Vi trenger ikke to Jan Thomas-selvbiografier på ti år. Bokanmeldelse: «Jeg har levd!»

Jan Thomas er en høyst fascinerende og uimotståelig som person, men vi trenger ikke to selvbiografier i løpet av ti år.

Det er definitivt ikke mangel på kjendisutgivelser denne bokhøsten, og nå er det stylist og frisør Jan Thomas sin tur.

Dessverre byr ikke denne typen utgivelser så ofte på de store litterære opplevelsene, så da blir heller det viktigste spørsmålet: Har vedkommende noe interessant å melde?

«Jeg har levd!» Forfatter: Jan Thomas i samarbeid med Kjartan Brügger Bjånesøy Sjanger: Selvbiografi Forlag: Pilar Pris: 369,- Vis mer

«Jeg har levd!», skrevet i samarbeid med Kjartan Brügger Bjånesøy, er en slags selvbiografi, problemet er bare at det har Jan Thomas gitt ut en gang før.

Selvbiografien «My way» kom ut i 2010. Så hvorfor trenger vi en ny variant nå, bare ti år senere?

Svaret er at Jan Thomas har gjennomgått en slags renessanse de seneste årene. Etter en braksuksess av et vikariat i Radioresepsjonen, fulgt av podcasten «Jan Thomas og Einar blir venner», der han og komiker Einar Tørnquist utvikler et uventet, men genuint, vennskap, har folkeopinionen endret seg.

Nå ler de ikke lenger av, men med Jan Thomas.

Og med det kommer det selvsagt ny oppmerksomhet og nytt salgspotensial. I «Jeg har levd!» vil Jan Thomas dessuten dele av innsiktene livet før og etter denne snuoperasjonen har gitt ham.

De fleste kapitlene er en historie fra Jan Thomas sitt liv, som ender i en type mer eller mindre banal innsikt i selvhjelpssjangeren, a la:

«Jeg kan ikke få sagt det ofte nok, men ingen vet hva som venter i morgen. Det er derfor vi må være til stede her og nå».

Eller:

«Husk at livet er en gave, ikke ta det for gitt. Og mye er opp til oss selv. Det eneste jeg kan garanterer deg, er at du alltid kommer lengst med godhet og kjærlighet».

Det blir for platt.

«Jeg har levd!» forsøker dessuten å være litt av alt, den er dels selvbiografi, dels selvskryt, dels selvhjelpsbok og dels tester, tips og triks til leseren. Det skaper en ganske hakkete sammensetning av kapitler som gir en rotete og tidvis repeterende leseropplevelse.

Det er nesten så man ønsker Jan Thomas brakboksuksess, som oppreisning for de mange hårreisende personkarakteristikkene han har måttet tåle oppigjennom.

Men likevel – det fremstår også som i overkant kynisk at en hel rekke historier fra «My way» dukker opp igjen i «Jeg har levd!».

Samtidig er det ikke til å komme unna at Jan Thomas er en høyst fascinerende person! Og det er kanskje ikke så mange som har lest «My way» uansett.

I så fall er det definitivt forunderlig å lese deler av innholdet fra både før og etter 2010. Som om hvordan han lager smoothier av kyllingbryst for å orke å spise såpass mye proteiner som han trenger for å holde den muskuløse kroppen sin ved like.

Eller om hvordan han og Lilli Bendriss har en helt spesiell seksuell spenning seg imellom, fordi de begge mener å ha vært elskere i det gamle Egypt. Og om hvor genuint eksotisk han opplever Einar Tørnquist sitt helt standardiserte familieliv.

Jan Thomas byr åpenhjertig og nesten i overkant ærlig på historier om karriere, sex og samliv. Men dette er og blir en bok for fans og spesielt interesserte.

Det er noe utenomjordisk over Jan Thomas som gjør ham ganske uimotståelig som vesen.

Jeg syns ikke «Jeg har levd!» er noen voldsomt god bok. Men jeg får voldsomt lyst til å bli Jan Thomas sin venn av å lese den.

