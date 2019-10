BOKAKTUELL: Matias Faldbakken. Foto: Janerik Henriksson/TT /

Bygdegrøss på speed: Bokanmeldelse Matias Faldbakken - «Vi er fem»

Overskridende, skummel, grotesk og morsom bok fra Matias Faldbakken.

Hva kan egentlig gå galt når man blander litt rødleire og matjord, og tilsetter det en dæsj syntetisk deig? Og etterpå utsetter smørja for en rask oppvarming, samt en heftig dose wifi-stråling? Mye, svært mye, skal det vise seg.

De var egentlig en lykkelig kjernefamilie; kjekke Tormod Blystad, kona Siv og ungene Alf og Helene. Bosatt på Råset, noen timer nord for Oslo. Far i huset har en uavsluttet elektronikkutdanning bak seg. Den ble avbrutt på grunn av i overkant mye fyll og rør i ungdommen, men hjemme har han innredet et imponerende verksted der han kan fortsette å sysle med prosjektene sine. Kona Siv jobber deltid som frisør, men utvikler helseproblemer og overvekt.

Fakta om boken: Forfatter: Matias Faldbakken Tittel på boka: «Vi er fem» Roman Oktober 212 sider Kr. 379

For å sette nytt liv i et litt daft familieliv anskaffer de bikkja Snusken, men etter en stund forsvinner den på mystisk vis. Det er omtrent på denne tiden at Tormod begynner å spa i jorda utenfor huset, og eksperimentere med den underlige leirblandingen sin. Samtidig dukker en gammel, dårlig venn opp i livet hans, og de to ryker fort utpå igjen med øl og amfetamin. Trygt forskanset i verkstedets lukkede manneverden, der de gir leirklumpen sin fulle oppmerksomhet. En leirklump som mer og mer utvikler noe som kan ligne på en egen personlighet.

Det bygger med andre ord opp til at noe riktig uhyggelig skal skje, og snart er det satt fri krefter som hverken Tormod, kameraten Espen eller noen andre i bygda helt er i stand til å kontrollere.

Til slutt finnes det bare én ekstrem vei ut av uføret, men hvor langt er egentlig Tormod villig til å gå for å gjenopprette normale tilstander?

Det er en ganske herlig blanding av science fiction og heimstaddikting som Faldbakken her serverer oss. Språket er knapt, men presist, og tempoet er høyt og fortettet hele veien. Det er flust med rå humor, og totalt ubarmhjertige personskildringer. I tillegg til alt det andre, er «Vi er fem» også et skjærende trist ekteskapsdrama.

Med sin blanding av skittenrealisme og det grotesk fabulerende går Faldbakken sin forfatterkollega, bygdedesperadoen Thure Erik Lund, en høy gang. Samtidig som han tangerer en annen kollega, Carl Frode Tiller, i sine skummelt underspilte skildringer av betente familierelasjoner og giftig nabolagssladder.

Matias Faldbakken bestyrker med denne boken sin høyst originale plass i norsk samtidslitteratur. «Vi er fem» fortjener fullt og helt terningkast fem!

Publisert: 17.10.19 kl. 12:27







