SATIRISK OM NORSK BOKBRANSJE: Olaug Nilssen, forfatteren bak bøker som «Få meg på, for faen» og ikke minst brageprisvinnende «Tung tids tale», skriver sylskarp satire om kulturgubber, kulturkjerringer og forfatterstanden generelt i «Ikkje tenk på det» som kommer ut i dag. Foto: Samlaget

Les den nå, for faen! Bokanmeldelse: Olaug Nilssen: «Ikkje tenk på det»

Sviende morsomt lesedrama fra Olaug Nilssen, som med satirisk brodd tar pulsen på bokbransjen og forfatterstanden i selvpromoteringens tid.

Gabriel Michael Vosgraff Moro

Oppdatert nå nettopp







For å spe på inntektene har forfatteren Oddlaug Nilstun (!) fått seg jobb i markedsavdelingen til forlaget Påfuglen. Sammen med de drevne forlagsdamene Siss og Unn venter hun i kulissene før lanseringen av den ferske romanen til den brautende, noen og seksti år gamle forfatterhøvdingen Michel Sørbrøt.

Olaug Nilssen tar pusten fra leseren: Terningkast 6

Det er ti år siden hans forrige bok og forventningene er skyhøye. I den åpenbart virkelighetsnære romanen «Alene igjen», skildrer han bruddet med eks-kona, den anerkjente billedkunstneren Petra Pauline. Så braker det løs!

For samtalen på scenen med kulturjournalisten Ine Wang går ikke etter planen.

Husker du Jan Kjærstads Ine Wang? Terningkast 6

Spørsmålene blir mer nærgående enn den mannlige forfatteren setter pris på, og bedre blir det ikke når boken noen dager senere får terningkast 1 av den samme kvinnelige journalisten.

Det er duket for mye kreativt forlagsarbeid når en potensiell kalkun skal forvandles til en bestselger. Nye opplag trykkes lenge før det forrige er utsolgt – en kjent forlagsstrategi i en bransje som nekter å oppgi faktiske salgstall. Nå 15.000 solgte, er snart 50.000 solgte!

les også Stordalen kåret til salgsvinner, men bestselgerlistene sier noe annet

Og så har vi Facebook, da. I en tid der forfattere nærmest er pålagt å skryte av bøkene sine i sosiale medier, er det mange snubletråder for en aldrende forfatter med pondus. Med nyopprettet Facebook-profil er det nesten nødt til å ende i katastrofe for en digital newbie.

Som mange smertelig har måttet erfare: Én pinlig oppdatering på sosiale medier fører brått til en tsunami av uønsket oppmerksomhet. Før man vet ordet av det er tråden du trodde bare var ment for dine fire tusen «venner», blitt en nasjonal nyhet.

Olaug Nilssen, forfatteren bak bøker som «Få meg på, for faen» og ikke minst brageprisvinnende «Tung tids tale», har alle forutsetninger for å skrive sylskarp satire om kulturgubber, kulturkjerringer og forfatterstanden generelt.

SKRIVER OM KULTURMANNEN: VGs anmelder skriver at det er en artig lek å prøve å gjette hvilke mannlige forfattere som har sittet modell for forfatteren og kulturmannen Michel Sørbrøt i Olaug Nilssens nye bok. Foto: Bent R. Synnevåg

Med lang fartstid i bokbransjen og som politisk debattant og initiativtaker i kjølvannet av #metoo, vet Nilssen hvilke maktmekanismer, hersketeknikker og nettverk som gjelder i kulturbransjen. «Ikkje tenk på det» er også et oppgjør med de mest private, dyneløftende sidene av den såkalte virkelighetslitteraturen.

les også Bragepris-vinner Olaug Nilssen: Livet med autistisk sønn

Ingen bør føle seg direkte uthengt i denne boken, selv om det hintes både til den ene og andre. Det er uansett en artig lek å prøve å gjette hvilke mannlige forfattere som har sittet modell for Michel Sørbrøt som altså utgis på Påfuglen - kanskje et lite hint til Karl Ove Knausgårds forlag Pelikanen? Nilssen refererer i alle fall flere steder til samtidslitteraturen. Kjærstads Ine Wang fra romanen «Berge» er på plass, og titler som «Utvandringa» og «Byen i mitt hjerte», lukter av både Edvard Hoem og Lars Saabye Christensen.

Fått med deg? Mette-Marit rørt av møte med Olaug Nilssen

Nilssen morer seg heldigvis ikke bare på andres bekostning, narr gjør hun også av seg selv. Lett kamuflerte Oddlaug Nilstun er langt fra et uskyldig lam. Også hun er opptatt av å hevde og hevne seg, og Nilssen er ærlig nok til å spøke med sin egen utmeldelse fra Forfatterforeningen for noen år siden etter at hun ikke fikk stipend.

les også Forfatterforeningen i sjokk: Kjartan Fløgstad meldte seg ut etter 50 år som medlem

Til slutt må det sies at ingen bør la seg skremme av at denne boken er skrevet som et teaterstykke. Slik det på Ibsens tid var vanlig å lese dramatikk i dannede hjem, bør dette festlige lesedramaet finne sitt publikum langt utenfor teatersalene. Smilefjes og tommel opp!

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro

Om forfatteren: Olaug Nilssen (f. 1977) debuterte i 1998 med romanen «Innestengt i udyr». Senere har hun utgitt en rekke bøker i ulike sjangre, blant annet «Få meg på, for faen» og brageprisvinneren «Tung tids tale» i 2017. Nilssen har arbeidet som kritiker, tidsskriftredaktør og sittet i Norsk kulturråd. Også som dramatiker har hun gjort suksess, og hun har vært husdramatiker ved Den Nasjonale Scene i Bergen og Dramatikkens hus i Oslo. Nilssen er født i Førde og bor i dag i Bergen. Vis mer vg-expand-down

Publisert: 16.05.19 kl. 18:02 Oppdatert: 16.05.19 kl. 18:22