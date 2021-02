DØDE I 1991: Natalia Ginzburg (1916–1991) regnes som en av 1900-tallets største italienske forfattere – og nå kommer romanen, som av mange regnes som hennes mesterverk, ut på norsk. – og VGs anmelder er begeistret! Foto: Marka / Universal Images Group Editorial

Sjeldent gripende! Bokanmeldelse: «Familieleksikon» av Natalia Ginzburg

Elena Ferrantes suksess har fått verden til åpne øynene for en av Italias andre store forfattere – og en av Ferrantes egne forfatterfavoritter: Natlia Ginzburg. Og godt er det, for hennes «Familieleksikon» er en sjeldent gripende leseopplevelse.

Av Guri Hjeltnes

Men som Tove Nilsen skriver i et fint forord til boken: «Der Ferrante kan virke som en litterær venninne, fremstår Ginzburg mer som en erfaren mentor».

Det er saktens paralleller mellom dem, men også vidt forskjellige perspektiver og tone.

Det er et spennende forfatterskap som nå presenteres i to utgivelser på Forlaget Oktober, Natalia Ginzburgs erindringsroman «Familieleksikon», utgitt første gang i Italia i 1963, og tekstsamlingen «De små dyder», utgitt i Italia i1962 og første gang på norsk i 1992.

«Familieleksikon» veksler mellom vill humor og dypt alvor, mellom familiens indre kaotiske og kranglete liv og italienske politiske dragkamper. På overflaten et støyende familieliv, under en mørk politisk utvikling i fascismens Italia.

FAKTA: «Familieleksikon»

Forfatter: Natalia Ginzburg (1916–1991)

Familieleksikon Med forord av Tove Nilsen

Oversatt av Astrid Nordang

Forlaget Oktober 275 sider, 349 kroner Sirkus og fascisme Vis mer

Natalia Ginzburg (1916–1991) ble født i Palermo på Sicilia og vokste opp i Torino som yngst av fem søsken, med en dominerende og eksentrisk hissigpropp av en far og en varm mor, langt lysere til sinns.

Ginzburg nærmest spidder sin egen familie med rå skildringer av høylytte krangler og uenigheter, samtidig som det stråler en varme i teksten. I forfatterens eget forord heter det alle navn er virkelige, steder og begivenheter og personer er virkelige. Hun klarte ikke å dikte, men har «bare skrevet ned det jeg kunne huske».

Men for en evne til å skrive, for et språklig overskudd i skildringene som Ginzburg oppviser. Teksten flyter lett og språket vakkert gjennom oversetter Astrid Nordang.

I familiens sentrum er faren, universitetsprofessoren Giuseppe Levi, halvt jødisk, intenst opptatt av forskning og vitenskap, med fæl kjefting og stygge karakteristikker. «Slutt med negerstrekene!» ropte han stadig til barna.

Han kunne uttrykke seg like kraftig om Mussolini som om en sønn som ikke var kommet hjem i tide. Søskenflokken har resten av livet alle karakteristikker og uttrykk fra oppveksten som «vår latin, vokabularet til vår felles, forgangne tid».

LITTERÆR LEDESTJERNE: Natalia Ginzberg er de siste årene blitt trukket frem som en litterær ledestjerne av mange prominente forfattere, blant andre Rachel Cusk, Zadie Smith, Vivian Gornick og Maggie Nelson. Foto: Marka / Universal Images Group Editorial

Ginzburg fører leseren inn i et stort persongalleri med onkler, tanker, hushjelper, venner, politiske allierte.

Det er ingen kapitler i boken, men absolutt et forfattergrep og struktur: Livet før 2. verdenskrig, krigen og etterkrigsårene.

Ginzburg skriver med blink i øyet: De tingene faren respekterte var sosialisme, Storbritannia, Zolas romaner, Rockefeller Foundation, fjellet og fjellførerne i Val d’Aosta. Det moren var glad i var sosialismen, Paul Verlaines dikt, musikk, især Lohengrin, som hun sang om kveldene.

Skildringene av familiens sommerutflukter til fjells er kostelige, men utvilsomt en plage for familien. Faren sprintet av sted klokken 04 om morgenen, tvang tunge beksømstøvler på barna og holdt kustus. «Hjemme levde vi i et konstant mareritt av fars raseriutbrudd ...» heter det.

I barndomshjemmet ble det «laget sirkus» av alle ting – raljering og saftige replikker haglet. Samtidig tok familien antifascister i dekning, og de eneste vittighetene faren tolererte var de som hadde et antifascistisk poeng, pluss noen fra da han og moren var unge.

Skildringen av den 10 år eldre jødiske ektefellen Leone Ginzburg er lavmælt og gjør inntrykk. Ekteparet må i krigsårene dra i indre eksil til Sør-Italia med to barn. Leone reiser tilbake Roma, blir arrestert av tysk politi og dør i 1944 etter slag og tortur.

Man undres over hvordan Ginzburg har maktet å skrive med slikt overskudd, kjærlighet og varme om familien og de barske livserfaringene.

Man sitter rett og slett takknemlig og beriket igjen. Ginzburgs erindringer byr på en sjeldent gripende leseopplevelse og livsreise, vivas og varm.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes

Psst! Parallelt med utgivelsen av «Familieleksikon»relanseres også Ginzburgs novellistiske essaysamling «De små dyder» i modernisert oversettelse. Forordet er skrevet av Rachel Cusk.