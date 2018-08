BOK-KLARE: Per Petterson (f.v), Vigdis Hjorth, Lars Mytting, Anne Holt, Ulrikke Falch, Simon Stranger, Michelle Obama og Jon Michelet.

12 boktips for årets bokhøst

Publisert: 13.08.18 07:38

BOK 2018-08-13T05:38:38Z

Her er 12 bøker du kan merke deg i høst! Store norske forfattere som Per Petterson, Lars Mytting og Vigdis Hjorth kommer med nye romaner, det er mye å se frem til for krimelskeren, samt vi tipser om en barneboksensasjon - og noe for sportselskeren.

Lars Mytting: «Søsterklokkene»

Etter kjempesuksess med «Hel ved» og romanen «Svøm med dem som drukner» , er Mytting tilbake med første bok i en historisk romantrilogi fra Gudbrandsdalen. Romanen er allerede solgt til syv land før utgivelse, og de som har lest sier det er en fascinerende historie du dras inn i. Søsterklokkene refererer til to kirkeklokker (med overjordisk klang) som ble støpt til minne om et simesisk tvillingpar, som det ifølge sagnet var noe større og mektigere over. Vi møter en nyutdannet prest som i 1879 flytter inn på prestegården der 19-årige Astrid er tjenestepike - samtidig som kirken med klokkene går uvisse tider i møte.

Kommer 31. august.

Simon Stranger: «Leksikon om lys og mørke»

Simon Stranger tyvstartet bokhøsten med romanen «Leksikon om lys og mørke» som har fått knallkritikker og er et must. Vi leste den i et jafs; det er en pageturner av høy kvalitet om Strangers jødiske svigerfamilie flettet sammen med historien om hvordan Henry Rinnan ble den han ble. Stranger fikk ideen til romanen da han fant ut at konas jødiske familie rett etter krigen flyttet inn i Bandeklosteret, huset der Rinnanbanden holdt til. Det er mørkt og grusomt, samtidig vakkert og intenst - og «oppsiktsvekkende vellykket» som VGs anmelder skrev.

Terningkast 5: Les hele anmeldelsen her

Vigdis Hjorth: «Lærerinnens sang»

«Arv og miljø» ble den store bokbomben høsten 2016 - og det har bare fortsatt å smelle rundt denne romanen som satte i gang en opphetet debatt om virkelighetslitteratur. Det hele toppet seg da søsteren Helga Hjorth skrev en hevnroman i fjor. Nå er Vigids Hjorth tilbake med en ny roman. Vi møter Lotte Bøk som underviser på Kunsthøgskolen i Oslo og som er superfan av dramatikeren Bertolt Brecht - noe vi også vet at Vigdis Hjorth selv er. Ifølge forlaget er det en roman om å bli grundig rokket i sin selvforståelse.

Kommer 17. september.

Per Petterson «Menn i min situasjon»

Pettersons første roman på seks år er en begivenhet. Han er en av våre mest prisbelønte forfattere som også har fått stor oppmerksomhet internasjonalt. Han er oversatt til over 50 språk! Denne gangen vender han igjen tilbake til Arvid Jansen - som har vært med oppgjennom, sist i «Jeg forbanner tidens elv» fra 2008. Nå møter vi ham et år etter at Turid tok med seg de tre jentene og dro - og livet er i oppløsning. NB! I 2019 kommer filmen basert på «Ut å stjæle hester» - med blant annet Stellan Skarsgård og Bjørn Floberg på rollelista.

Kommer 28. september

Ulrikke Falch og Sofie Frøysaa: «Jenteloven»

Se opp for denne «overlevelsesguiden» til unge jenter skrevet av to litt større jenter som ville skrive den boken de hadde trengt da de var 16 år og usikre på seg selv. Her deler de personlige erfaringer om blant annet spiseforstyrrelser, flink-pike-syndrom og depresjon og ønsker å få unge jenter til å bli mer bevisste på trakassering og diskriminerende oppførsel i hverdagen. Ulrikke, best kjent som Vilde i «Skam», og komiker Sofie Frøysaa skriver: «Vi vet alt om å bli forskjellsbehandlet bare fordi vi er jenter». Boken er allerede solgt til Danmark.

Lest? Skam-Ulrikke får sin egen TV-serie

Kommer 31. august

Jon Michelet «En sjøens helt. Krigerens hjemkomst»

Bare én uke før han døde 14. april i år, leverte Jon Michelet (73) fra seg siste manusbunke til sjette og siste bind i serien om krigsseilerne. Nå kommer slutten på hans store epos om krigsseilerne, om Halvor Skramstad - skogsmatrosen vi har fulgt gjennom mange tusen sider til sjøs. Nå vender Halvor hjem - og det er ikke akkurat heder og ære som møter ham og de andre krigsseilerne. De første fem bøkene er trykket i 764.000 eksemplarer.

Les utdrag fra boken her!

Kommer 14. september

Anne Holt: «En grav for to»

Bokhøst er også krim: Både Lars Kepler , Unni Lindell og Jørn Lier Horst kommer med nye bøker i sine serier. Verdt å merke seg er også danske Hanne Vibeke-Holsts «Som pesten» som blir TV-serie og har fått superkritikker i hjemlandet, samt svenske Niklas Natt och Dag (ja, han heter det) og boken «1793» som ble Årets svenske krimdebut i 2017. Her hjemme er vi spente på Anne Holt som er tilbake på nytt forlag med en helt ny krimhelt i en krim som er inspirert av Therese Johaug-saken - der klostebol spiller en sentral rolle. Gjør deg klar for Selma Falck, stjerneadvokat og tidligere toppidrettsutøver.

Kommer 7. september

Barn: Jessica Townsend: «Ingenlund: Morrigans forbannelse»

Magisk barnebokdebut fra Australia som sammenlignes med selveste Harry Potter! Listen over priser, boklistetopper og Årets beste-bok-kåringer den har vunnet, vil ingen ende ta. Det er første bok i en ny fantasyserie om Morrigan Kråkh - en merkelig liten jente med svarte øyne. En forbannelse sier hun skal dø ved midnatt på den 11. bursdagen sin. Men rett før klokken slår siste slag, reddes hun av Jupiter Nord som tar henne med til den skjulte byen Ingenlund. Passer for: 9+.

Kommer 22. august

Michelle Obama: «Min historie»

Memoarene til Michelle Obama lanseres med brask og bram på 25 spåk samtidig over hele verden - og mange er spente på hva hun leverer av avsløringer og historier fra tiden som USAs førstedame. I boken tar hun oss med til barndommen og opplevelsene som formet henne. Boken skal visstnok være personlig og åpenhjertig, Obama forteller om både seire og skuffelser - samtidig som det er en bok med dype refleksjoner fra en kvinne som har inspirert en hel verden. Selv uttalte hun dette da bokomslaget ble sluppet: «Historien din er det du har, og alltid vil ha. Den er det du som eier.».

Kommer 13. november

Geir Gulliksen: «Se på oss nå»

Enda en norsk roman som vi tror litt ekstra på i høst. Vi likte hans forrige «Historie om et ekteskap», som ble nominert til Nordisk råds litteraturpris og også fikk oppmerksomhet i den store virkelighetslitteratur-debatten fordi ekskona følte seg utlevert. Den nye romanen, legg merke til det «Mad men»-aktige bokomslaget, handler om PR-mannen Hans, som er godt gift med byråkraten Ingunn, men som innleder et forhold til den yngre Harriet - selv om han egentlig misliker henne sterkt. Ifølge forlaget er romanen et konsentrat av sterke følelser, komikk og pinlige situasjoner - og en serie kjærlighetsfortellinger.

Kommer 7. september

Yuval Noah Harari: «21 tanker for det 21. århundre»

Han er hyllet av blant annet Barack Obama og Bill Gates og anses som en av vår tids store tenkere. Professoren i historie ved Det hebraiske universitetet i Jerusalem fikk et fantastisk gjennombrudd med «Sapiens - en kort historie om menneskeheten» . Han er nå utgitt i over 50 land, og «Sapiens» og oppfølgeren «Homo deus» er solgt i mer enn 12 millioner eksemplarer. Hans tredje bok utforsker nåtiden - og han ser på blant annet terrorisme, innvandring og fake news. Dessuten utforsker han hva Trumps vei mot makten betyr.

Kommer 30. august

Gjert Ingebrigtsen: «Kunsten å oppdra en verdensmester»

En sportsbok danker ut veldig mye annet vi kunne tatt med på denne listen, for dette kan bli sterke saker. Vi kommer på innsiden av Team Ingebrigtsen i all sin galskap og genialitet. Dette er mannen som nektet sønnene å ha kjærester, som måler melkesyre hvert tiende minutt og som sier: «Jeg vet hva som skal til for å bli verdens beste i hva som helst. Jeg vet ikke hvordan jeg vet det, jeg vet det bare». Pappaen og treneren til friidrettsbrødrene Henrik, Filip og Jakob (dessuten kommer det visstnok en yngre løpe-søster etterhvert), har skrevet boken i samarbeid med løper- og litteraturentusiast Frode Saugestad.

Lest? Ingebrigtsen om foreldre: – De fleste misforstår noe helt ekstremt

Kommer 10. oktober.

PS! Andre sportsbøker vi gleder oss til: Otto Ulseths biografi om Nils Arne Eggen (kommer 1. oktober) og Jonathan Eigs kritikerroste biografi om Mohammad Ali (kommer i neste uke) og Petter Northugs selvbiografi (kommer i november).