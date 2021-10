I KONKURRANSEN: Jon Fosse har gode utsikter til å bli vinner av årets nobelpris i litteratur, dersom den svenske kritikeren Maria Hymna Ramnehill får rett i sine vurderinger.

Fosse blant favorittene til Nobelprisen i litteratur

Jon Fosse har fosset frem som en av de heteste kandidatene til årets nobelpris i litteratur. Prisvinneren kunngjøres torsdag ettermiddag.

Av NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Svenska Akademien avslører vinneren av prisen i Stockholm klokken 13.

– Det er på tide med en dramatiker. Harold Pinter er den siste dramatikeren som har fått prisen. Det skjedde i 2005. Det burde åpne for den stadig omtalte Fosse, sa Göteborg-Postens kritiker Maria Hymna Ramnehill til NTB nylig.

Hun mener Fosse er den heteste kandidaten til årets pris.

– Han bør få prisen for sin bredde, for å være så fremstående i både poesi, prosa og dramatikk. Men ikke minst bør han få prisen for sitt musikalske språk, for gjentagelsenes rytme som gjør at språket holder for å kunne gjøre de mørkeste sannheter utholdelige, sier Ramnehill.

KÅRING: Torsdag er det vinneren av nobelprisen i litteratur som skal kunngjøres.

Flere favoritter

Fosse nevnes i samme åndedrag som indiske Vikram Seth, kenyanske Ngugi wa Thiong'o, og nigerianske Chimamanda Ngozi Adichie.

– Jeg tror de har veldig lyst til å finne et geni fra et tidligere neglisjert område, sier litteraturkritiker Jonas Thente i Dagens Nyheter til nyhetsbyrået AFP. Hans stalltips er ungarske Peter Nadas.

Den franske forfatteren Annie Ernaux er bookmakernes favoritt. Oddsen for henne som prisvinner står i 8/1 hos firmaet Ladbroke, skriver The Guardian. Like bak følger kanadiske Anne Carson og Margaret Atwood, japanske Haruki Murakami, russiske Ludmila Ulitskaya, Maryse Condé fra Guadeloupe og kenyanske Ngugi wa Thiong'o – alle med oddsen 10/1.

Deretter følger karibisk-amerikanske Jamaica Kincaid med 12/1 og Fosse med 14/1 i odds.