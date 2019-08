12 boktips for årets bokhøst

Her er 12 romaner du kan glede deg til bokhøsten 2019: Her er store navn som Lars Saabye Christensen, Dag Solstad, Maja Lunde og Jojo Moyes, men få også med deg en norsk krimsensasjon - og noen gode barneboktips til slutt.

Lars Saabye Christensen: «Byens spor 3: Skyggeboken»

Vi følger familien Kristoffersen fra Fagerborg videre i denne tredje og avsluttende boken i serien «Byens spor». Vi følger også byen, byens lyder og ja, byens spor. Men vi følger også Saabye Christensen selv - når forfatteren selv dukker opp i teksten med både kommentarer til romankarakterenes utvkling og til eget liv. Det er tydelig at han skriver med kniven på strupen - og her er også spor av velkjente karaterer fra Saabye Christenses tidligere univers, som gutta fra «Beatles». Forrige og andre bok, «Maj» fikk terningkast 6, og ble kalt praktfull av VGs anmelder. Det er bare å glede seg til fortsettelsen!

Kommer 20. august

Maja Lunde: «Przewlakis hest»

Dette er også tredje bok i en serie som har fått mye oppmerksomhet her hjemme, men også i utlandet og ikke minst i Tyskland - der førsteboken «Bienes historie» ble den mest solgte boken uansett sjanger i 2017. Lunde skriver om klima, men også om mennesker og forhold mellom foreldre og barn i historier som foregår i fortid, nåtid og fremtid. I denne tredje boken handler det også om dyr, om selve urhesten - som alle trodde var utryddet. Historien foregår, som i de forrige bøkene, på flere plan - blant annet følger vi veterinæren Karin som jobber med å tilbakeføre den utryddede Przewalski-hesten fra dyreparker i Europa til Mongolia.

Les intervju med Maja Lunde: – Uforståelig at noen ønsker seg ny «supersommer»

Kommer 20. september

Margaret Atwood: «Gileads døtre»

Gjør deg klar for en av årets store litterære begivenheter! 34 år etter «Tjenerinnens beretning» kom ut, er Margaret Atwood klar med oppfølgeren til det som nå også er kjent som boken bak HBO-serien «The Handmaids Tale». I den nye boken gjenopptar Atwood historien 15 år etter at bildøren slo igjen Offreds fremtid i slutten av den første boken - og skriver ut de tre eksplosive testamentene til tre kvinnelige fortellere fra Gilead. Boken skal verdenslanseres med direkteoverføring på kino verden over 10. september. Boken kommer om lag ti dager senere på norsk.

Kommer på norsk 20. september

Dag Solstad: «Tredje, og siste, roman om Bjørn Hansen»

Ingen tvil om hvem som er forfatteren bak «Tredje, og siste, roman om Bjørn Hansen» - der tittelen taler for seg. Dette er altså siste bind i trilogien om kemneren Bjørn Hansen, oppfølgeren til «Ellevte roman, bok atten» og «17. roman» - og Solstads 19. roman. Bjørn Hansen er blitt 77 år og bor alene i en ettroms leilighet på Grønland. Nyheter interesserer ham ikke lenger, og han fører samtaler med dem som har gått foran ham - i frykt for å gå glipp av dødens alvor. Men så en dag ringer det på døren: Det er svigerdatteren som har bestemt at Bjørn Hansens barnebarn Wiggo skal bo på hybel hos sin farfar mens han studerer ved Universitetet i Oslo.

Kommer 19. september

Helene Flood: «Terapeuten»

Krimhøsten pangstartet med den norske krimsensasjonen Helene Flood som ble solgt til l 23 land allerede før den kom ut på norsk. Boken fikk terningkast 5 i VG - og anmelderen skriver at Flood mestrer sjangeren psykologisk thriller til det fullkomne! Det hele starter nærmest som en samlivsroman - der jeg-fortelleren Sara og mannen Sigurd er nyetablert i et arvet hus og har satt i gang med et altfor stort oppussingsprosjekt som får forholdet til å skrante. Men så forsvinner Sigurd og én setning forandrer hele stemningen til supercreepy thriller.

Merk deg også disse krimbøkene: 16. august: Stina Jacksons «Sølvveien», kåret til beste svenske krim i fjor og beste skandinaviske i år. 26. august: Gard Sveens «Drømmenes gud», han fikk terningkast 6 for den forrige. Heine Bakkeid fikk også terningkast 6 i fjor, og 2. september er han klar med «Vi skal ikke våkne». Og ikke minst: Anne Holts andre bok i serien med den nye helten Selma Falck: «Furet/værbitt» kommer 26. september og Jørn Lier Horsts nye Wisting-krim «Illvilje», 12. september.

Terapeuten er allerede i salg.

Nina Lykke: «Full spredning»

Mange oppdaget Nina Lykke da hun ga ut «Nei, nei og atter nei» i 2016. Den fikk knallkritikker og begeistrede lesere falt for humoren og tonen i boken. Nå følger hun opp med det hun kaller «en legeroman». Det vil si, hun flytter grensene for hva en legeroman kan være. Det handler definitivt om kjærlighet, slik en legeroman seg hør og bør, men Lykkes lege heter Elin og har flyttet inn på legekontoret sitt. Hun har flyttet ut fra mannen Aksel - etter at en gammel flamme tok kontakt på Facebook og snudde opp ned på alt. Nå gjemmer hun seg for vekteren om kvelden og snakker med skjellettet i kroken på kontoret, mens mannen sitter hjemme og raser.

Kommer i oktober

Jon Fosse: «Det andre namnet»

Den lenge varslede Septologien er i gang - og første bok kommer i høst, andre i 2020 og tredje og siste bind i 2021. Verket har fått navnet Septologien fordi det deler seg naturlig i syv deler, der de første to kommer i «Det andre namnet» der vi møter jeg-fortelleren Asle, kunstmaler. Han har en venn som også heter Asle og er kunstmaler. De er på måte dobbeltgjengere. To versjoner av det samme livet. Romanverket fra verdens mest spilte nålevende dramatiker og vår Nordisk råd-vinnende forfatter er solgt til mange land allerede.

Kommer 6. september

Jojo Moyes: «Over Horisonten»

Det er duket for verdenslansering når Jojo Moyes kommer med en ny frittstående roman 3. oktober, «The giver of stars» - som får tittelen «Over horisonten» på norsk. I Norge topper hun fortsatt listen over det siste tiårets, og trolig tidenes, mestselgende bøker med boken «Et helt halvt år». Trilogien om Lou Clark solgte ifølge forlaget over 1,3 millioner bare i Norge. Nå er hun klar med en ny historie som skal være basert på virkelige hendelser. Vi møter fem unge kvinner som trosser alt for å spre kunnskap og finne kjærlighet.

Lest? Ingen slår «Et helt halvt år»

Kommer 3. oktober.

Jan Kjærstad: «Mr. Woolf»

Kjærstad fikk en revansj i 2017 med romanen «Berge» som fikk terningkast 6 og ble kalt en av hans sterkeste romaner noensinne. Nå overrasker han igjen med en helt annen type roman, men også her er det duket for et mysterium. William Abelson jobber for tiden som barista, men har en doktorgrad i fysikk. En dag får han vite at søsteren er forsvunnet og er i fare - noe som fører ham til Hongkong. Men vel fremme i storbyen, blir han møtt av en Rolls Royce og ført til byens dyreste hotell. Her møter han folk som får ham til å komme på sporet av noe helt annet. Kjærstad har sagt om romanen at det er en bok til sin far, om sin far.

Kommer 4. oktober

Anne B. Ragde: «Datteren»

Vi er kommet til slutten - og siste og sjette bok om familien på Neshov og Ragdes vanvittige suksess som tilsammen er solgt i over 1,2 millioner eksemplarer bare i Norge. Nå er Margido er død, og Torunn har overtatt driften av Neshov Begravelsesbyrå, samtidig som hun pusser opp den nedslitte gården. Men når hun også vil ta steget helt ut og skifte etternavn til Neshov, går det i svart for moren. Det blir selvsagt gjensyn med Erlend og hele hans danske storfamilie - som kommer på besøk. Og hva skjer med Kai Roger?

Full forvirring da bok fem kom: Slutt eller ikke slutt?

Kommer 6. september

Linn Strømsborg: «Aldri, aldri, aldri»

Dette er allerede en av høstens store snakkiser - og «sabla god», ifølge VGs anmelder: «I fjor høst snakket man om «barselbølgen» i norsk litteratur - nå kan vi snakke om barnløshet-bølgen. Eller «barnefri», som det gjerne kalles, når barnløsheten er frivillig. (...) Strømsborg skriver sjeldent friskt om et tidsaktuelt og nokså tabubelagt tema», skriver VGs anmelder og gir terningkast 5 til boken som kom tidlig i august. Hovedpersonen i Strømsborgs roman sier det på denne måten: «Jeg skal aldri ha barn, aldri, aldri, aldri, og jeg mener det selv om jeg ikke tør å si det høyt.»

Les anmeldelsen her: «Barn? Nei takk!»

Vigdis Hjorth: Henrik Falk»

Du har kanskje fått med deg det omfattende engelske prosjektet der kjente forfattere skriver tekster inspirert av hvert sitt Shakespeare-stykke. Nå skjer det samme med Ibsen og en norsk, en svensk og en dansk forfatter - der Vigdis Hjorth skriver sin versjon av «Hedda Gabler». Bare at her har Hedda Gabler fått navnet Henrik Falk og er satt i moderne tid. Ryktene sier det er råbra, det er i alle fall verdt å sjekke ut Hjorths nye roman «Henrik Falk». Danske Merete Pryds har valgt å skrive videre om Nora - etter Ibsen-stykket, mens svenske Klas Östergren tar utgangspunkt i «Byggmester Solness» i sin roman «Hilde».

Kommer 11. september

Pssst! Vi har ikke glemt barna! Her er noen høydepunkt:

Iben Akerlie: «Kjempefesten»

Akerlie brakdebuterte med «Lars er LOL» i 2016. Den fikk terningkast 6 i VG, vant Arks barnebokpris - og ble en bestselger. Nå er hun tilbake med ny barnebok - denne gangen for litt yngre lesere. Det handler om Finn og Maja som bestemmer seg for å holde en stor fest og sender ut invitasjoner med tittelen «Velkommen til kjempefest». Men én av invitasjonene flyr med vinden og lander ved føttene til kjempen Kim. Resten kan du kanskje tenke deg ... Boken kommer 16. august. Merk også: Maria Parr kommer med «Storebror» 26. august, Bobbie Peers kommer med femte bok i serien om William Wenton, «Kaosparalysatoren». Dessuten gleder vi oss til boken «Meningen med livet» av Lars Joachim Grimstad som har hatt suksess med serien om Statsminister Fahr & Sønn».

