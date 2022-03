FLERE IDENTITETER: I en ny bok om Etteretningstjenesten XU skriver Edda Espeland blant annet om Anne-Sofie Østvedt som i likhet med de andre i XU-sentralen hadde mange ulike identiteter underkrigen. Her er et par av dem.

Modig om de norske dobbeltagentene – Bokanmeldelse: Edda Espeland: «XU-agenter»

Edda Espeland dykker i sin nye bok ned i en viktig bit av okkupasjonshistorien, samtidig som hun løfter fram i lyset sin fars spesielle krigsinnsats som etterretningsagent og dobbeltagent.

Av Guri Hjeltnes

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Erling Espeland var ung journalist og drev et dobbeltspill i avisredaksjonen på Gjøvik; plukket opp ferske nyheter fra London, kartla interne forhold i NS og om tyskerne, Gestapo og planlagte arrestasjoner.

All informasjon sendte han til den hemmelige Etteretningstjenesten XU i Oslo med tog.

Den erfarne journalisten Edda Espeland har med denne boken hevet seg ut i krigshistorien med stort engasjement, på felt der fagfolk først og fremst opererer.

Det er modig gjort, for et slikt arbeid vil granskes av mange liebhabere og krigsinteresserte.

Bokens mange titler «XU-agenter. Humleforskeren, journalisten, tryllekunstneren og studenten. Tause i 50 år» vitner om journalistens blikk og inngang: Espeland ser menneskene i et stort stoff.

XU var den største og viktigste etterretningsorganisasjonen i Norge med om lag 1500 agenter. De fleste var under 30 år, mange realfagsstudenter. De var alle engasjert i kampen for å bidra til å få tilbake demokratiet i det naziokkuperte Norge.

XU var den etterretningsorganisasjonen som hadde flest kvinnelige medarbeidere, og XU hadde to kvinner sentralt i ledelsen: Astrid Løken (humleforskeren) og Anne-Sofie Østvedt (realfagsstudenten), to av hovedpersonene i boken.

Espeland forteller enkelt og rett på om organisasjonens fremvekst og om de sentrale aktørene i XU, fra grunnleggeren og organisasjonsbyggeren Arvid Storsveen til Øivind Strømnæs, sistnevnte en tredje hovedperson (tryllekunstneren) i boken.

MED FAR I XU: Edda Espeland har skrevet bok om Etteretningstjenesten XU – med utgangspunkt i sin far og flere andre dobbeltagenter.

XU lå formelt under Forsvarets overkommando i London, med Militærkontor 2 i Stockholm som bindeledd. Espeland skildrer dramatiske hendelser og stridsspørsmål i organisasjonen, forskjeller mellom sivilistenes tankegang og militærledelse, om ledelsen skulle være i det okkuperte Norge eller i Stockholm.

En fjerde hovedperson i boken er altså Espelands far (journalisten), en av de 1500 XU-agentene.

Erling Espeland var ung journalist i den nazivennlige avisen Vestopland. Han ble aktivt med i motstandsarbeid, men ante ikke før okkupasjonens slutt at han hadde arbeidet for XU. Erling Espeland meldte seg inn i Nasjonal Samling for å skaffe seg mer informasjon og slik motarbeide fienden fra innsiden.

I det hele er fortellingene fra Gjøvik-området nytt og spennende stoff.

MELDTE SEG INN I NS: Erling Espeland jobbet hele livet som journalist og redaktør. Under krigen meldte han seg inn i NS for å få mer informasjon og for å kunne utnytte de interne stridighetene til å så splid i NS på Gjøvik. Samtidig jobbet han for XU og Sivorg og deltok i utgivelsen av flere illegale aviser.

Den velskrevne journalistiske boken har ingen fotnoter og er på et vis kildestyrt. Hun har fått materiale, arkiv og korrespondanse fra flere XU-familier, etter Anne-Sofie og Øistein Strømnæs og Edvard K. Barth. Fra sin søster Vera Espeland og svogeren Egil Ertresvåg overtok Edda Espeland mange intervjuer med både faren, Anne-Sofie Strømnes, Astrid Løken og Gunnar F. Kværk.

Så her fullføres også en familiehistorie – i en større XU-ramme.

Portrettene av Anne-Sofie Østvedt, Astrid Løken og Øistein Strømæs er varme og beundrende, og med mange fine observasjoner. Strømnes er en helt for Espeland – opptatt av sikkerhet, disiplinert, medvirkende til at XU av ble ansett som en av de beste etterretningstjenestene av de allierte.

Edda Espeland mener at XU har kommet i skyggen av annen okkupasjonshistorie.

Det er vel både riktig og ikke riktig.

De som er interessert i krig og okkupasjon kjenner til XU, det har tross alt utkommet noen bøker og atskillig omtale. Og de to kvinnenes historie er formidlet, blant annet i Mari Jonassens store arbeid om kvinner og krig.

Espeland omtaler taushetsplikten som XU-agentene fikk etter krigen som en særskilt belastning: de fortalte ingenting, mange slet fysisk og psykisk med ettervirkninger av etterretningsvirksomheten, noen slet med mareritt.

Ifølge datteren ble det raskt etter krigen akseptert at Erling Espeland ikke hadde vært noen NS-mann, fordi han også arbeidet med illegale aviser og var med i sivorg. XU-folkene var etterkrigstidens tapere sier Espeland, som i boken melder seg på kravet om at XU-folk fortjener heder, ære og dekorasjon.

Espelands arbeid viser at historien om XU fortjener å fortelles på ny, for det er en fascinerende historie. Det er å håpe at historikere vil følge opp.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes