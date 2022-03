LIVSHISTORIE: Isak Dreyer, kjent fra «Farmen» og «Norges tøffeste», gir ut sin livshistorie, men kjendis vil han ikke være. Eller?

Intetsigende Isak-bok! Bokanmeldelse: «Isak - En hardbarka jævel»

«Har du feber, gå på jobb uansett» og andre tips og triks, er blant høydepunktene du får servert i den siste kjendisbiografien, signert Norges mest frivillige, ufrivillige kjendis - Isak Dreyer.

Av Oda Faremo Lindholm

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Like sikkert som at norske reality-programmer jevnt og trutt gir dette landet nye kjendiser, er det at de samme kjendisene i hyrten og styrten skal skrive bøker om seg selv.

Denne gangen er det Isak Dreyer, primært kjent fra «Norges Tøffeste», «Farmen kjendis» og Sophie Elise sin instagram-konto, som står for tur.

Resultatet er en intetsigende hybridbok.

Info «Isak – En hardbarka jævel» Forfatter: Isak Dreyer, i samarbeid med Synnøve Sundby Fallmyr Forlag: Bonnier forlag Sjanger: Biografi Sider: 224 Pris: 339 kr. Vis mer

27 år gamle Isak Dreyer ble ufrivillig rikskjendis da han våren 2021 vant NRK- programmet Norges tøffeste, står det i forlagets innslag - men jeg mistenker at man fint kunne skrevet ufrivillig i klammer, gitt at han i denne boken også skriver at drømmen er i ferd med å gå i oppfyllelse nå når han får podcast og muligens eget TV-program om jakt på NRK.

Frem til han ble kjendis har Dreyer primært jobbet som snekker og fisker i Nord-Norge, der han er født og oppvokst. Barndommen var full av friluftsliv og jakt, og det er det han stort sett vil bruke all tiden sin på selv.

I «Isak – en hardbarka jævel» skriver Dreyer, i samarbeid med NRK-journalist Synnøve Sundby Fallmyr, en mer eller mindre kronologisk historie om oppvekst og livet frem til nå. Om hva det er som har gjort ham til «en hardbarka jævel».

KJENDIS-TILVÆRELSEN: VGs anmelder mener du må være veldig interessert i Isak Dreyer for å synes boken om ham er særlig givende. Her med Sophie Elise Isaksen som han fant tonen med på «Farmen».

Dreyer fremstiller seg selv som en klassisk outsider, som aldri fant seg til rette på skolen. Han ville helst ut av klasserommet og av gårde på jakt. Han slet med å forholde seg til andre og skape nære relasjoner. Livet var og er best alene med bikkja på tur.

Er det en selvhjelpsbok? En biografi? En håndbok?

Vanskelig å si, denne boken vil nemlig være litt av alt, og med kun 224 sider, hvorav flere titalls av dem brukes på bilder hentet fra Dreyers Instagram-konto(!) og tom luft – så ender den opp med å bli så godt som ingenting.

ELSKER JAKT: Isak Dreyer synes livet er best alene med bikkja på tur.

Du får litt livshistorie. Du får noen insta- og promobilder du har sett før. Du får noen fullstendig generiske, frittstående motivasjonssitater, a la «Jeg tror du kommer til å angre mer på at du ikke blir med, enn at du blir med».

Og du får lister over for eksempel hvordan du bør jobbe mot et mål eller hva du må huske å ha med på tur. Samme tips dukker gjerne da også opp flere ganger, bare i litt forskjellig språkdrakt.

Les også Isak Dreyer knuste Øyunn Krogh i «Farmen-kjendis»-finalen Øyunn Krogh (25) sa på forhånd at hun skulle vinne, sånn som «hun vinner alt annet her i livet».

Du får også noen ganske, dårlige selvmotsigende råd fra Isak i den løpende teksten, som når han skriver om arbeidsmoral: «Min hovedregel er enkel: Dra på jobb uansett. Uansett hvor fyllesjuk, uansett hvor febril, dra alltid på jobb, med mindre smittefaren er åpenbar. Og blir det så ille at det er umulig å jobbe, ja, da drar jeg hjem.»

Å si at folk må dra på jobb, «uansett hvor febril» du måtte være, drøye to år inn i en pandemi er på grensen til tragikomisk (selv om han dog tar et merkelig forbehold om smittefare - har du feber så er du jo smittsom, burde alle ha lært seg innen nå).

Du skal være greit interessert i Isak for å synes at det som står mellom disse permene er særlig givende.

Det finnes tilløp til fine refleksjoner når han skriver om verdien av håndverksyrker. Disse burde fått langt mer plass, for eksempel til fordel for «den sterke historien» om hvordan Dreyer kjempet mot egne kvaler - men til sist lyttet til magefølelsen og takket ja til Farmen Kjendis.

Anmeldt av: Oda Faremo Lindholm