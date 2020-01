Krimguide 2020: Ti krimbøker å merke seg i vår

Bare i første halvår av 2020 utgir norske forlag nærmere 100 krimbøker - og tradisjonen tro guider VG deg gjennom krimjungelen. Få med deg disse 10 høydepunktene!

Alex Michaelides: «Den tause pasienten»

Fikk akkurat terningkast 6 i VG - og dette er «rent krimgull», skriver VGs bokanmelder som mener all hypen rundt boken er fortjent og at vi har å gjøre med en av de beste, oversatte thrillerdebutantene de siste årene. Den tause pasienten er maleren Alicia Berenson som er på lukket institusjon og ikke har sagt et ord siden drapet på ektemannen Gabriel - som hun selv er dømt for.

Rent krimgull: Les VGs anmeldelse og mer om handlingen her!

Mick Herron: «Sløve hester»

Første bok i serien om Slough House, avdelingen for MI5-agenter som har tabbet seg ut. Herron er utpekt til en ny John Le Carré av flere kritikere, noe VGs anmelder Ingvar Ambjørnsen ikke er enig i. Men det som som derimot er sant, skriver Ambjørnsen, er at Herron har lest sin Carré meget grundig. «De sløve hestene» er på mange måter en snublende, litt halvfull og tøysete hyllest til den gamle mesteren.» En moderne spionthriller med eminent britisk humor.

Les Ambjørnsens anmeldelse her: Sjarmert av forfatterens tone og typegalleri.

Camilla Grebe: «Skyggejegeren»

Grebe har etablert seg som en av de mest spennende svenske krimforfatterne, og denne boken ble kåret til fjorårets beste svenske krim. Det er lett å forstå, mener VGs bokanmelder som akkurat har lest boken i norsk utgave. Handlingen i boken strekker seg gjennom 75 år og fire tidsperioder, beskrevet med øynene til fire forskjellige politikvinner. Det starter en februarnatt i 1944, hvor en kvinne blir funnet voldtatt, drept og fastspikret til gulvet.

Les VGs anmeldelse her!

Niklas Natt och Dag: «1794»

En annen grotesk svenske er forfatteren med etternavnet Natt och Dag, som altså ikke er et psevdonum, men et av Sveriges eldste adelsnavn. For debuten 1793» ble han kåret til årets beste krimdebutant, og VGs anmelder skrev: «Under blodsølet og alle parterte kroppsdeler skjuler det seg en smart og spennende historie som man husker lenge.» Nå fortsetter skildringen av det sene 1700-tallets mørkeste kroker da en ung kvinne blir drept på sin bryllupsnatt.

Kommer: 2. mars

Håkan Nesser: «Halvmorderen»

Skal vi virkelig ha med enda en svenske?Ja, for Nesser fortsetter å imponere. I fjor skrev VGs anmelder «Håkan Nesser er som vellagret vin av den riktige sorten: Han blir bare bedre med årene.» Årets bok er kalt «en nesserks feelgood», og det er bare å glede seg: Adalbert Hanzon (73) nyter friheten etter en lang fengselsstraff, dømt for en forbrytelse han selv ikke var tilstede under. En dag ser han en kvinne på apoteket - og kanskje kan saken få sin oppklaring?

Kommer: 20. mars

Anne-Britt Harsem: «Lena fra Tysfjord»

Harsem følger opp den rystende krimdokumentaren om overgrepssaken i Tysfjord («Den mørke hemmeligheten») og planlegger enda en bok - slik at dette blir en bredt anlagt true crime-trilogi om Tysfjord-saken: 151 saker om overgrep i en liten kommune. I den første boken fortalte Liv sin historie. I andre bok er det Lena, moren til Liv, som forteller - og boken tar med leserne tilbake en og to generasjoner i tid og gir et innblikk i hvordan det var å tilhøre det lulesamiske miljøet i Tysfjord. Hvordan kunne dette skje?

Les VGs spesial om saken her: Ut av mørket

Kommer: 13. mars.

Stein Sørensen: «Brønnøya»

Norske Stein Sørensen overrasket i 2016 med debutromanen «4» som ble kalt «sensasjonell krimdebut» og «krim for den som ikke liker krim». Nå kommer andre roman - som er den første i en varslet serie - og her blir realitystjernen Maria Ruge drept under en fest på Brønnøya utenfor Oslo. Milliardarving Jon Holm Matsen blir tilsynelatende et tilfeldig vitne til mordet, men selv mistenker at han motivet for drapet ligger i hans egen fortid og hemmeligheter.

Kommer i mai

Kate Elizabeth Russell: «Min mørke Vanessa»

Ikke krim, men har flere elementer fra psykologisk thriller - og er en bok som har fått vanvittig forhåndsbuzz. Gillian «Flink pike» Flynn kaller den «brilliant» og Stephen King mener den er en «godt konstruert pakke av dynamitt». Mest av alt en eksplosiv #metoo-roman: Var forholdet Vanessa hadde med en lærer da hun var 15 frivillig og ekte kjærlighet som hun alltid har trodd? Dilemmaet oppstår når flere tidligere studenter av læreren anklager ham for seksuelle overgrep.

Kommer: 30. april på norsk (slutten av januar på engelsk)

Don Winslow: «Muren»

Den engelske tittelen er «The Border», og denne hørte vi mye om i fjor. Blant annet sa den svenske krimforfatteren Arne Dahl til VG at dette ikke bare var årets, men trolig tiårets beste bok: «Den er intet mindre enn fantastisk skrevet!» mente han om boken som på det tidspunktet ikke var ute på norsk. Nå kommer den, og om du er klar for 750 sider spenning om grenseovergangen mellom USA og Mexico, om narkotikahandelen på alle nivå, er dette boken for deg.

Kommer: 28. februar

Sjekk hva flere skandinaviske krimstjerner anbefaler av krim!

John Kåre Raake: «Øde»

Raake er en av landets mest erfarene filmmanusforfattere og skrev blant annet manuset til «Bølgen». I fjor brakdebuterte han med thrilleren «Isen» som ble solgt til Tyskland for en millionsum. Som thrillerforfatter sto han til mer enn godkjent i VG (terningkast 5), men salget tok ikke av. Nå blir det spennende å følge den tidligere elitesoldaten Anna Aune videre og se om andreboken holder nivået. Denne gangen befinner Anna seg på værstasjonen på Bjørnøya som plutselig blir invadert av russiske soldater.

Kommer: 10. mai

Det var ti sterke navn, men her er flere godbiter:

* Det virker som om forlagene sparer sine sterkeste norske krimforfattere til bokhøsten, vi savner norsk kvalitetskrim før påske! Til høsten kommer både Jo Nesbø og Unni Lindell med nye bøker.

* Men til sommeren følger i alle fall forfatterparet Jørn Lier Horst og Thomas Enger opp «Nullpunkt» og «Røykteppe» med «Slagside».

* Og vi hører rykter om en svært spennende ny krim med ny krimhelt og tittelen «Tyven» fra Jørgen Brekke som skal ut først i sommer. Brekke kommer forøvrig også med «Andre guder», en kortkrim-bok som er første del i en serie der Vigmostad & Bjørke får ti forfattere til å skrive med utgangspunkt i De ti bud.

* Før påske kommer svenske Anders de la Motte med «Våroffer» - som er avslutning på årstidskvartetten.

*Ellers venter vi oss store ting fra spionthriller-mesteren John le Carré som i en alder av 88 år kommer med en Brexit-thriller! (bildet)

* Krimekspert Sindre Hovdenakk ser også frem til at C.J. Sansoms Tudor-krimshelt Matthew Shardlake er tilbake i den syvende boken i bestselgerserien.

Publisert: 26.01.20 kl. 13:36

