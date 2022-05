DØDE I FJOR: Lucinda Riley døde i fjor sommer etter flere års kamp mot kreft.

Lucinda Riley skrev krim før hun døde: Bare å glede seg!

Som Lucinda Riley kan skape stemning, også som krimforfatter! Etter hennes død, fant sønnen manuset til denne krimboken som nå utgis.

Av Guri Hjeltnes

Og selv det handler om mord, er det alltid så mye mer hos Lucinda Riley: God atmosfære, detaljerte miljøskildringer og feelgood.

Ja, Lucinda Rileys store leserskare kan bare glede seg til den eneste krimboken hun skrev.

Historien utspiller seg i det landlige England, i det dypeste Norfolk.

Underveis ser man for seg landskapene i den milde britiske krimserien «Mord & Mysterier» (Midsomer Murders) og den enda snillere serien om sognepresten i landsbyen Granchester eller serien «Den nye dyrlegen».

Bare at hos Lucinda Riley er plottet bedre utviklet og atskillig mer komplisert.

Info BOKANMELDELSE: «Mordene på Fleat House» Forfatter: Lucinda Riley Sjanger: Krim Oversatt av: Benedicta Windt-Wal Forlag: Cappelen Damm Sider: 430 Pris: 393,- Vis mer

Det kretser rundt et internatbygg, Fleat House, på private St. Stephens’s internatskole, der en ung gutt en morgen blir funnet død i sengen.

Rektor frykter for skolens omdømme, mange velstående familier har barna der. Han håper guttens død bare er en ulykke – forveksling av to piller.

Men nei, her bærer det av sted. Ikke lenge etter tar en lærer sitt liv, noen arver ham overraskende, og det er ikke slutt på dødsfall.

Et stort persongalleri brettes proft ut over, et røft forhold på internatskolen mellom eldre og yngre elever, spenninger mellom rikfolks barn og barn fra ansatte på et gods like ved.

Det hele nøstes opp av en rådyktig førstebetjent som har søkt ro og fred på landsbygda i Norfolk etter et ubehagelig samlivsbrudd. Jazz (Jazmine) Hunter forlot Scotland Yard og London i hui og hast, men lokkes tilbake på jobb i nærmiljøet for å etterforske dødsfallene.

«Mordene på Fleat House» ble skrevet av Lucinda Riley i 2006, men utgis nå posthumt.

FULLFØRER MORS VERK: Sønnen Harry Whittaker fant flere manus etter hennes død, blant annet denne krimboken. Nå sitter Whittaker og skriver på det åttende og siste bindet av serien «De syv søstre» – som gjorde Lucinda til tiårets mestselgende forfatter i Norge. Foto: Privat

Den verdensberømte underholdningsforfatteren rakk akkurat å fullføre syv av åtte bøker i verdenssuksessen og bestselgerserien «De syv søstre» før hun døde av kreft i 2021. Sønnen Harry Whittaker fullfører den åttende om søstrene – som etterplanen skal utgis i 2023.

Sønnen: - Hun skrev ikke mindre enn fem romaner mens hun var syk

Whittaker skriver både forord og en takk i denne krimboken. Han forteller at moren skrev tre romaner da han og søsknene var små. Moren rakk å bearbeide og utgi to av romanene. Denne tredje boken fikk ikke moren gjort noe med.

Vi kan ikke vite om Riley ville ha endret noe om hun hadde fått leve.

FEELGOOD-DRONNING: Lucinda Riley har solgt over 1,6 millioner bøker i Norge og er den oversatte forfatteren som har solgt mest i Norge det siste tiåret. Rileys bøker er oversatt til over 30 språk.

Denne leser kan bare gjette på at Riley kanskje hadde luket vekk noe fra en scene – som (ved ettertanke) nesten røper hvem som er skurken.

Men uansett imøteses en ny tekst fra Riley med slikt lesebegjær fra fansen, at alder neppe betyr mye. Lucinda Riley anno 2006 viser som i «Syv Søstre»-serien, fortellerglede og et underholdningstalent – med atmosfære på landsbygda, miljøskildringer fra internatskole, havarerte ekteskap og hemmeligheter på kryss og tvers mellom fortid og samtid.

Språket glir lett og leservennlig i Benedicta Windt-Vals oversettelse.

Dette er neppe krim som liebhaberne av sjangeren skatter høyt. Som feelgood og underholdning en femmer, som krim og spenning en firer.

Men Rileys store leserskare vil nok la seg underholde av en fortellerglad forfatter som visste å holde tempo og trykk gjennom replikkvekslinger, hyppige sceneskift og drive, og som evner å få puslespillet til å gå opp helt på tampen.

