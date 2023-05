BARNEBOKFORFATTER: Victor Sotberg har skrevet boken «Edelmot».

Game eller dø: Bokanmeldelse: Victor Sotberg: «Edelmot»

Etter barneboken «Edelmot» går det ikke an å si at gaming er hjernedød pausefiskunderholdning.

«Edelmot» er en lovende tegneserie om gamerlivet, men hadde vært enda bedre om de visuelle virkemidlene ble holdt i tømmene.

I den første boken av en planlagt serie på tre bøker er både forfatter og tegner med i handlingen. Det gir en ekstra dimensjon når forfatteren er Victor Sotberg, kjent fra blant annet NRK «FlippKlipp», med en enorm kjendisstatus blant barn og unge.

I selvbiografien for denne målgruppen, «Bare Victor», er han ærlig om kjipe ungdomsskoleår som ensomt mobbeoffer. Dette erfaringsgrunnlaget bruker han også i «Edelmot».

I et større VG-intervju snakker han ut om mobbingen: Han var voksen da han endelig turte å dele hva han hadde opplevd.

I boken har Victor ingen nære venner og er offer for bøllene i klassen.

Bøllene spiller også Edelmot, men når de møtes her har Victor to sterke kompanjonger ved sin side: Odin og Ingeborg. De har forskjellige egenskaper og er et uslåelig team helt til Odin tar spillet til et nytt ambisjonsnivå.

I februar 2022 sluttet Sotberg i «FlippKlipp». Han var da klar for nye utfordringer.

Spillet Edelmot blir definert som en virtuell fantasiverden der folk lever akkurat som de vil.

Men spillingen handler altfor raskt om kampene mellom team Victor og bølleteamet.

Forhåpentligvis vil de neste bøkene brette ut særegenhetene ved dette spillet i større grad, for spesielt må det være

for å romme en hel serie.

Info BOKANMELDELSE: «Edelmot»

Forfatter: Victor Sotberg Illustrert av: Odin Helgheim Fra: 9 år Forlag: Egmont Sider: 196 Pris: 299 kr. Vis mer

Visuelt er boken bråkete og snakker med utestemme hele tiden. Her finnes mange forskjellige tegnestiler, alle mulige former på rutene, tusen fargenyanser og i sum mange overdrevne ansiktsuttrykk.

Kapittelinndelingene er pikseltegninger laget av Peder H. Nygaard, som gjør scener og figurer fra Edelmot om til et gammeldags dataspill. De er skikkelig fine, og burde vært solgt som plakater.

Disse kapittelinndelingene og de helt svarte sidene når det går virkelig dårlig for Victor, er de eneste pausene leseren får.

Skiftene mellom livet i den virkelige verdenen og Edelmot gir driv og originalitet til handlingen.

Spillet er en så viktig og integrert del av livene til personene, at det ikke går an å kalle det en barnslig hobby. Virkelig spennende blir det når spillkarakterene møtes i virkeligheten.

Hvem er egentlig Galaktika i Edelmot som dukker opp på arenaen for å bivåne duellen mellom Victors team og bølleteamet?

Hun er den eneste som har rundet spillet, og er legendarisk med sine 35 millioner følgere.

Kan det være læreren?

Edelmot er krevende for leseren, og det er ikke lett å få tak i alt som skjer ved førstegangs lesning. Uansett vekker boken nok nysgjerrighet til å ville henge med på serien og neste bok, som kommer til høsten.

Anmeldt av: Kristine Isaksen