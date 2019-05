SUKSESSFORFATTER: Irske Lucinda Riley, her avbildet i Finland for en måned siden. Foto: Roni Rekomaa/Lehtikuva

«Syv Søstre»-forfatter fikk kreft: – Døden skremmer meg ikke

For to år siden fikk stjerneforfatter Lucinda Riley (48) diagnosen spiserørskreft. Først nå er hun klar for å snakke om det.

Oppdatert nå nettopp







Kun de aller nærmeste har visst hvor syk Riley har vært.

– Jeg ville ikke fortelle noen om det før jeg ble bedre. Det hadde vært uutholdelig hvis folk skulle synes synd på meg. At de skulle betrakte meg som et offer.

Når hun nå velger å innvie omverdenen, skjer det over telefon til VG. Riley har nemlig et helt spesielt forhold til sine norske fans.

– Norge er det landet jeg besøkte aller først, for 15 år siden. Siden har det blitt mange visitter. Da jeg var i Oslo i januar i år, visste ikke de 700 fremmøtte at det var min første opptreden siden jeg ble syk – mitt første steg utenfor komfortsonen.

NORGESVENN: Lucinda Riley I Norge i 2015, mens hun skrev på «Stormens søster», som handler om Norge. Foto: Astrid Waller

Fakta om Lucinda Riley (48): Den første boken på norsk var «Orkideens hemmelighet» (2011). Siden fulgte «Jenta på klippen» (2012), «Lavendelhagen» (2013), «Midnattsrosen» (2014), «Den italienske jenta» (2014), «Engletreet» (2015), «Helenas hemmelighet» (2015) og «Kjærlighetsbrevet (2017)». Serien «De syv søstre» handler seks adoptivsøstre og deres jakt etter sitt opphav og egen forhistorie. Bok to utspant seg i Norge. De første fem bøkene har alle vært på toppen av europeiske bestselgerlister. Bok seks av syv, «Solsøsteren», kommer på norsk i januar 2020. Den frittstående «Sommerfuglrommet» kommer til uken. Irske Riley bor i London med ektemann og fire barn. Bøkene hennes er oversatt til over 36 språk. Vis mer vg-expand-down

Det var i Oslo for tre år siden at hennes norske forlegger spurte under et forfattermøte med mange fans:

– Men hva skjer hvis du dør?

Riley hadde da hadde sluppet andre bok i den populære serien «De Syv Søstre», som til slutt skal telle syv bøker. Fortsatt gjenstår to utgivelser i historien om et uløst mysterium. Det går ett år mellom hver søsterbok, så det underliggende budskapet fra forleggeren var at Riley vær så god må holde seg i live.

Ikke lenge etter den spøkefulle passiaren ble alt snudd på hodet. Riley fikk beskjed om at hun hadde kreft.

– Jeg har fleipet om at jeg ble rammet av en forbannelse da jeg fikk det spørsmålet om døden. Sannheten er at jeg ikke er redd for å dø. Døden skremmer meg ikke. Det har den aldri gjort. Men jeg er redd for å få tilbakefall, for behandlingen med cellegift og stråling ødela meg, forteller Riley.

– I dag er jeg frisk, i morgen kanskje ikke. Jeg prøver å ta en dag om gangen. Heldigvis er jeg født positiv. Helsen min har alltid vært skrall hele livet, men humøret er en gave jeg er utstyrt med.

EKTEMANN: Lucinda Riley og ektemannen Stephen Riley, som også er hennes agent. Foto: Nina Eirin Rangøy

les også Misliker å bli kalt romandronning

Året etter at hun fikk beskjeden, tilbrakte hun det meste av tiden på sykehus hjemme i England. På det minste veide hun 38 kilo. Hele julen 2017 var hun innlagt.

– Men jeg fikk ha juletre på sykehusrommet, forteller hun.

Det er sjelden at kvinner på Rileys alder rammes av spiserørskreft. Prognosene er dårlige. Riley, som har fått vite at hennes tilfelle kan være genetisk, måtte gjennom en svært omfattende operasjon.

– Men cellegiften og strålingen var verst. Det har vært en vanvittig prøvelse, og det meste som kunne gå galt, gikk galt. Fordøyelsessystemet mitt har virkelig fått gjennomgå, betror Riley, som i ettertid også har slitt med brokk.

Men Riley trodde aldri at hun skulle dø.

– Å være optimist, er en velsignelse. Selvsagt måtte jeg jobbe litt hardere for å være positiv da smertene var som verst, og jeg kastet opp overalt. Men det er alltid noe å være glad for.

FØLGESVENN: Lucinda Riley i Oslo i 2014 med diktafonen «Dick», som hun alltid leser handlingen inn på før hun skriver. – Jeg går alltid når jeg leser inn. Men da jeg var sengeliggende, skrev jeg for første gang på PC, forteller hun. Foto: CATHERINE GONSHOLT IGHANIAN

les også Boken som ga Lucinda Rileys karriere bråstopp

48-åringen håper hennes historie kan få andre til å oppsøke hjelp.

– Tidlig behandling av denne typen kreft er alfa og omega. Har du vondt for å svelge maten, vær så snill å ta signalene på alvor. Jeg har arr over hele kroppen etter alle inngrepene, men jeg lever. Det ender ikke alltid med døden.

Det var tungt for Riley at de fire barna måtte se henne syk.

– Jeg har alltid vært deres klippe. Men jeg var tross alt lettet over at det var jeg som lå der, og ikke en av dem.

Selv når Riley var for syk til å klare å stå på bena, lå hun i sengen og skrev på «Månesøsteren», som kom ut i januar. Og hun skrev «Sommerfulgrommet», som kommr til uken, en frittstående bok utenom serien.

– Skrivingen tok meg ut av sykehuset og inn en annen verden. Jeg flyktet inn i fantasien. De to bøkene reddet meg.

1,2 millioner bøker har den irske forfatteren solgt i Norge – og 15 millioner på verdensbasis.

les også Lucinda Riley strigråt første gang hun så Norge

«Sommerfuglrommet» handler om 70 år gamle Posy, et herskapelig hus, en eventyrlig barndom og en ødeleggende hemmelighet.

Riley og familien flyttet selv inn i nytt hus i London nylig, som til forveksling ligner huset hun har skrevet om.

– Der håper jeg å bli en gammel dame, som Posy, en spennende kvinne med mye i bagasjen, og som ønsker hele familien velkommen inn.

Det var befriende å skrive om noe annet enn de syv søstrene.

– Jeg trengte å fordype meg i noe helt annet. Søstrene har blitt et så enormt stort fenomen, sier Riley om historien som snart blir TV-serie i USA.

les også – De som vil ha heftig sex, finner det andre steder

Når den siste søsterboken kommer, vet hun ikke. Men Riley vet hun vil trenge mer tid enn før. Leserne er utålmodige, og også norske fans tar kontakt og purrer på fortsettelsen.

– Jeg vil ikke skuffe fansen, men med all research, opphold i de ulike landene og 700 sider som skal skrives, så er ikke ett år så lenge. Be dem være tålmodige, ler hun.

Det Riley også vet, er at når serien er ferdig, blir det mer serie.

– VG er de første som får vite det, men dere vil jo ikke røpe det til andre enn hele Norge, ler hun.

– Ikke engang forleggerne er informert. Men den skal hete «Dream Catcher» og blir en slags detektivserie. Noen av søstrene blir med inn der. Hver bok blir avsluttende, så det kan bli to eller 25. Jeg kan ikke forestille meg et liv uten deadline, sprudler Riley.

Publisert: 26.05.19 kl. 09:22 Oppdatert: 26.05.19 kl. 09:32