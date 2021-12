LYS OG MØRKE: David Lagercrantz’ snakker åpent om sine depresjoner og bipolare trekk – og ut fra dette skapte han sin nye krimhelt Hans Rekke som vi møter i krimboken «Obscuritas» som kommer på norsk 4. januar.

David Lagercrantz: − Var som et jaget dyr

David Lagercrantz (58) brøt helt sammen etter at «Millennium»- eventyret var over. Samtidig ble hans nye krim solgt til 23 land uten at han hadde skrevet én eneste linje.

Av Camilla Norli

Publisert: Nå nettopp

– Jeg følte meg som en bedrager som hadde solgt et luftslott, sier David Lagercrantz til VG.

For uten å ha skrevet noe som helst rant det inn store pengesummer fra forlag over hele verden som hadde kjøpt rettighetene til hele tre bøker i et nytt krimunivers – helt uavhengig «Millennium»-serien. 23 land sikret seg tre-boksavtaler kun basert på en enkel idé Lagercrantz hadde luftet i et intervju om å skrive en slags moderne Sherlock Holmes-krim.

– Først danset jeg rundt som den kuleste «killen» på byen som bare har klekket ut en liten idé – og så kommer alle springende.

– Men så kom angsten. Og panikken. Jeg tenkte at nå går alt til helvete.

Info David Lagercrantz ** Studerte filosofi og religion før han begynte på Journalisthøgskolen i Göteborg. Startet karrieren i avisen Expressen, der han jobbet som krimjournalist frem til 1993. ** Fire år senere debuterte han som forfatter med boken «8000 plus» som han skrev for eventyreren Göran Kropp og han har også skrevet om oppfinneren Håkan Lans. ** Det skjønnlitterære gjennombruddet kom med den historiske romanen «Syndafall i Wilmslow» (2009) om matematikeren Alan Turing. ** Han fikk enorm suksess med biografien «Jeg er Zlatan» (2011) som skal være tidenes bestselger i Sverige. Nå er boken om Zlatan blitt kinofilm – og Lagercrantz har selv skrevet manus. ** 2015–2019 fortsatte han på Stieg Larssons Millennium-serie, med bøkene Det som ikke dreper oss, Mannen som jaget sin egen skygge og Hun som må dø. ** Er en av Sveriges best betalte forfattere og flyttet nylig inn i en enorm leilighet i Stockholm sentrum – bare et steinkast fra den berømte Djurgårdsbroen der han bor med sin kone Anne og barna på 13 og 16 år. Har også en datter på 27 år fra et tidligere ekteskap. ** TRIPPEL-AKTUELL: Lagercrantz er med i premiereklare «Stjärnorna på slottet» på SVT (1. januar) sammen med blant andre Carola Häggkvist, skuespiller Per Andersson og norske Grynet Molvig. Krimboken «Obscuritas» kommer på norsk 4. januar – og han har skrevet manus til kinofilmen «I am Zlatan» som har premiere 14. januar. Vis mer

Dette var på ingen måte nye tanker for David Lagercrantz som høsten 2019 akkurat hadde lagt noen voldsomme berg-og-dal-bane år bak seg.

Fra 2015 til 2019 ga han ut tre nye bøker i Stieg Larssons suksess-serie om Lisbeth Salander og Michael Blomqvist – og var blitt kalt gravrøver og lagt for hat av Stieg Larssons samboer Eva Gabrielsson. Men han ble også kritikerrost av medier som The New York Times og The Guardian – og av totalen på 100 millioner solgte «Millenium»-bøker, står David Lagercrantz for over 15 millioner.

LANGT OPPE, LANGT NEDE: David Lagercrantz i møte med verdenspressen 25. august 2015 – da hans første Millennium-bok ble lansert og kritikken var som verst.

Han har tidligere sagt til VG at han er glad han overlevde det hele.

2019: – Jeg holdt jo på å dø, for faen

– Jeg var som et jaget dyr som kjente blodtørsten. Det var så hatsk i både Sverige og Norge, og jeg følte at folk ville senke meg. Den blodtørsten satte dypere spor enn jeg ville erkjenne underveis, sier Lagercrantz på videolink fra den nye luksusleiligheten i Stockholm to år senere.

– Jeg knasket jo sovepiller og gjorde alt mulig for å klare det.

Men da alt var over og han egentlig bare skulle roe helt ned og etter hvert kanskje skrive noe litterært eller selvbiografisk, falt han ned i et enda dypere mørke.

– Den siste turneen høsten 2019 var jo galskap, jeg hadde det ikke bra, og så døde min mamma, og jeg brøt sammen.

– Jeg har ingen diagnose, men jeg har åpenbart bipolare drag. Og den depresjonen som kom etter «Millennium» var tung. Så kom pandemien og isolasjonen. Og alt dette lot jeg smyge inn i min nye krimhelt.

Slik skapte han Hans Rekke: En briljant professor i psykologi og verdens fremste ekspert på avhørsteknikker. Og bipolar.

LUKSUSLEILIGHET: David Lagercrantz er stolt over det han fikk til med «Millennium» og har tjent gode penger. Her i sin nye enorme leilighet midt i Stockholm – bare et steinkast fra Djurgårdsbroen – der han bor med sin kone Anne og barna på 13 og 16 år.

– Jeg brukte mine egne depresjoner. Det var mye å ta av for å si det sånn.

– Jeg har holdt på så lenge med dette, nesten hele mitt liv har leger sagt til meg at det ikke går an å ha det sånn. Jeg har prøvd alle mulige antidepressiver, og jeg har gjort alle mulige eksperiment i forsøk på å få bukt med min nevrotisisme.

– Jeg har erfaring med hvordan angst kan berøve din personlighet, din kraft og vitalitet. Jeg føler det gjør meg til et halvt menneske. Men når det vender – kommer lykkefølelsen enda kraftigere. Det er heftige kontraster.

TRIPPEL-AKTUELL: David Lagercrantz er med i den nye sesongen av det populære SVT-programmet «Stjärnorna på slottet» sammen med standupkomikeren Marika Carlsson (f.v.), Carola Häggkvist, komikeren og skuespilleren Per Andersson og den norske artisten Grynet Molvig. Han har også skrevet manus til den nye kinofilmen «I am Zlatan» som har premiere 14. januar – og boken «Obscuritas» kommer på norsk 4. januar.

Ut fra depresjon, pandemi og katastrofetanker kom altså boken «Obscuritas» som kommer på norsk 4. januar.

Det er den første boken om overklasse-professoren Hans Rekke og hans rake motsetning, den unge politibetjenten Micaela Vargas fra belastede Husby. Lagercrantz’ moderne versjon av duoen Sherlock Holmes og Dr. Watson.

Og inspirert av hans møte med Zlatan Ibrahimović i arbeidet med boken «Jeg er Zlatan» som visstnok er den mest solgte boken i Sverige noensinne.

– Vi to har helt ulik bakgrunn, og det slo meg at jeg med min bakgrunn fra et privilegert hjem, hele livet har hatt muligheten og lov til å være svak. Men Zlatan kunne ikke være svak. Han hadde det tøft og måtte hele tiden kjempe – og være en mann. Hjemme hos oss så vi jo nærmest på et sånt klassisk machoideal som vulgært, forteller Lagercrantz.

SVAK: David Lagercrantz sier at han som sin nye krimhelt Hans Rekke har hatt den luksusen det er å kunne være svak.

– Så mens Hans Rekke som meg har hatt den luksusen å kunne være svak, er Micaela en jente som har gått gjennom mye – men som absolutt ikke har kunnet legge seg ned.

Når leseren møter Hans Rekke er han på bunn: Herjet av depresjon og pillemisbruk vil han ta sitt eget liv.

– Det har vært viktig for meg å være åpen om psykisk helse. For bak fasaden, kan man som meg rides av fryktelige depresjoner. Det kan dukke opp hos alle – uansett bakgrunn. For meg har det vært viktig å bruke dette litterært, til å skape noe – for da tenker jeg at det er verdt det.

– For det er mye skam og skyld knyttet til depresjoner, og dette har vært lettere å bære når jeg har skrevet. Det er den beste terapien for meg. For Hans Rekke blir det å løse en kriminalgåte den beste terapien. For samtidig løser han noe i seg selv.

BAK FASADEN: David Lagercrantz er opptatt av at man bak fasaden kan rides av fryktelige depresjoner – og ønsker å være åpen om noe som kan ramme alle uansett bakgrunn. Her fra møte med VG på Bristol i 2019.

Lagercrantz har tidligere fortalt om at han følte seg som en brikke i et spill om de videre «Millennium»-bøkene da Petter Stordalen og Strawberry Publishing forsøkte å verve ham.

– Ja, det der var et sirkus, minnes Lagercrantz som nå heller vil gratulere sin arvtager:

For nå er det en ny forfatter som tar over «Millennium», den svenske bestselgende forfatteren Karin Smirnoff:

– Hun har sin helt egen stil og skriver drivende godt, det er bare å applaudere valget av ny forfatter. Det kommer til å bli tøft, det kan jeg skrive under på. Men jeg føler også at jeg har banet vei for en ny forfatter, stormen har lagt seg – og det er ikke like mange sterke meninger om å skrive videre på Stieg Larssons verk nå.

– For meg var det ... Ja, jeg risikerte hele mitt forfatterskap.