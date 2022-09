POPULÆR: Hilary Mantel, her på en boksignering i London i 2020.

Forfatter Hilary Mantel er død

Den britiske stjerneforfatteren Hilary Mantel er død – 70 år gammel.

Det melder The Telegraph.

– Det er med stor sorg at AM Heath og HarperColins kan melde at bestselgerforfatter Dame Hilary Mantel DBE døde plutselig, men fredfullt i går, lyder det i kunngjøringen fra forlaget.

Mantel døde omgitt av nær familie og venner.

– Hilary Mantel var en av dette hundreårets største britiske forfattere. Hennes høyt elskede verker betraktes som moderne klassikere. Hun vil bli dypt savnet, heter det i pressemeldingen.

Mantel har hatt enorm kunstnerisk og kommersiell suksess med sine romaner om Tudortiden sett fra perspektivet til Thomas Cromwell, Henrik VIIIs sjefsrådgiver og minister. Hun har høstet massiv ros og solgt millioner av bøker. Mange er gjenskapt på teaterscenen og i TV-serie.

Hun har mottatt den gjeve Bookerprisen to ganger og høstet en rekke andre utmerkelser.

Mantel etterlater seg ektemannen Gerald McEwen. Hun har vært åpen om at hun ønsket å stifte familie, men at sykdommen endometriose satte en stopper for det.

