ÅRETS BESTE: Alle som jobber i norske bokhandlere har stemt frem disse bøkene til årets Bokhandlerpris.

Norske bokhandlere: Her er årets beste bøker 2019

Norske bokhandlere har nominert det de mener er årets ti beste bøker til Bokhandlerprisen 2019 - og det er kvinnenes bokår: Ni av ti nominerte bøker er skrevet av kvinner.

Oppdatert nå nettopp







På listen over bøkene norske bokhandlere har nominert til prisen for årets beste bok, finner vi blant annet boken som akkurat nå selger mest i Norge: Lisa Aisatos bok «Livet - illustret».

Sjekk fjorårets vinner her!

Lisa Aisato regjerte også bestselgerlistene de siste månedene av 2018 med suksessen «Snøsøsteren» sammen med Maja, men nå er det hennes eget prosjekt «Livet - illustrert» som gjør det skarpt på den norske boklista. Fredag gikk hun helt til topps foran storbestselgerne Jussi Adler-Olsen og Jojo Moyes. Og i dag kom nominasjonene til Bokhandlerprisen:

Les VGs anmeldelse av boken her: Praktfullt om livet!

– Dette er jo bare fantastisk moro! Det er en stor ære å bli nominert til Bokhandlerprisen, og selvsagt er det stas å ligge på bestselgerlista. Det har vært helt overveldende å få så mange rørende tilbakemeldinger på boka mi, og jeg følte både på stolthet og ydmykhet da jeg fikk vite at boka var nominert til pris. Det er utrolig gøy at noe man sitter alene med etter hvert når ut til så mange mennesker, og at det treffer og berører, sier Aisato til VG.

Hun er imponert over at ni av ti nominerte bøker er skrevet av kvinner.

– Kvinner har vel vind i sine litterære seil om dagen! For meg er det uansett et helt fantastisk selskap av sterke og dyktige kvinnelige forfattere å være en del av, sier Aisato.

Her er listen over de ti nominerte bøkene:

Lisa Aisato: «Livet - illustrert» (Kagge)

Marie Aubert: «Voksne mennesker» (Oktober)

Lars Saabye Christensen: «Byens spor: Skyggeboken» (Cappelen Damm)

Helene Flood: «Terapeuten» (Aschehoug)

Maja Lunde: «Przewalskis hest» (Aschehoug)

Nina Lykke: «Full spredning» (Oktober)

Anne B. Ragde: «Datteren» (Oktober)

Agnes Ravatn: «Dei sju dørene» (Samlaget)

Linn Strømsborg: «Aldri, aldri, aldri» (Flamme)

Kristin Valla: «Ut av det blå» ( Kagge)

Psst! Bokhandlerprisen deles ut 19. november på Litteraturhuset i Oslo

Om Bokhandlerprisen Prisen deles ut etter avstemming blant alle som arbeider i norsk bokhandel. Prisen gis til en en av årets bøker innenfor skjønn/generell litteratur, også barne- og ungdomsbøker. Bokhandlerprisen er en bronsestatuett: «Takk for boken», utført av billedhugger Nils Aas.

Bokhandlerprisen ble delt ut første gang i 1948. Da het den «Takk for boken» og prisen og ble tildelt Sigurd Hoel. Da tradisjonen ble gjenopptatt i 1981, etter tolv års opphold, fikk den navnet «Bokhandlerprisen». I 1998 ble reglene endret slik at Bokhandlerprisen også kan utdeles til forfattere som har fått prisen tidligere, og fra 2008 startet man med nominasjon til Bokhandlerprisen. I fjor gikk prisen til Simon Stranger for Leksikon om lys og mørke.

Publisert: 04.11.19 kl. 10:10 Oppdatert: 04.11.19 kl. 10:37







Mer om