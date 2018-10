FORFATTER: VG møtte den finske forfatteren i 2004. Foto: Frode Hansen/VG

Forfatter Arto Paasilinna er død

Finske medier skriver at den verdenskjente forfatteren har gått bort.

Arto Paasilinna, som er mest kjent som forfatteren bak «Harens år», gikk bort mandag, skriver den finske avisen Iltalehti . Han ble 76 år gammel.

Han skal ha sovnet inn på et pleiehjem i Espoo i Finland.

Han legger bak seg 35 romaner, og verkene hans er tilsammen oversatt til rundt 50 språk. Også i Norge var han populær, med et totalt salg på over 300.000 ifølge forlaget Aschehoug .

To av hans bøker er tidligere anmeldt i VG - «Kollektiv selvmord» og «Adam og Eva» . Totalt er 13 av hans bøker oversatt til norsk.

Bøkene tar for seg vanlig finsk dagligliv, fra en middelaldrende manns perspektiv.

Forfatteren ble født i Kittilä i Finland under andre verdenskrig. Han og familien flyktet med båt via Norge, og tilbrakte totalt 10 år på flykt. De endte tilslutt i Tervola, hvor det står et monument av Paasilinna, en park dedisert til ham og en egen samling og utstilling i biblioteket.

I 2009 var forfatteren i en alvorlig bilulykke da han krasjet i en restaurant, og fikk slag og hodeskade. Han mistet en del av hukommelsen og var i lang tid i rehabilitering, skriver den finske avisen Ilta-Sanomat .