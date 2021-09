SEKSUALUNDERVISERE: Legene Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl håper å nå unge gutter med sin nye bok.

Skrev pubertetsbok: − Enormt spekter på vanlige peniser

Nina Brochmann (33) og Ellen Støkken Dahl (30) har svart på tusenvis av spørsmål gutter lurer på om kroppene sine. Nå har de samlet alle svar om penis, pung og pubertet i én bok.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

I ti år har de sanket erfaring som seksualundervisere, leger og helsestasjonsleger. De har jobbet på steder som Olafiaklinikken og Sex og samfunn.

– Jeg vil si vi har veldig god oversikt over hva gutter på ti og oppover lurer på om kroppene sine. Jeg tror vi har svart på tusenvis av sånne spørsmål, sier Brochmann og legger til:

– Men det er selvfølgelig altfor få som tør å gå til en lege, så vi ser sikkert bare toppen av isfjellet. Og det er derfor det er så viktig med sånne prosjekter – for å nå ut til alle dem som ikke møter opp på helsestasjonen. Vi vet jo at gutter er veldig mye dårligere enn jenter til å oppsøke helsehjelp.

Ifølge årsrapporten til Sex og samfunn i Oslo, Norges største klinikk for seksuell helse, identifiserte 75 prosent av klinikkens brukere i 2020 seg som jenter.

MANGE TEGNINGER: Animatør Magnhild Winsnes har illustrert boken. Hun var også animatør på Torill Koves Oscar-nominerte kortfilm «Moulton og meg».

Brochmann og Dahl hadde allerede gitt ut «Gleden med skjeden» og «Jenteboka», og snakket med 7. klasseelever om sistnevnte da guttene selv etterspurte noe lignende for dem.

– Det var en oppvekker for oss, for vi hadde hele tiden tenkt at det var en mann som skulle skrive en pubertetsbok for gutter. Så ble vi møtt litt av våre egne fordømmer i døren og tenkte «Nei, søren, hvorfor kan ikke vi det?», sier Nina.

Les anmeldelsen her: Perfekt om penis, pung og psyken

– Hvordan føles det å komme?

Dermed startet de arbeidet med å spørre enda flere gutter og menn om hva de egentlig lurte på om puberteten. Det har vært både breddeundersøkelser, dybdeintervjuer og mer nærliggende research:

– Vi har stilt veldig mange dumme spørsmål. Alle menn i våre liv har blitt spurt: Hvordan føles det å komme? Du må beskrive det eksakt! Sammenlign det med tannpastatube, er det som å tisse? Vi kan jo de medisinske tingene, men det er alle tingene alle gutter vet som vi ikke vet, som vi har jobbet mye med å få inn, forteller Nina.

Kapitlene strekker seg fra kviser og svette, via onani, dickpicks og psykisk helse, til sex og grenser. Og selv om det var lite som overrasket dem i arbeidet med boken, var det noe:

– Vi prøvde å fange opp forskjellen på jenter og gutter. Men jeg ble overrasket over hvor mye likt de lurer på. Det er veldig mange unge gutter som har en grunnleggende usikkerhet knyttet til egen kropp i forandring, og mange trakk fram kjærlighetssorg som en ting de var spesielt opptatt av, sier Ellen.

Kjærlighetssorg

Og det veldig mange gutter og unge menn lurer på, er hvordan de skal komme seg videre fra kjærlighetssorg.

I faktaboksen under kan du lese legenes beste tips:

Tips for å komme over kjærlighetssorg: Fjern ting fra livet som minner om den man sørger over: * Slett bilder på mobilen. * Slutt å følge dem på sosiale medier – i hvert fall for en stund. * Om du har ting som minner om dem, kan du for eksempel putte dem i en boks, om du synes det er for tøft å kaste dem. Hold deg unna stedene de er: * Ikke gå på ungdomsklubben om de alltid er der. * Finn på noe annet – ta deg en tur i skogen. * Gi deg selv fri fra dem. Vær snill mot deg selv: * Du trenger ikke forbedre deg selv! * Vær sammen med venner eller familie som minner deg på at du er verdt noe og at du er bra nok akkurat som du er. * Be om hjelp om tristheten varer for lenge. * Husk at det kommer til å bli bedre! Vis mer

– Kjærlighetssorg kan være enormt kraftig. Man kan sammenligne det med at noen man er glad i har dødd. Det tapet kan sitte skikkelig i. Det har to sider ved seg: Du har ikke bare mistet noe, du har også blitt avvist. Så kjærlighetssorg handler også om en skam og en tanke om man er god nok. Om man ikke var god nok for den man likte best i hele verden – hvordan kan man da være god nok for noen andre senere? Dette er en seig og vanskelig sorg å komme seg over. Det kan trigge skamfølelse og usikkerhet knyttet til egen kropp og egen personlighet, sier Ellen.

Nina påpeker at flere rett og slett kan trenge «rehab» etter en forelskelse.

– Forelskelse, og også kjærlighetssorg, handler om avhengighet. Å være forelsket er å være avhengig av en annen person, og det vil alle som har vært forelsket kjenne seg igjen i. Det eneste som betyr noe er å være i nærheten av dem, lukte dem, høre dem. Så når du har blitt avvist, eller har kjærlighetssorg, må du rett og slett ha avvenning. Det er som å slutte å røyke eller slutte å snuse, fastslår hun.

Mens noen foreldre eller voksne kan le av ungdom med knust hjerte, er det viktig å anerkjenne at det kan ta tid å komme seg over.

– Men dersom det varer for lenge, som flere måneder, må man ta kontakt med en voksen og fortelle om det, for da kan man trenge hjelp. Noen kan faktisk bli deprimerte av kjærlighetssorg, understreker Nina.

Penisbekymringer

Et annet tema guttene er veldig opptatt av, er utseendet på penis.

– Det er mange som, særlig mens de er i vekst, er opptatt av lengde, tykkelse og form på penis. Mange som kanskje har sett på porno har en idé om at penis må være spesielt lang eller spesielt tykk for at den skal fungere bra, men det stemmer ikke. Det er et enormt spekter på vanlige personer, både på lengde og tykkelser på normale peniser, påpeker Ellen.

MANGFOLD:

Fargeforandringer i huden, som er helt normalt, kan bekymre noen, og også retning eller krumning på penis.

– Om den står til én side, skrått oppover eller nedover og man er redd for at en krumning skal gjøre sex vanskelig senere i livet, går det stort sett helt fint, forsikrer Ellen.

I faktaboksen under kan du lese om vanlige penisbekymringer:

Vanlige penisbekymringer: * Om forhuden er trang og det gjør vondt ved onani eller gir betennelse, er det et medisinsk problem man kan få hjelp for. * Om man ikke har plager med trang forhud, er det helt normalt. Flere vokser det av seg. * De fleste menn har hvite prikker og små kuler på penisskaftet. Det er ufarlige talgkjertler, ingen kjønnssykdom. * Blanke prikker eller pigger langs kanten på penishodet, er helt normalt og går oftest bort av seg selv – det er ikke smittsomme vorter. * Fargeforandring på penis er vanlig. Menn får oftest mørkere pigmentering på huden i puberteten. Det er veldig vanlig å ha litt lilla penishode. * Ballene kan få en rødlig farge i begynnelsen av puberteten. * Retning på penis eller krumning bekymrer mange. * Stort sett går det helt fint å ha skjev penis – det kan også være en fordel for partner. * De som har en kortere penis når den er slapp, kan oppleve at den vokser mer erigert enn dem som har lenger penis når den er slapp. * Kjønnshår: Gutter får kjønnshår også på penisskaftet og rundt rumpehullet og rumpesprekken. * Om du er bekymret: Gå til helsestasjon eller søk råd fra gode kilder! Vis mer

– Vi har fått mange spørsmål fra unge gutter som ennå ikke har debutert seksuelt og som er veldig bekymret for om de rent praktisk kan få penisen inn i en skjede. Da kan vi berolige dem med at, ja, det kan du nesten alltid. Det kan til og med være en fordel med morsomme vinkler på penis – avhengig av hva partneren din liker, innskyter Nina.

Også kjønnshår er en kilde til bekymring, men det er naturlig at gutter får hår på både penisskaftet, ballene og i rumpa.

– Ved siden av kjærlighetssorg, var rævhår det unge gutter var særlig bekymret for. Det er helt normalt og ikke noe man trenger å være flau over, understreker Nina.

Feilinformasjon - et kjempeproblem

Noen kunne kanskje tro at det var mye informasjon tilgjengelig om penis, sex og kropp i våre dager, men legene forteller at det ikke er så enkelt.

Da de skulle skrive boken, forsøkte de å taste inn opplagte søkeord i søkemotorer. Men det som kom opp var nesten utelukkende grov porno.

– Mange gutter ser porno fra veldig ung alder, og får et feilaktig inntrykk av både hvordan kropper skal se ut og hvordan sex skal være og hvilke forventninger de skal ha til seg selv. Jeg opplever at det er mye desinformasjon som skaper et stort press, sier Ellen.

Legene sier deres beste råd er å søke råd fra gode kilder. Det kan være fastlegen, helsesøster eller helsestasjon for ungdom om det er det i kommunen – eller «Gutteboka».

– Det er jo helt klart en tørst etter informasjon om dette temaet. Særlig for gutter som vi vet oppsøker helsevesenet i mindre grad, snakker med hverandre i mindre grad og blir sittende igjen med de usikre kildene de finner fram til selv, så er det et kjempeproblem, sier Ellen.

Eksempler på kroppsmyter: «Blue balls»: * Veldig mange gutter tror det er usunt å ikke få utløsning om de har vært kåte eller hatt ereksjon. * Noen har kjent på en tyngdefornemmelse i pungen etterpå. * Myten kan også brukes til å presse kvinner til å ha sex. * Det er absolutt ikke usunt å ikke få utløsning. At menn alltid har lyst: * Kanskje den mest gjennomgående myten * Unge menn tror det er noe galt om de i en periode ikke har lyst til å ha sex med kjæresten eller har opplevd ereksjonssvikt. * De aller fleste menn har ereksjonssvikt en eller flere ganger i livet. * Det betyr ikke noe annet enn av man enten ikke har lyst eller at kroppen spiller deg et puss. * At man har ereksjon, behøver heller ikke bety at man er seksuelt opphisset. * Gutteboka har tips for å unngå ereksjonsknipe. Vis mer

Feilinformasjonen får også leve videre når foreldre viderefører den til neste generasjon.

– Dessverre ser vi at veldig mange foreldre faktisk viderefører feilinformasjon til barna sine fordi de tror de kan ting som de dessverre ikke kan. Mange har levd hele livet og trodd på myter om egen kropp eller seksualitet, sier Nina.

De håper at boken kan nå guttene og avkrefte myter, gi informasjon og gjøre unge gutter stolte over kroppene sine – og det store spekteret av variasjon som finnes.