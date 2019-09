FERDIG: David Lagercrantz på bokmesse i Barcelona i forrige uke, han reiser nå verden rundt for å snakke om den sjette og siste boken i «Millennium»-serien. Foto: Magnus Liam Karlsson +(46) 735-368873

Nå bør Lisbeth Salander få hvile i fred! Bokanmeldelse: David Lagercrantz: «Hun som må dø»

Spenningen kommer bare glimtvis til syne i denne flate og tungrodde Millennium-finalen.

En mystisk avdød tigger, en omstridt forsvarsminister og en Mount Everest-ekspedisjon som gikk fryktelig galt. Det er blant hovedingrediensene i den sjette boken om Lisbeth Salander og Mikael Blomkvist. Men mest av alt handler det som før om en forferdelig, ødelagt barndom og en hevnlyst tjukkere enn blod.

«Hun som må dø, Millennium 6» Forfatter: David Lagercrantz: Sjanger: Krim Oversatt av: Elisabeth Bjørnson Forlag: Gyldendal Sider: 379 Pris: 399 kr.

Vi skal til sommeren 2020. Verden har nettopp opplevd et globalt børskrakk, og mistanken går i retning russiske hackere og nettroll. Mikael Blomkvist prøver i likhet med en haug andre journalister å forstå hva som har skjedd. Men han blir avledet når en ivrig rettsmedisiner heller vil ha ham til å interessere seg for den avdøde tiggeren med asiatisk utseende som ble funnet med Blomkvists telefonnummer i lomma.

Ved hjelp av en rekke syltynne tråder og Salanders datagenialitet klarer han å knytte den navnløses skjebne til forsvarsminister Johannes Forsell. Han er en nærmest overjordisk rik og vellykket politiker, som likevel viser seg å bære lik i lasten. Bokstavelig talt.

TRE BØKER: David Lagercrantz fikk det vanskelige oppdraget med å skrive videre på Stieg Larssons «Millennium»-serie - og det ble tre bøker før han går videre med egne prosjekt, blant annet en egen krimserie som skal ut på Gyldendal etterhvert. Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN

Samtidig er Lisbeth Salander i ferd med å planlegge den ultimate hevnen over sin onde tvillingsøster Camilla. Men hva er det som holder henne tilbake når byttet er i siktet? Og er hun egentlig jegeren eller den som blir jaget?

David Lagerkrantz parallellkjører altså med to intriger, og får dem ganske så synkront i mål. Men i lange partier underveis går det i tregeste laget. Opprullingen av den skjebnesvangre fjellturen der blant andre Forsell deltok blir altfor omstendelig, og sporene som legges ut er for åpenbare. Det snakkes og snakkes og overforklares.

Men først og fremst er jeg skuffet over hvor flate og lite spennende hovedkarakterene Blomkvist og Salander er blitt i denne sjette boken. Mikael Blomkvist er en ganske ordinær, overarbeidet og sliten journalist. Mens Lisbeth Salander er blitt en ufascinerende nerd med traumer i bagasjen.

Riktignok har de begge sine evner som sex-atleter i behold, men det er som kjent ikke alltid nok til å bli en interessant person.

Boken avsluttes med det som må kalles «en forrykende actionscene». Selv synes jeg den først og fremst blir lettvint. Heltene er trette nå, og helst av alt burde de fått hvile i fred.

Men når Petter Stordalens forlagsimperium nå visstnok legger penger på bordet for å fortsette Millennium-serien, får vi krysse fingrene for at det blir med en ny forfatter som kan tilføre Mikael Blomkvist og Lisbeth Salander ny spenst og energi og flere overraskelsesmomenter.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

