SOLGTE ALLER MEST: Lucinda Riley (55) solgte aller mest bøker i Norge i fjor, men i år gir hun ingen intervjuer i forbindelse med hverken bok nummer 7 som kommer i mai – eller nyheten om at det blir en åttende bok. Foto: Kit Riley

Lucinda Riley om «De syv søstre»: − Det kommer en åttende bok

Serien «De syv søstre» har gjort Lucinda Riley (55) til tiårets mest solgte oversatte forfatter i Norge, men hvis du trodde at du får alle svarene i den syvende boken som kommer i mai, tar du feil.

Av Camilla Norli

Publisert: Nå nettopp

To uker før «Den savnede søsteren» kommer ut i Norge og store deler av verden 7. mai, avslører nemlig forfatteren at hun skriver på en åttende bok i serien som egentlig skulle bestå av syv bøker.

– Jeg beklager at dere ikke får alle svar i «Den savnede søsteren», men jeg håper likevel at dere blir fornøyde – og at dere vil kose dere med den syvende boken som kommer nå, sier Lucinda Riley i en video hun har lagt ut på sin egen Facebook-side.

Lucinda Riley har hatt en formidabel suksess i Norge – og i fjor var hun den forfatteren som solgte aller mest bøker i Norge.

Siden hun ga ut sin første bok på norsk for 10 år siden, har hun ifølge forlaget Cappelen Damm snart rundet 1,6 millioner solgte bøker – noe som gjør henne til den mestselgende oversatte forfatteren det siste tiåret. Samtlige av de seks første bøkene i «De syv søstre»-serien har gått rett til topps på bestselgerlistene, og førsteopplaget på den syvende boken er på hele 64.000 eksemplarer.

Åttende bok om pappaen

Selv om den syvende boken i «De syv søstre»-serien er på over 750 sider, fikk hun ikke plass til å gi leserne svar på alle spørsmålene:

– Jeg begynte å skrive bok nummer syv med alle intensjoner om å fortelle både Meropes og Pa Salts historie. Men da jeg var halvveis, innså jeg at det ikke var mulig å fortelle begge historiene på en god måte i én bok, sier Riley.

– Så min store nyhet er at det kommer en åttende bok som får navnet «Atlas, historien om Pa Salt», og den utgis til neste år. Det blir nesten som «Den savnede søsteren del 2». Så vær så god, det blir enda en bok å lese, smiler Lucinda Riley i videoen hun har lagt ut med hjelp av sønnen Kit Riley - som også har tatt de nye bildene av Lucinda.

FACEBOOK-FILM: Lucinda Riley valgte å lage en video med nyheten om at det blir en åttende bok – som hun la ut på sin egen Facebook-side i går kveld. Her fra opptaket hjemme hos henne. Foto: Kit Riley

I bokserien har leserne fulgt én søster for hver roman, og det har handlet om søstrenes jakt på sitt biologiske opphav. I den syvende boken blir det et gjensyn med alle seks, der den «norske» søsteren Ally også spiller en avgjørende rolle i handlingen. Men det er altså jakten på den savnede søsteren, den syvende søsteren, det handler om i boken som kommer i mai.

Den åttende boken skal handle om søstrenes pappa.

Lucinda Riley ønsker ikke å gi noen intervjuer til VG eller andre medier hverken i forbindelse med lanseringen av bok nummer syv eller nyheten om en bok nummer åtte, men sier til VG via forlaget sitt:

– Jeg har alltid elsket å være i Norge under lanseringene av ny bok. Dessverre går ikke det i år. Jeg håper at norske lesere blir glade for nyheten om at det kommer en åttende bok neste år.

Alvorlig syk

Det er ingen hemmelighet at Riley har lidd av alvorlig sykdom de siste årene, og hun fortalte om kreften i et intervju med VG i 2019.

Salg- og markedsdirektør Knut Gørvell i Cappelen Damm er en av dem som har jevnlig kontakt med forfatteren, og han sier at det er håp om bedring.

– Dessverre har hun hatt alvorlig sykdom, men hun forteller at det er stor fremgang. Vi håper og tror at hun blir helt frisk så hennes forfatterskap kan fortsette i mange år til, sier Gørvell som ble veldig glad da han hørte at hun ville skrive en åttende bok i bestselgerserien:

– Det er jo virkelig en gave til leserne at eventyret om «De syv søstre» får enda et kapittel, sier Gørvell.

– Men hva med alle leserne som nå hadde gledet seg til å få alle svarene i boken som kommer i mai?

– Vi er mange som har gledet oss til å få alle svarene rundt søstrene og deres mystiske far, og mange av dem kommer i bok syv, «Den savnede søsteren». Men jeg tror svært få som leser den, vil føle seg snytt. Jeg tror fansen har forståelse for det Lucinda Riley sier om at det ikke var plass til både å beskrive jakten på den forsvunne søsteren og fortelle den mystiske historien om søstrenes far, sier Gørvell.