En av de beste i nordisk krim! Bokanmeldelse: Håkan Nesser: «Halvmorderen»

Håkan Nesser beviser nok en gang at han er en av de beste fortellerne i nordisk krim.

Ingvar Ambjørnsen

Nå nettopp

Nessers nye roman «Halvmorderen» er en sorgmunter hverdagsskildring om alderdom og tapt kjærlighet.

I en anonymisert svensk småby sitter den syttitre år gamle Adalbert Hanzon ved kjøkkenbordet med penn og papir. Han har satt seg fore å nedtegne en beretning som har plaget ham i noen tiår. Med helsa er det så som så, og ensomheten er overveldende. Den eneste personen Hanzon omgås er Henry Ullberg, som bor tvers over gaten. Men bare så vidt. De to møtes over et par glass whisky og en halvhjertet krangel et par ganger i måneden.

Nokså snart blir det klart at de to aldrende herrene i grunnen bare har en ting felles: De har begge sonet hver sin lange dom for drap. Men i motsetning til Ullberg, har Adalbert Hanzon ikke vært til stede da udåden fant sted. Han er uskyldig. Eller?

«Halvmorderen» er Håkan Nesser på liten scene. Et bibliotek. En svømmehall. En lurvete pizzarestaurant. Et knippe personer som beveger seg gjennom noen grå hverdager. Med sine minner, og i et slags ekko av tapte lengsler. Livet er snart over. Men en dag får Adalbert Hanzon (jada, det er en grunn til at han heter noe såpass merkelig), et glimt av en kvinne når han er innom byens apotek.

Er det virkelig mulig? Kan det være henne? Etter alle disse årene? Plutselig blir det meningsfullt å nøste opp gamle tråder.

Ok. Håkan Nesser har konstruert mer kompliserte intriger enn denne, og også skrevet romaner med et betydelig større volum. Men det er noe med grunnstemningen i fortellingene hans som nesten alltid løfter Nesser opp over hopen i nordisk krim. Noe sårt, men samtidig komisk. «Halvmorderen» er rett og slett en god tekst å være underveis i. Spennende er den også, til tross for et nesten totalt fravær av ytre dramatikk.

Jeg har skrevet det før, men jeg gjenntar det gjerne. Dersom du ikke liker krim, kan du godt lese Nesser likevel. Fordi han er en mester i å skildre de man for enkelhets skyld ofte kaller «vanlige folk». Tverre gubber som jobber som vaktmester, eller på fabrikk. Kjærlighetshungrige sekretærer og servitriser. Eller som denne gang: Den unge skjønnheten på begravelsesbyrået, som forelsker seg i selvmorderens sønn. Et par av de karakterene han sender inn på scenen skulle jeg riktig nok gjerne ha blitt bedre kjent med, men det velger jeg å katalogisere som positivt pirk.

Håkan Nesser har levert varen nok en gang.

Anmeldt av: Ingvar Ambjørnsen

Publisert: 16.03.20 kl. 10:04

