Det er ikke mange som har vunnet Rivertonprisen to ganger. Lindell går inn i et eksklusivt selskap med Gunnar Staalesen, Jon Michelet, Karin Fossum, Kjell Ola Dahl og Torkild Damhaug som nå har to gyldne revolvere hver. Selv synes hun det er spennende at de to bøkene hun har vunnet prisen for, ligner litt på hverandre.

– «Drømmefangeren» og «Dronen» er handler begge om å bli overvåket. I «Drømmefangeren» er det en kikker som står i en høyblokk og kikker ned på noen jenter, mens i «Dronen» er det Dronemannen som følger med via dronen. Jeg tror kanskje jeg treffer blink med dette, fordi det verste jeg kan tenke meg er at noen følger med på det jeg gjør. Menn som overvåker deg, det er bare noe veldig ubehagelig over det, sier Lindell.

Publisert: 04.04.19 kl. 12:10