BOKBOMBE: Abida Raja (49) gir ut boken «Abida Raja. Frihetens øyeblikk» tirsdag morgen.

Abid Rajas søster Abida Raja gir ut bok

Uten forvarsel og med stort hemmelighold slippes høstens store bokbombe tirsdag morgen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Nå forteller Abida Raja (49) sin historie om oppveksten i den samme familien som lillebror Abid Raja (46) fortalte om i bestselgerboken «Min skyld».

– Men dette er ikke noen motbok eller noen oppfølger til «Min skyld». Dette er en bok som ble påbegynt for hele syv år siden, og som det har tatt lang tid før Abida Raja selv var klar for å gi ut.

– Nå er hun klar, sier forlegger Cathrine Sandnes i J.M. Stenersen forlag.

Da Kagge og underforlaget J.M. Stenersen forlag presenterte høstens bøker i begynnelsen av august, var det én bok som ikke ble nevnt med et ord, nemlig «Abida Raja. Frihetens øyeblikk» – som er skrevet av VG-journalist Håkon F. Høydal. Det er J.M. Stenersen som gir ut boken, VG har ikke noe med utgivelsen å gjøre.

Abida Raja selv ønsker ikke å uttale seg om boken før den er utgitt, men bror Abid Raja sier til VG at hun har hans fulle støtte.

TO BØKER, TO LIV: De vokste opp sammen, men fikk totalt forskjellige liv.

– Det er utrolig modig av henne å gi ut denne boken. Det krever et stort mot som pakistansk kvinne å fortelle om det hun har opplevd, sier Abid Raja.

For han frykter konsekvensene.

– Selv om mine bøker har fått konsekvenser for meg, så vil konsekvensene for henne være enorme: Hun må være forberedt på å bli utstøtt av storfamilien og bli lagt for hat i deler av det pakistanske miljøet.

– Jeg vet hva jeg snakker om, men forskjellen er den ene a’en som skiller navnene våre. Hun er kvinne, jeg er mann, sier Abid.

Boken slippes i morgen, tirsdag, klokken 08 – uten forvarsel.

Hovedårsaken til alt hemmeligholdet er Abida Rajas egen situasjon.

VANSKELIG: Forlegger Cathrine Sandnes i J.M. Stenersen har i samråd med politiet valgt å holde alt rundt bokutgivelsen hemmelig - helt frem til utgivelsen.

– Det er politiet som har rådet oss til å ikke fortelle om boken på grunn av Abida Rajas situasjon. Vi ønsker ikke å si så mye mer om dette, men det handler blant annet om at enkeltpersoner trolig ikke ønsker at denne boken skal utgis.

– Abida Raja har også levd med ulike sikkerhetstiltak i mange år, og av hensyn til henne, så prøver vi å gjøre dette så skånsomt som mulig, sier Sandnes.

Hun forklarer at det har vært en spesiell situasjon å stå i for en forlegger. Vanligvis vil man la personer som omtales i en sakprosabok få lese gjennom på forhånd.

– Det er ikke en ønskelig situasjon, men for oss er det viktig at denne boken utgis, det er viktig for samfunnet. Og det er ekstremt viktig for Abida Raja å fortelle sin historie – slik at vi skal få vite hvordan livet har vært for henne, men også for mange andre kvinner på hennes alder, sier Sandnes.

– Dette blir et viktig vitnesbyrd om noe som også skjer den dag i dag.

Abida Raja vokste på 1980-tallet midt i Oslo sentrum. Hun gikk på norsk skole, men kjente ingen. I omtalen av boken heter det:

«Som storesøster i en av Norges mest kjente norsk-pakistanske familier, har hun vært taus om livet som barn, ungdom og voksen. Nå våger hun endelig å fortelle.»

Abida har i motsetning til sin politikerbror aldri stått frem i offentligheten, og samråd med forlaget ønsker hun først å uttale seg om boken etter at den er utgitt.

Forfatter Håkon F. Høydal hadde sitt første møte med Abida Raja i 2015.

SYV ÅRS JOBB: Det er VG-journalisten Håkon F. Høydal som har skrevet boken om Abida. Her sammen med forlegger Cathrine Sandnes.

Da bodde firebarnsmoren Abida på en hybel alene – og var i ferd med å bryte ut av ekteskapet.

– Det var et sterkt møte med en kvinne som jobbet beinhardt for å bygge opp sitt eget liv, en kvinne som hadde et ønske om å være fri og leve et fritt liv, forteller Høydal.

Siden den gang har de hatt 50–60 møter.

– Det har vært en krevende prosess, og selv om boken egentlig har vært så godt som ferdig i to år, har det vært viktig å vente til Abida var klar. Dette har vært en frigjøringsprosess for henne, sier Høydal.

– Endret noe seg da Abid Raja kom med «Min skyld» i fjor – der han også forteller om oppveksten i denne familien?

– VI har ikke lagt til eller endret noe som følge av det. I Abidas bok er han med som hennes bror, sier Høydal.

«Min skyld» ble fjorårets desidert mestselgende bok, og Abid Rajas historie om egen barndom og tøffe kamp har bare fortsatt å selge.

Forlegger Cathrine Sandnes understreker at dette ikke har fremskyndet eller påvirket utgivelsen av Abidas bok, men hun ser helt klart at det vil øke interessen for den.

RYSTES: – Det er rystende å tenke på at barn og voksne lever liv som dette. At jeg selv går forbi disse kvinnene daglig – uten å se dem eller vite noe om livene deres, sier forlegger Cathrine Sandnes.

– Interessen er nok større, ja. Veldig mange har lest Abids bok, og det at du nå får en historie om å vokse opp som jente i samme familie, er unikt. For det er bare den a-en som skiller de to. Hun var jente, han var gutt – og livene deres er blitt så totalt forskjellig, sier Sandnes.

– Det er den samme familien, de samme foreldrene, den samme kulturen, den samme strengheten, men en del av motivasjonen hennes for å fortelle sin historie, er at du som kvinne i dette miljøet ikke blir møtt på samme måte. Og fortsatt som skilt pakistansk kvinne sliter med i det daglige, sier Sandnes.

Abid Raja har vært opptatt av å fortelle om hvor viktig det var at han ble sett og fanget opp av storsamfunnet, at det reddet ham.

BUDSKAP: Et av Abid Rajas budskap med boken «Min skyld» var hvor viktig det er å se hverandre, at storsamfunnet tar ansvar. Han mener at søsteren Abida ikke ble sett på samme måte.

– Mens jeg ble sett og hjulpet av mange i det norske samfunnet, ble ikke Abida det. For henne endte det i katastrofe. Dette er en historie om hvordan det vanligvis går når du har hatt en slik barndom som vi har hatt, sier Raja.

Han forteller at han i sin bok så å si ikke har omtalt søsteren.

– Jeg kunne ikke utlevere henne. Bare ett sted i min bok ligger det et lite hint: Det er da jeg har havnet i barnevernet og drar hjem og banker på, men det er ingen hjemme – og jeg får vite at de har dratt til Pakistan for å gifte bort søsteren min.

– Hun er fri nå, men det er en sterk og vond historie hun forteller om i boken. Vi har støttet hverandre siden vi var barn og unge, og hun vil heller ikke stå alene nå når hun gir ut denne boken, sier Raja.

Da VG treffer forlegger Cathrine Sandnes og forfatter og VG-journalist Håkon F. Høydal på forlaget fredag, rår en spent stemning.

Ikke siden Helga Hjorths motbok til søsteren Vigdis Hjorts omstridte «Arv og miljø» i 2017 har en bok kommet ut på samme måte – uten forvarsel.

– Det har vært mange avveininger å ta i rundt denne utgivelsen. Vi har også prøvd å forberede Abida så godt vi kan, men det er klart det er skummelt akkurat nå. Mitt håp er at Abida om seks måneder vil kjenne på glede og stolthet og hente styrke ut av dette, sier Sandnes.