VINNER: Jon Fosse vant torsdag kveld den høythengende Brageprisen for sin roman «Eit nytt namn» – som er siste del av storverket «Septologien». Prisen ble delt ut på en festaften i Dansens Hus i Oslo.

Brageprisjuryen om årets beste roman: Mektig og mesterlig

Jon Fosse har vunnet det som er av priser, men aldri fått Brageprisen. Ikke før nå: Torsdag kveld fikk han den prestisjetunge prisen for siste bind i storverket «Septologien».

Av Camilla Norli

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– «Eit nytt namn» er en mektig avslutning av et ruvende skjønnlitterært verk, skriver juryen om Jon Fosses roman – som vant i kategorien Skjønnlitteratur.

Fosse har tidligere vunnet Nordisk råds litteraturpris og det meste av priser. Han har også fått den gjeve Brages ærespris (2005), men selve Brageprisen for en av årets beste bøker er han ikke blitt hedret med – før årets prisutdeling.

Jon Fosse er Norges mest anerkjente dramatiker og forfatter internasjonalt – og har i flere år vært het kandidat til Nobelprisen i litteratur. Teaterstykkene hans blir spilt over hele verden, og de siste årene har han gitt ut romansyklusen «Septologien».

Siste bind «Eit nytt namn» kom ut i høst og fikk terningkast 6 i VG slik også andre bok «Eg er ein annan» gjorde i fjor.

Nå hyller Brage-juryen «Eit nytt namn» og skriver:

«På mesterlig vis avsluttes Septologien med «Eit nytt namn». Boken fungerer som enkeltstående roman, men kan likevel ikke vurderes løsrevet. Fortellingen om Asle, Jon Fosses storverk, er med dette fullendt.»

Jon Fosse vant Brageprisen for beste skjønnlitterære bok, her er de andre Brageprisvinnerne:

Sakprosa:

Lena Lindgren: «Ekko. Et essay om algoritmer om begjær» (Gyldendal)

Juryen sier: «Med boken «Ekko. Et essay om algoritmer om begjær» gjør Lena Lindgren et særdeles imponerende forsøk på å stille samtidsdiagnose. (...) Hvem er disse mektige teknologi-gigantene som konstant kjemper om tilgangen til, og overvåker, det vi retter vårt blikk mot på skjermen – alt for å kunne fore oss med spesialtilpasset innhold og reklame?

Lena Lindgren forsøker å følge sporene, som den reneste detektiv. Og det er spennende som en thriller.»

Åpen klasse: Sakprosa for barn og unge:

Mariangela Di Fiore og Cathrine Trønnes Lie: «Søstre. Min historie etter Utøya» (Vigmostad & Bjørke)

Juryen sier: «En personlig, sterk og medrivende fagbok for ungdom som tar oss tilbake til terrorangrepet som rammet AUF sin sommerleir i 2011. (...) Cathrine var på Utøya denne sommeren sammen med søsteren Elisabeth. Begge søstrene ble skutt, bare Cathrine overlevde. Mariangela Di Fiore har fulgt Cathrine siden 2012, og det er hun som her gjengir Cathrines versjon. Det gjør hun på en særdeles imponerende og respektfull måte.»

Årets beste barne- og ungdomsbok:

Erlend Skjetne: «Eit anna blikk» (Flamme forlag)

Juryen sier: Unge Anwar forteller historien fra et flyktningmottak for mindreårige asylsøkere fra Afghanistan, langt nord i Norge, kaldt og mørkt. (...) Gjennom Anwar sine skildringer får vi nettopp «eit anna blikk» på hvordan det er å komme maktesløs, språkvill og fremmed til et nytt land og ei uviss fremtid.

Erlend Skjetne (...) gir leseren innblikk i ein situasjon som vi ikke hører så mye om og som er vanskelig å forstå. Slik mestrer Skjetne å gi en stemme til de som vil bli norsk men ikke kan. Noen får aldri sjansen til å prøve.»

Årets hederspris:

Liv Køltzow tildeles Brages hederspris, en pris som deles ut til en person som har bidratt til å øke utbredelsen av eller forståelsen for litteratur, eller til å høyne kvaliteten på norsk skriftkultur. Køltlzow har skrevet noveller, romaner, dramatikk, essays og en biografi - og i år ga hun også ut et utvalg av sine egne dagboksnotater.

Juryen sier: «Hedersprisvinneren, som også må kunne karakteriseres som viljesterk og egenrådig, har i bok etter bok utvist stor språklig bevissthet og psykologisk innsikt. Forfatterskapet representerer særegne bidrag til norsk litteratur, og har en åpenbar plass i norsk litteraturhistorie.