BLIR BOK-KONGE: Petter Stordalen starter en ny stor forlagsfamilie - der blant andre en av Norges mest storselgende forfattere, Jørn Lier Horst, blir en av forleggerne. Foto: VG

Petter Stordalen kupper norsk bokbransje sammen med Jørn Lier Horst

Publisert: 09.02.18 13:43

BOK 2018-02-09T12:43:42Z

Krimforfatter Jørn Lier Horst bryter ut av Gyldendal, starter eget forlag - og blir en del av Petter Stordalens nye forlagsfamilie.

I forrige uke sa Anne Gaathaug opp jobben som forlagssjef i Kagge. I dag sa Anne Fløtaker opp som redaksjonssjef i Cappelen Damm - og det ble snakket om at noe stort er på gang i norsk forlagsbransje.

Nå skriver DN at det er finansmannen Petter Stordalen som kupper bok-Norge sammen med en rekke sentrale aktører i bransjen.

Her er hans nye forlagsfamilie:

Jørn Lier Horst bryter ut av Gyldendal og starter eget forlag, Capitana, der han blir forlegger og forfatter. Med på laget har han Anne Fløtaker som blir sjefredaktør i forlaget. Anne Gaathaug blir daglig leder i Gloria Forlag, mens Jonas Forsang fortsetter som forlegger i allerede etablerte Pilar forlag, skriver Magasinet i DN .

Jørn Lier Horst bekrefter overfor VG at han starter for seg selv

– Jeg har jo på mange måter vært et lite forlag i meg selv i noen år. Bare i fjor hadde jeg syv utgivelser med både krim og barnebøker - og jeg omsatte 400.000 bøker med mitt navn på. Det satte meg på tanken om å utgi bøkene på eget forlag, sier Jørn Lier Horst til VG.

Ny Horst-thriller i mai

En av de første han kontaktet var Jonas Forsang som var en av de få han visste om, som hadde gått fra å være forfatter til forlegger, og så begynte jakten på flinke folk. Etterhvert ble det klart at Anne Gaathaug i Kagge var i ferd med å starte eget forlag - og Petter Stordalen meldte seg på som investor.

– Petter har vist seg å være engasjert, ha god bransjekunnskap og langsiktige tanker, sier Jørn Lier Horst som allerede i mai vil gi ut sin første bok på eget forlag.

– Det blir en thriller som jeg har skrevet sammen med en annen stor internasjonal forfatter. Hvem det er, kan vi snakke om senere, sier Horst.

Gyldendal: - Leit å miste Jørn

Horst er den første store norske forfatteren som starter eget forlag, og Gyldendal mister en av sine viktigste forfattere og store inntekter. Bare i fjor hadde han hele syv bøker blant de mestselgende titlene i Norge - og etter Jo Nesbø, er han den forfatteren som selger mest her i landet.

– Det er klart dette er kjempeleit. Vi har jobbet med Jørn i 15 år og bygget opp noe fantastisk sammen. Samtidig ønsker vi ham på alle måter lykke til, sier Kari Marstein - sjefredaktør for norsk skjønnlitteratur i Gyldendal.

Hun fikk nyheten av Jørn Lier Horst selv for nøyaktig to uker siden.

– Vi prøvde selvsagt å overtale ham til å bli, men han ga uttrykk for at han allerede hadde bastet og bundet seg, så det var ikke mer å gjøre. Det er klart han har betydd mye for Gyldendal, men vi skal fortsatt jobbe med backlistene hans, og vi er et stort forlag - det er ikke slik at dette rugger på Gyldendal, sier Marstein.

Anne Gaathaug sier til VG at det bare er en ukes tid siden helt nystartede Gloria forlag ble en del av Stordalens nye forlagsfamilie.

– Ja, dette gikk utrolig fort, men alt er veldig moro, sier tidligere forlagssjef i Kagge, Anne Gaathaug.

– Ballet på seg

Det var i fjor høst hun begynte å leke med tanken om å starte eget forlag sammen med kollegaene Kristin Brandtsegg Johansen og Marit Johansen Storm.

– Men det var først nå på slutten, etter at jeg sa opp jobben i Kagge, at det ballet på seg. Stordalen ser jeg på som en slags sjuende far i huset - som er en investor som synes det er gøy med forlag og som har en langsiktig tanke bak. Han er en bra pådriver. Hvis du har en dårlig dag, er det bare å ta en kaffe med ham - så får man den selvtilliten man trenger, sier Gaathaug til VG.

Hun forklarer at de tre damene i Gloria selv har aksjemajoriteten og eier 60 prosent selv. Mens 40 prosent eies av Pilar forlag - som eies av trioen Petter Stordalen, Jonas Forsang og Magnus Rønningen.

– Vi skal ha en slags forpliktende rådgiverrolle overfor de andre forlagene, og istedenfor at vi er tre forlag ved siden av hverandre - så er vi nå en større enhet. En forlagsfamilie.

– Og hva skal familien hete?

– Nei, den har ikke noe navn. i alle fall ikke foreløpig, sier Gaathaug.

Gloria skal gi ut både skjønnlitteratur og sakprosa - og tre større høstutgivelser er allerede under planlegging.

Stordalen sier dette om sin egen rolle i forlagsfamilien.

– Min rolle blir å bidra med strategiske råd og kapital. Jeg bruker mye tid på dette og har en veldig god følelse for hele opplegget.

– Hva er hovedgrunnen til at du går inn på denne måten i forlagsbransjen nå?

På samme måte som jeg i sin tid så en mulighet i hotellbransjen, har jeg nå øynet en mulighet i forlagsbransjen. Vi er opptatt av å gi ut kvalitetslitteratur og å øke leselysten, og der kommer ikke bare konkurransen fra bransjen selv, men vel så mye fra Netflix og Youtube. Når jeg i tillegg får de flinkeste folka i bransjen med meg - og tilliten til en av Norges mestselgende forfattere - så var det ikke så mye å tenke på egentlig.

– Hva slags bøker er det publikum kan vente seg spredt utover disse tre forlagene?

- Vi har en ekstremt sterk høstliste med sakprosa på Pilar, Anne Gaathaug har mange bøker i ermet, og Jørn Lier Horst kommer med flere bøker hos oss dette året.