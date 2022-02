«MEST LOVENDE STEMME»: Italiensk-amerikanske Claudia Durastantis «Fremmede jeg kjenner» utgis nå i 25 land og Durastandi er nylig kåret til «mest lovende stemme i Europa». Boken er hennes fjerde roman.

Europeisk storsuksess på norsk

Forfatter Claudia Durastanti skriver innsiktsfull om å være fremmed i eget liv.

Av Oda Faremo Lindholm

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Da «Fremmede jeg kjenner» først kom ut i 2019 ble den nominert til flere av Italias største litteraturpriser. Siden er den gitt ut i 25 land, og forfatteren ble nylig kåret til «mest lovende europeiske stemme» av det franske tidsskriftet Transfuge. Nå er boken oversatt til norsk.

«Fremmede jeg kjenner» består av selvbiografiske essays, kategorisert under seks bolker: «Familien», «Reiser», «Helse», «Jobb og penger», «Kjærlighet» og «Hvilket tegn er du».

Durastantis foreldre er begge døve, men de nekter å kommunisere med tegnspråk, noe som skaper grobunn for både misforståelser og fremmedgjøring internt i den lille familien.

«Fremmede jeg kjenner»
Forfatter: Claudia Durastanti
Forlag: Gyldendal Forlag
Originaltittel: «La Straniera»

Foreldrene hennes emigrerer med små barn fra Italia til USA, men skiller seg og flytter tilbake til Italia. Forfatteren og hennes bror ender med moren i en landsby i Sør-Italia, som fremstår mer som en død ruin enn et levende sted – i sterk kontrast til Brooklyn, New York, som de flyttet fra.

Hvor enn Durastanti befinner seg, føler hun seg fremmed – i familien, på skolen, blant venner, hvor enn hun bor.

Bruddet mellom engelsk og italiensk i oppveksten, kombinert med foreldrenes mildt sagt kompliserte kommunikasjonsform, gir forfatteren et enestående innblikk i språkets betydning.

Boken er oversatt fra italiensk til norsk av John Grande, som har gjort en kjempejobb:

Det dveles mye ved ordenes betydning, og innimellom beholder Grande dem på originalspråket. Selv om denne boken føles som en bok som i spesielt stor grad burde leses på språket den opprinnelig ble skrevet på, oppleves den norske oversettelsen like fullt aldri som et destillat av den opprinnelige teksten. All honnør til Grande for det.

Familie er et annet hovedtema – og det er langt ifra ukomplisert. Hva betyr familie ut ifra både hvor man befinner seg i livet og hvor man befinner seg i verden? Hva har den å si for din egen identitet?

Durastanti ser på kjernefamilien med en fremmeds blikk. Hun skriver nedstrippet, melankolsk og undrende om det helt nære, med flere nikk til den nylig avdøde essayisten Joan Didion. Det er som om hun må angripe både seg selv og familien fra forskjellige vinkler i et forsøk på å skaffe overblikk og forstå livet hun har levd.

Hun skriver også glitrende om klasse og kultur.

Boken er ikke lineært bygd opp, og man kan fint lese flere kapitler helt frittstående fra resten. Det i seg selv trenger selvsagt ikke være noe problem, men akkurat i dette tilfellet ender leseropplevelsen som litt vel fragmentert.

Men «Fremmede jeg kjenner» er uansett en vakker og innsiktsfull dannelsesroman.

Anmeldt av: Oda Faremo Lindholm